Bežky sú počas pandémie v móde. Šetria kĺby a posilňujú celé telo

Pohyb je ladnejší ako pri behu.

31. jan 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Túto špecifickú zimnú sezónu vám prinášame sériu rozhovorov s bežkárskym trénerom a učiteľom bežkovania ŠTEFANOM ORAVCOM, s ktorým sme dopodrobna rozobrali všetko, čo by ste mali nielen ako začiatočníci vedieť o tomto športe. V prvom rozhovore opísal, ako vyzerá bežkovanie počas pandémie, aké poznáme bežkárske techniky alebo či vám pôjde bežkovanie lepšie v prípade, že ste lyžiar. V druhom dieli vysvetlil, čo by mal začiatočník o bežkovaní vedieť. V poslednej časti bežkárskeho servisu vás oboznámime so svalovkou, ktorú môžete čakať po dlhšom intenzívnejšom bežkovaní či o tom, aké svaly posilňujete pohybom na lyžiach.

Môžeme začať s bežkami v akomkoľvek veku, alebo to už majú starší ľudia zložitejšie?

- Čím neskôr začneme, tým je to psychicky ťažšie. Starší ľudia majú navyše väčšie predispozície k zraneniam. Kosti, šľachy a svaly už nie sú také pružné a nedokážu absorbovať pády. Bežne sa s bežkovaním začína v troch alebo štyroch rokoch. Malé deti sa postavia na bežky a skúšajú, čo to robí, hrajú sa na nich. V šiestich alebo siedmich rokoch sa už môžu začať učiť techniku. Učili sme však aj 69-ročnú pani, ktorá stála na bežkách prvýkrát.

Ako jej to išlo?

- Bola to veľká zábava. Mysľou bola mladá, išlo jej to fajn. Jasné, že mladší chytili techniku skôr, jej trvalo dlhšie, kým si chytila návyk a pochopil ten pohyb aj jej mozog. Nie stále to je totiž o tom, že učiteľ niečo vysvetlí a hneď to ľudia dokážu aj tak spraviť. Je dôležité si uvedomiť, že hlava a telo niekedy robia iné veci, ako by sme chceli.

Predstavme si človeka, ktorý nešportuje pravidelne alebo takmer vôbec. Cez pandémiu sa nudí, možno prišiel dočasne o prácu a chce si nájsť šport, ktorým by zaplnil čas. Odporúčate v tomto prípade bežkovanie?