Varíme s Korzárom: Falošná zabíjačková polievka, bohatý pekáčik, francúzske škvarky

Skúste špeciality, ktoré možno nepoznáte.

24. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Falošná zabíjačková polievka

Potrebujeme: 200 g mletého bravčového mäsa, olej alebo bravčovú masť, 1 mrkvu, 1 petržlen, 1/4 zeleru, 1 cibuľu, 80 g krúp + 100 g bravčovej pečene, 80 g hladkej múky, 2 strúčiky cesnaku, 1 vajce, soľ, mleté korenie – na pečeňové knedličky

Postup: Bravčové mäso opražíme na tuku alebo oleji v hrnci, v ktorom budeme variť polievku. Pri pražení ho miešame a varechou oddeľujeme, aby vznikla sypká zmes. Potom k mäsu pridáme očistenú a nadrobno nakrájanú koreňovú zeleninu a cibuľu. Po chvíli restovania všetko zalejeme vodou. Do polievka dáme krúpy, zakryjeme a varíme do zmäknutia.

Zatiaľ si pripravíme knedličky. Pečienku rozmixujeme alebo pomelieme a zmiešame ju s vajciami, múkou, prelisovaným cesnakom, soľou a korením. Pomocou dvoch malých lyžičiek formujeme halušky, ktoré dáme do vriacej polievky tak, aby sa varili asi 6 minút. Hotovú polievku dochutíme a podávame.

Bohatý bravčový pekáčik

Potrebujeme: bravčovú krkovičku, kus bravčového bôčika, bravčovú pečeň, 2 cibule, celé nové korenie, bobkový list, mleté čierne korenie, bravčovú masť, čerstvý tymian, 2 - 3 strúčiky cesnaku

Postup: Cibuľu speníme na rozpálenej masti a pridáme k nej na plátky nakrájaný cesnak, niekoľko guľôčok nového korenia a 2 bobkové listy. Potom ju preložíme do pekáča.

Vo výpeku opečieme na plátky nakrájanú krkovičku a postupne ako bude upečená ju poukladáme na cibuľu. Potom v tej istej panvici opečieme na pásiky nakrájaný bôčik a ten navrstvíme na krkovičku. Mäso osolíme a okoreníme, podlejeme vodou alebo vývarom, zakryjeme a dáme piecť do rúry.

Asi po 50 minútach pridáme nakrájanú pečeň, podľa potreby dochutíme a vrátime späť do rúry asi na pol hodiny, no tentoraz už necháme pekáč odkrytý. Necháme zapiecť a podávame.

Francúzske škvarky s masťou

Potrebujeme: 1 kg bôčik, 200 ml bieleho vína, 1 cibuľu, soľ a korenie na dochutenie

Postup: Mäso nakrájame na kúsky veľké asi 2 x 2 cm; do veľkého no plytšieho hrnca nalejeme víno, vsypeme mäso a jemne nakrájanú cibuľu. Na miernom plameni a za občasného miešania škvaríme, až sa tuk úplne rozpustí. Osolíme, okoreníme a ešte teplé nalejeme do nádoby, v ktorej budeme masť so škvarkami skladovať, alebo do zaváraninových pohárov. Po natretí na chutný, napríklad kváskový, chlebík dostaneme skvelú maškrtu.