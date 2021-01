Odborník radí: Na úvod netreba vlastný bežkársky set, stačí požičaný

Na základy je dobrá klasika.

30. jan 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Túto špecifickú zimnú sezónu poznačenú pandémiou a lockdownom vám prinášame sériu rozhovorov s bežkárskych trénerom a učiteľom bežkovania ŠTEFANOM ORAVCOM, s ktorým sme dopodrobna rozobrali najčastejšie záležitosti, ktoré by ste mali nielen ako začiatočníci vedieť o bežkovaní. V druhej časti sa dozviete, čo potrebuje ako začiatočník o bežkovaní vedieť.

Predstavme si, že je niekto v bežkovaní úplný začiatočník a chce s ním túto sezónu začať. Čo všetko by si mal človek na začiatku ujasniť?

- Väčšinou všetci na začiatku riešia vlastný výstroj. Odporučil by som však jeden alebo dvakrát si výstroj požičať a až potom kúpiť vlastné bežky. Zároveň je potrebné ujasniť si, akému štýlu sa chceme venovať a v akých podmienkach sa chceme pohybovať. Veľa ľudí chce začať hneď s korčuľovaním, ale treba si uvedomiť, že korčuliarska technika vychádza práve z klasickej. Ak človek hneď začína s korčuľovaním, nepochopí princípy bežkovania a nikdy si to neužije. V televízii síce korčuľovanie v biatlone vyzerá super a veľmi ľahko, športovci však začínajú s bežkovaním od troch alebo štyroch rokov a kým sa dostanú do veku, kým sú v televízii, majú za sebou tisícky kilometrov.

Povedzme, že si bežky párkrát požičiam a rozhodnem sa, že chcem pokračovať. Ako si vybrať správne?

- Hlavné je zamerať sa na váhu. Každá lyža má svoju váhovú kategóriu, ktorá je určená tak, aby správne fungovala. Následne si vyberáme šírku lyže podľa podmienok, v akých sa chceme pohybovať. Potom si vyberieme pri klasických lyžiach, či chceme mať šupiny, mohérový pás, či tam chceme mazať vosk alebo chceme takzvanú nanogrip technológiu. Osobne určite odporúčam mohérový pás alebo nanogrip.

Ak už mám staršie bežky, ako si ich správne pripraviť na sezónu?