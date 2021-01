Bežkárov je počas pandémie kvantum, toľko si ich tréner nepamätá

Zašportovať si môžete aj na ihrisku za obcou.

29. jan 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Túto špecifickú zimnú sezónu ovplyvnenú pandémiou vám prinášame sériu rozhovorov s trénerom a učiteľom bežkovania ŠTEFANOM ORAVCOM, s ktorým sme dopodrobna rozobrali všetko, čo by ste mali nielen ako začiatočníci vedieť o bežkovaní. Keďže ide o individuálny šport, ktorý môžete vykonávať aj sami mimo lyžiarskych stredísk, s bežkovaním je vhodné začať aj počas lockdownu. V prvej časti predstavíme, aké je to bežkovať počas pandémie, aké techniky poznáme, prípadne aké zranenia vám pri tomto športe hrozia. Ďalšie dni prinesieme viacero iných cenných bežkárskych rád.

Veľké populárne strediská, ako napríklad Štrbské Pleso, boli v januári pomerne preplnené. Ako hodnotíte bežkovanie počas pandémie?

- Ak má byť pandémia na niečo dobrá, tak práve na to, že ľudia prichádzajú k športom. Bežkovanie je jedným z nich. Veľmi populárny je teraz napríklad aj skialpinizmus. Ešte kým nebol úplný lockdown, naozaj bolo na bežkárskych tratiach veľa ľudí. Také množstvo si za môj život nepamätám. V rôznych častiach obcí a miest na Slovensku sa zároveň začalo robiť veľké množstvo nových trás. Takmer v každej obci je v súčasnosti natiahnutá stopa, kde si môžu ľudia zabežkovať a naozaj to využívajú, čo je super. Aj od predajcov bežkovacích setov viem, že také množstvo, aké sa predalo tento rok, si málokto pamätá. Dokonca majú predajcovia problém zabezpečiť bežkárske sety, pretože je po nich obrovský dopyt. Je to skvelé, pretože je predpoklad, že keď pandémia skončí, ľudia pri tom športe ostanú.

Kde ste sa už bežkovali túto sezónu?

- V okolí Banskej Bystrice, odkiaľ pochádzam, je hrozne veľa trás, či už sú to Králiky alebo Skalka. Doteraz som často navštevoval Štrbské Pleso. Boli sme sa pozrieť na trasy na Čertovici a pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. V Levoči sa napríklad formuje jedno z top stredísk na Slovensku.

Natrafili ste aj na Štrbskom Plese davy ľudí alebo ste sa pohybovali mimo komerčnejších miest?

- Kým nebol na Štrbskom Plese prírodný sneh, bežkársky okruh bol len 1,3 kilometra. Práve to spôsobovalo dojem množstva ľudí pokope, nemali sa kam rozptýliť. Teraz, keď sú na Štrbskom Plese alebo aj v Kremnických vrchoch desiatky až stovky kilometrov bežkárských trás, sa ľudia rozpŕchnu a nevidno ich. Bežkovanie je navyše individuálny šport. Ak idú popri sebe dvaja, už je to veľa. Väčšinou idú teda ľudia individuálne za sebou.

Bežkujete radšej po vyznačených tratiach alebo skôr vo voľnej prírode?

- Určite po vyznačených alebo upravených tratiach. Odporúčam to aj všetkým známym. Vtedy naozaj pochopia čaro bežiek, ako to funguje a aké je to pekné.

