V mestách na východe otvoria na víkend množstvo odberných miest (zoznam)

Kde budú robiť antigénové testy.

22. jan 2021 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ, Michal Frank, Daniela Marcinová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Cez víkend skríning obyvateľov Slovenska zmohutnie.

K existujúcim mobilným odberným miestam zriadia mestá a obce nové miesta, na ktorých sa ľudia budú môcť dať otestovať antigénovými testami, a to aj bez objednania.

Ide de facto o ďalšie kolo celoplošného testovania. Do veľkej miery budú kopírovať tie testovania z minulého roka.

Pozrite si prehľad, kde sa bude dať otestovať počas soboty 23. a nedele 24. januára.

Mestá a obce v zozname Košice

Prešov

Bardejov

Gelnica

Humenné

Kežmarok

Kráľovský Chlmec

Levoča

Medzilaborce

Michalovce

Moldava nad Bodvou

Poprad

Rožňava

Sabinov

Sečovce

Snina

Spišská Nová Ves

Stará Ľubovňa

Stropkov

Svidník

Svit

Trebišov

Veľký Šariš

Vranov nad Topľou

Košice

Košice pripravili spolu 77 odberných miest s viac ako 100 tímami.

Všetky nové odberné miesta budú v piatok otvorené od 16.00 do 20.00 h.

Navyše veľkokapacitné odberné miesta (na magistráte, v Spoločensko-relaxačnom centre na ulici Milosrdenstva, vo Výmenníku Važecká na Galaktickej, v Kulturparku, Amfiteátri a U. S. Steele) fungujú v piatok už od 9.00 do 20.00 h.

Počas víkendu budú mať s výnimkou oceliarní všetky miesta jednotný otvárací čas, a to od 9.00 do 17.00 h.

Čo sa týka budúceho pondelka, utorka a ďalších dní, o termínoch budú postupne informovať.

Odberové miesta v Košiciach:

Barca

Kultúrny dom, Barčianska 31

Furča

Denné centrum, Jegorovovo nám. 5

Centrum voľného času, Charkovská 1

ZŠ Fábryho 44

ZŠ Krosnianska 2

ZŠ Krosnianska 4

ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21

ZŠ Postupimská 37

Džungľa

Depo DPMK, Hornádska 10

Juh

K13 – Košické kultúrne centrá, Kukučínova 2 (každý deň v čase od 9.00 do 20.00)

Spoločensko–relaxačné centrum, Milosrdenstva 4 (každý deň v čase od 9.00 do 20.00)

Športovo–zábavný areál, Alejová 6

ZŠ Gemerská 2

ZŠ Požiarnicka 3

ZŠ Staničná 13

ZŠ Užhorodská 39

Krásna

Kultúrny dom, Opátska 18

Kaštieľ Krásna, Námestie sv. Cyrila a Metoda č. 2 (iba v sobotu a nedeľu)

ZŠ s MŠ sv. Marka Križina, Rehoľná 2 - vchod z Ukrajinskej ulice (iba v sobotu a nedeľu)

Kavečany

Kultúrny dom Kavečany, Široká 17/A

Košická Nová Ves

Miestny úrad, Mliečna 1 (piatok 16.00-20.00, sobota 9.00-17.00, nedeľa 9.00-17.00)

Lorinčík

Dom kultúry, Lorinčík 15

Lunik IX

ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1

Myslava

Kultúrny dom, Pod horou 22 (piatok od 16.00 do 20.00, sobota od 09.00 do 17.00, nedeľa od 09.00 do 17.00)

Nad jazerom

Miestny úrad MČ, Poludníková 7

Výmenník Važecká, Galaktická 6 (od 9.00 do 17.00)

ZŠ Dneperská 1

ZŠ Družicová 4

ZŠ Jenisejská 22

ZŠ Bukovecká 17

Pereš

Pereš Park, Revúcka 14 (sobota a nedeľa 9.00 – 17.00)

Poľov

EP Poľov, Dolina 43

Sever

Amfiteáter, Festivalové námestie 2 (v čase od 9.00 do 20.00 každý deň)

Gymnázium Park mládeže, Park mládeže 5

ZŠ Hroncova 23

ZŠ Polianska 1

ZŠ Tomášikova 31

Sídlisko KVP

Miestny úrad – budova aktivačných pracovníkov, Trieda KVP 1

Miestny úrad, Trieda KVP 1

Výmenník Wuppertalská

ZŠ Drábova 3

ZŠ Janigova 2

ZŠ Mateja Lechkého, Jána Pavla II. 1

ZŠ Starozagorská 8

Sídlisko Ťahanovce

Kultúrne stredisko, Budapeštianska 28

ZŠ Belehradská 21

Základná umelecká škola, Aténska 1/A

Bruselská 18

Staré Mesto

Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov 4

Miestny úrad, Strojárenská 1 (sobášna sieň aj radničná sála)

Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina 20

ZŠ Nám. L. Novomeského

ZŠ Park Angelinum 8

ZŠ Masarykova 19/A

Štátne divadlo v Košiciach, Hlavná ul.

Radničná sála, Hviezdoslavova 7

Dopravný podnik mesta Košice, Hornádska 10

Šaca

Kultúrne stredisko, Železiarenská 7

Mládežnícka 3

Vstupný areál U. S. Steel

Ťahanovce

ZŠ Želiarska 4

Miestny úrad, Ťahanovská 31

Vyšné Opátske

Miestny úrad, Nižná úvrať 25 (piatok od 16.00 do 20.00, sobota od 09.00 do 17.00, nedeľa od 09.00 do 17.00)

Západ

Bardejovská 6 (električkové depo)

Centrum voľného času Domino, Popradská 86

Centrum voľného času, Orgovánová 5

Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A (v čase od 9.00 do 20.00 hod.)

Telocvičňa ŠD UPJŠ, Medická 4

ZŠ Bernolákova 16

ZŠ Kežmarská 28

ZŠ Kežmarská 30

ZŠ Považská 12

ZŠ Slobody 1

ZŠ Trebišovská 10

Prešov

Mesto Prešov zriadi 44 odberných miest na antigénové testovanie na ochorenie Covid-19 v dňoch 23. a 24. 1. 2021.

Všetky odberné miesta budú otvorené v čase od 8.00 do 20.00 hod. s výnimkou prestávok, ktoré budú v čase od 12.00 do 12.45 hod. a od 17.00 do 17.45 hod.

Približný počet čakajúcich má byť priebežne monitorovaný na stránke www.somvrade.sk.

Zoznam nových odberných miest, zriadených mestom Prešov:

1 ZŠ Bajkalská, Bajkalská 29

2 ZŠ Šmeralova, Šmeralova 25

3 Kultúrne stredisko PKO Centrum, Prostějovská 35D

4 ZŠ Mirka Nešpora, Mirka Nešpora 2

5 ZŠ Prostějovská, Prostějovská 38

6 ZŠ Prostějovská, Prostějovská 38

7 Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1

8 ZŠ Matice slovenskej, Matice slovenskej 13

9 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1

10 Základná škola, Odborárska 30

11 Základná škola, Československej armády 22

12 SOŠ Lesnícka, Kollárova 10

13 Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie, Pod Kalváriou 36 (Mladosť)

14 Zariadenie pod dubom, K Okruhliaku 3

15 Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33

16 Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20

17 Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Duklianska 16

18 SPŠ strojnícka, Duklianska 1

19 Komunitné centrum, K Starej tehelni 1

20 Reštaurácia Išľa, Fintická 8

21 Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3

22 Spojená škola T. Ševčenka, Sládkovičova 4

23 ZŠ Kúpeľná, Kúpeľná 2

24 ZŠ Kúpeľná, Kúpeľná 2

25 SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1

26 SPŠ stavebná, Plzenská 10

27 ZŠ Važecká, Važecká 11

28 ZŠ Važecká, Važecká 11

29 Kultúrne stredisko PKO Šváby, Švábska 27

30 Šport pub - Solivar, Nám.Osloboditeľov 1

31 Cirkevná ZŠ sv. Gorazda, Solivarská 49

32 ZŠ Lesnícka, Lesnícka 1

33 Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22

34 Súkromné konzervatórium D. Kardoša v Prešove, M. Benku 7

35 ZŠ Májové námestie, Májové námestie 1

36 ZŠ Májové námestie, Májové námestie 1

37 Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21

38 Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča, Bernolákova 21

39 ZŠ Šrobárova, Šrobárova 20

40 Kultúrne stredisko PKO Sekčov, Exnárova 1A

41 ZŠ Sibírska, Sibírska 42

42 ZŠ Sibírska, Sibírska 42

43 ZŠ Sibírska, Sibírska 42

44 Športový areál U Komiňára, Sekčovská 54

Bardejov

Časový harmonogram testovania v Bardejove je od 7.00 do 19.30 hod. (sobota, nedeľa).

Prestávky budú od 10.00 do 10.15 hod. (hygienická prestávka), od 13.00 do 14.00 hod. (prestávka na obed) a od 17.00 do 17.15 hod. (hygienická prestávka).

Mesto Bardejov zriadilo na 13 odberných stanovištiach dovedna 20 odberných miest (OM):

ZŠ ul. Komenského – 2 odberné miesta (OM 1, 2)

ZŠ ul. Wolkerova – 2 odberné miesta (OM 3, 4)

Denné centrum Mihaľov – 1 odberné miesto (OM 5)

Stredná priemyselná škola – 2 odberné miesta (OM 6, 7)

ZŠ B. Krpelca – 1 odberné miesto (OM 8)

ZŠ ul. Pod Papierňou – 2 odberné miesta (OM 9, 10)

Spojená škola J. Henischa – 2 odberné miesta (OM 11, 12)

Sídlisko Poštárka – 1 odberné miesto (OM 13)

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom – 1 odberné miesto (OM 14)

Kino Žriedlo B. Kúpele – 1 odberné miesto (OM 15)

ZŠ sídlisko Vinbarg – 3 odberné miesta (OM 16, 17, 18)

Telocvičňa CZŠ D. Lúka – 1 odberné miesto (OM 19)

Denné centrum Bardejovská N. Ves – 1 odberné miesto (OM 20)

Rezervovať sa dá na dovedna ôsmich odberných miestach (OM 1, OM 3, OM 6, OM 9, OM 11, OM 14, OM 16, OM 17).

Gelnica

V Gelnici funguje mobilné odberové miesto v budove bývalej transfúznej stanice na Nemocničnej ulici od pondelka do piatku medzi 7.00 a 13.00 hod. K nemu pribudnú cez víkend ďalšie. V Základnej škole sa testuje už od stredy v čase od 15.00 do 20.00 hod. Tento časový harmonogram bude platiť ešte v piatok 22. januára.

Počas soboty a nedele sa bude dať v meste otestovať na štyroch miestach v čase od 9.00 do 19.00 hod. s prestávkou medzi 13.00 a 14.00 hod. Posledné odbery sa robia vždy 15 minút pred koncom.

Odberové miesta v Gelnici:

1. Klub dôchodcov v Mária Hute,

2. Centrum voľného času

3. Zimný štadión

4. Základná škola

Humenné

Humenné zriadilo na účely plošného skríningu päť dočasných odberových miest.

Registračný systém je dostupný na internetovej stránke mesta, je možné si tam vybrať testovacie miesto i čas.

Testovacie miesta v meste Humenné:



1. Slovenský Červený kríž pred budovou Mestského úradu Humenné

štvrtok – sobota 7.30 až 16.00 hod. (objednávkový systém)

nedeľa 7.30 až 15.45 hod. (objednávkový systém)

2. Detský Ados s. r. o. na Sídlisku pod Sokolejom

štvrtok– piatok 9.00 – 13.00 a 15.00 – 19.00 hod. (objednávkový systém)

sobota – nedeľa 8.00 až 16.00 hod. (objednávkový systém)

3. DZS-M. K. Trans (pri zimnom štadióne)

štvrtok – piatok 7.30 – 11.30 a 12.00 – 18.00 hod. (bez objednávok)



sobota – nedeľa 8.00 až 17.00 hod. (bez objednávok)

4. Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom (Dubník)

štvrtok 7.30 – 15.30 hod. (objednávkový systém)



15.30 – 19.00 hod. (bez objednávok)



piatok 7.30 – 15.30 hod. (objednávkový systém)



15.30 – 19.00 hod. (bez objednávok)



sobota a nedeľa 8.00 – 16.00 hod. (objednávky, aj bez objednávok)



Prestávka od 12.15 do 12.45 hod.

5. Nemocnica Humenné

štvrtok – piatok 7.30 – 11.00 hod. a 11.30 – 15.30 hod. (objednávkový systém)

6. Lemar Bau s.r.o. – Gorkého ul. parkovisko

nedeľa 8.00 – 16.00 hod. (bez objednávok)

Kežmarok

V Kežmarku sa bude testovať v oboch dňoch vždy od 8.00 do 12.00 hodiny (12.00 až 12.45 prestávka) a od 12.45 do 20.00 hodiny (17.00 až 17.30 prestávka).

Zarezervovať si časy v sobotu a nedeľu doobeda mesto odporúča predovšetkým občanom s trvalým a prechodným pobytom v Kežmarku, nedeľu poobede všetkým ostatným, ktorí nemajú inú možnosť, kde sa nechať otestovať. Pre tých je zároveň otvorené aj mobilné odberné miesto v Nemocnici Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku, ktoré bude fungovať cez víkend v rovnakých časoch ako mestské odberné miesta. Testovanie cez víkend bude v nemocnici prebiehať bez nutnosti objednávky a rezervácie.

Zoznam odberných miest:

1. Mestská športová hala Vlada Jančeka Adresa: Nižná brána 2250, Kežmarok Smer odberu: Od čerpacej stanice Slovnaft ku bočnému vchodu do haly. Zoznam ulíc: Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Strelnica, Tehelňa, Továrenská, Garbiarska, Možiarska.

2. Základná škola s Materskou Nižná Brána

Adresa: Nižná brána 1595/8, Kežmarok Smer odberu: Od STS ku hlavnému vchodu základnej školy. Zoznam ulíc: Karola Kuzmányho, Mesto Kežmarok.

3. Stredná odborná škola Garbiarska 1

Adresa: Garbiarska 1, Kežmarok Smer odberu: Od Okresného úradu Kežmarok ku hlavnému vchodu administratívnej budovy SOŠ Garbiarska 1. Zoznam ulíc: Cintorínska, Huncovská, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná, Suchá hora, Ivana Stodolu, Baštová, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Toporcerova, Obrancov mieru.

4. Mestské kultúrne stredisko

Adresa: Starý trh 485/46, Kežmarok Smer odberu: Od požiarnej zbrojnice ku hlavnému vchodu Mestského kultúrneho strediska. Zoznam ulíc: Fraňa Kráľa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Nová, Priekopa, Slavkovská, Starý trh, Trhovište, Pod lesom, Hradný vrch, Severná, Nižná brána.

5. Aréna Kežmarok A

Adresa: Trhovište 748/4, Kežmarok Smer odberu: Od hlavného vchodu od okresného súdu smerom ku Aréne Kežmarok.

Zoznam ulíc: Dr. Daniela Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, Jána Chalupku, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská, Košická.

6. Aréna Kežmarok B

Adresa: Trhovište 748/4, Kežmarok Smer odberu: Od športovej haly Focus smerom ku Aréne Kežmarok. Zoznam ulíc: Lanškrounská, Weilburská, Dr. Alexandra, Tvarožnianska.

7. Základná škola Dr. Daniela Fischera 2

Adresa: Dr. Daniela Fischera 2, Kežmarok Smer odberu: Od lekárne Echinacea k hlavnému vchodu základnej školy. Zoznam ulíc: Dávida Frölicha, J. Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, P. J. Šafárika, Rázusová, S. Tomášika, Štúrova, Zochova, Levočská.

8. Základná škola s Materskou školou Sv. Kríža

Adresa: Petržalská 21, Kežmarok. Smer odberu: Od ul. Lanškrounská okolo oplotenia základnej školy smerom ku vchodu telocvične základnej školy. Zoznam ulíc: Petržalská, Južná, Bardejovská.

Kráľovský Chlmec

V Kráľovskom Chlmci sa antigénové testovanie pripravené mestom uskutoční od piatka do nedele (21. - 23. 1.), a to na základných školách na uliciach L. Kossutha a Hunyadiho a na mestskom úrade.

Tieto odberné miesta budú v prevádzke od 8.00 do 18.00, v nemocnici naďalej bude prebiehať testovanie občanov v ich vlastnej réžii.

Na testovanie sa dá aj registrovať cez webstránku mesta s výberom miesta a časového úseku.

Levoča

Mesto Levoča v spolupráci s nemocnicou v meste vytvorilo dve odberové miesta, ktoré sú k dispozícii od štvrtka do nedele. Otestovať sa je možné v čase od 8.00 do 18.00 ho. Mimo prestávok, plánovaných na 12.00 až 12.30 hod. a 16.30 až 17.00 hod. Na webovom sídle mesta i na sociálnej sieti je od stredy spustený rezervačný systém. Občania, ktorý tento systém nevyužijú, sa môžu prísť otestovať do športovej haly na Francisciho ulici k tímu pre neregistrovaných počas soboty a nedele.

Odberové miesta v Levoči:

1. MOM - budova KINA ÚSMEV, Námestie Majstra Pavla č. 58 v Levoči

2. MOM - športová hala , ul. Francisciho 12 v Levoči

Medzilaborce

Skrínigové testovanie Medzilaborčanov a priľahlých obcí prebieha v okresnom meste už od 18. januára v čase od 8.00 do 18.00 hod.

Záujemcovia sa môžu dať otestovať na odbernom meste pri kultúrnom dome až do 26. januára, teda aj cez víkend.

„V sobotu a v nedeľu by mali pribudnúť ďalšie dve odberové miesta, jedno na amfiteátri a jedno na športovom štadióne," ozrejmil pre TASR primátor Vladislav Višňovský (Smer-SD).

Michalovce

Odberové miesta budú otvorené v sobotu a nedeľu 23. a 24. januára v čase od 8.00 do 18.00 hodiny s tým, že posledný odber bude vykonaný o 17.30 hod.

Kompletný prehľad odberových miest pre skríningové testovanie v Michalovciach počas víkendu:

1. VIII. Základná škola, Kpt. Nálepku 16

2. VII. Základná škola, Krymská 3496/5

3. III. Základná škola, Moskovská 184/1

4. III. Základná škola, Moskovská, alokované pracovisko Ul. mlynská 1

5. V. Základná škola, Školská 2

6. Služby mesta Michalovce, Partizánska 23

7. Technické a záhradnícke služby, Partizánska 55

8. I. Základná škola, T. J. Moussona 4

9. II. Základná škola, Jána Švermu 6

10. VI. Základná škola, Okružná 1313/17

11. IV. Základná škola, J. A. Komenského 1

12. Michaella, s.r.o., Nám. osloboditeľov 70

13. DZS-M.K.TRANS, s.r.o., Staničná 3

Moldava nad Bodvou

Testovanie v Moldave nad Bodvou bude prebiehať od soboty až do pondelka v čase od 8.00 do 18.00 hod.

Posledný odber bude vykonaný o 17.45 hod.

Mesto obyvateľom odporúča riadiť sa podľa zoznamu ulíc, ktoré sú pridelené ku každému odbernému miestu.

Odberové miesta v Moldave nad Bodvou:

23.1. (sobota) - Kultúrny dom Budulov, mestská časť Budulov

23. - 25.1. (sobota - pondelok) - Penzión Bodva, Školská 5

23. - 24.1. (sobota - nedeľa) - areál bývalej STS, Budulovská cesta 22

24. - 25.1. (nedeľa - pondelok) - Inkubátorový dom, Školská 10, bezbariérový vstup - hlavne pre imobilných a starších ľudí

Poprad

Mesto Poprad zriadi pre veľký záujem ďalších 8 testovacích miest. Samospráva pristúpila k tomuto kroku aj z dôvodu záujmu registrácie ľudí, ktorí nepochádzajú z mesta Poprad.

Ďalšie testovacie miesta tak pribudnú tu:

MsÚ Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 (spolu 2 odberné miesta)

Aréna Poprad, Uherova 4680 (spolu 3 odberné miesta)

Kino Máj, Poprad-Veľká, Scherffelova 15 (spolu 1 odberné miesto )

ZŠ s MŠ Tajovského, Sídlisko Starý Juh, Tajovského 2764/17 (spolu 2 odberné miesta)

ŽŠ s MŠ Komenského, Sídlisko Západ, Komenského 587/15, 058 01 Poprad (spolu 2 odberné miesta)

ZŠ s MŠ Jarná, Sídlisko Nový Juh, Jarná 3168/13 (spolu 2 odberné miesta)

Spojená škola Letná, Sídlisko Nový Juh, Letná 3453/34 (spolu 2 testovacie miesta)

Rožňava

V Rožňave sa bude testovať od 8.00 do 16.00 hod., s prestávkou od 12.00 do 13.00 hod.

Imobilní a nevidiaci občania budú uprednostnení do 9.30 hod., radnica odporúča navštevovať miesta podľa abecedy.

A – F (8.00 – 9.00), G – J (9.00 – 10.00), K – M (10.00 – 11.00), N – R (11.00 – 12.00), S – U (13.00 – 14.30), V – Z (14.30 – 15.30).

Odberné miesta:

Základná škola reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM (1 miesto), Kozmonautov 2

Spojená škola Komenského (2 miesta), Komenského 5

Sobášna miestnosť (1 miesto), Akademika Hronca 9

Mestský úrad (1 miesto), Šafárikova 29

ZŠ Zlatá (2 miesta), Zlatá 2

ZŠ Pionierov (2 miesta), Pionierov 1

ZŠ Zakarpatská (2 miesta), Zakarpatská 12

RPIC – Podnikateľský inkubátor (1 miesto), Zakarpatská 19

Zimný štadión (1 miesto), Štítnická ul.

Sabinov

Pre potreby celoslovenského testovania Mestský úrad v Sabinove dohodol s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti rozšírenie testovacích kapacít pre obyvateľov mesta Sabinov v nasledujúcich dňoch takto:



MOM – SNP 1 (pri garážach) – Poliklinika Sabinov, n.o.

Prevádzka: 23. 1. - 24. 1. (sobota - nedeľa) od 8.00 do 20.00

Rezervácie na https://services.bookio.com/mesto-sabinov/widget?lang=sk)



MOM – SNP 1 (od ulice Pavla Gojdiča) – Poliklinika Sabinov, n.o.

Prevádzka: 23. 1. - 24. 1. (sobota - nedeľa) od 8.00 do 20.00 (bez nutnosti rezervácie)



MOM – Mieru 2 – LEHA, s.r.o.

Prevádzka: 23. 1. - 24. 1. (sobota - nedeľa) od 8.00 do 20.00

Rezervácie na http://www.covid-19-test.sk/

V meste Sabinov taktiež prebieha testovanie priamo na pracoviskách mnohých zamestnávateľov. V procese prípravy resp. schvaľovania sú ďalšie MOM.

„Situáciu budeme priebežne monitorovať a vyhodnocovať a v prípade potreby budú vytvárané ďalšie kapacity po víkende. O akýchkoľvek zmenách budeme priebežne informovať na webovej stránke mesta,“ uviedla radnica.

Sečovce

V meste Sečovce sa začalo testovanie v budove kultúrneho domu už vo štvrtok, trvať bude do utorka (26. 1.), s výnimkou nedele (24. 1.).

Odbery sa konajú od 10.00 do 19.30.

V piatok využijú na testovanie aj komunitné centrum v rámci rómskej osady.

Snina

Mesto Snina zriaďuje päť nových odberových miest, a to v lokalitách:

1. Cirkevná spojená škola Švermova 10, Snina

2. Základná škola Komenského 2666/16, Snina

3. Elokované pracovisko ZŠ P.O.H, 1. mája 12, Snina

4. Základná škola Študentská 1446/9, Snina

5. ZŠ Budovateľská 1992/9, Snina

Okrem týchto odberových miest, ktoré budú, v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie, fungovať len počas víkendu, sú obyvateľom naďalej k dispozícii existujúce odberové miesta, ktoré fungujú aj počas týždňa, a to:

Odberné miesto Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova 300/03

Odberné miesto Slovenský Červený kríž, územný spolok Snina, Dom Humanity, 1. mája 882/17

Odberné miesto Detský Ados s.r.o. Pčolinská 2744/45 (Futbalový štadión)

Spišská Nová Ves

Okrem už fungujúcich odberných miest pripravuje Spišská Nová Ves testovanie aj cez víkend. Prebiehať bude v sobotu od 8.00 do 19.30 hod. a v nedeľu od 8.00 do 17.30 hod.

Na testovanie v Multifunkčnom energetickom a baníckom centre sa záujemcovia môžu objednať online, a to od piatku do nedele na stránke http://covid.spisskanovaves.eu/.

Testovanie v Multicentre prebieha v pracovné dni od 10.00 do 18.00 (posledný odber o 17.30 hod.), v sobotu 23. januára od 8.00 - 20.00 (posledný odber o 19.30) a v nedeľu 24. januára od 8.00 - 18.00 (posledný odber o 17.30). V nasledujúce víkendy bude testovanie prebiehať od 8.00 do 16.00 hod. (posledný odber o 15.30).

Na mobilnom odbernom mieste Územného spolku Slovenského Červeného kríža pri vstupe na letné kúpalisko na ulici Za Hornádom 13 je možné testovať sa bez objednávok počas týždňa a v sobotu od 9.00 do 18.00 hod. S prestávkou medzi 13.00 a 14.00 hod.

Odberné miesta v Spišskej Novej Vsi:

1. Novoveská Huta - hasičská zbrojnica

2. Základná škola, Lipová 13

3. Športová hala, Za Hornádom 13

4. Základná škola, Komenského 2

5. Základná škola, Hutnícka 16

6. Komunitné centrum, Potočná 9, miestna časť Vilčurňa

7. Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14 (budova vedľa supermarketu COOP Jednota)

Na týchto miestach odporúčame testovanie podľa tohto abecedného poradia:

A - Ďo 8.00 - 9.00 hod.

Dr - Hi 9.00 - 10.00 hod.

Hl - Kl 10.00 - 11.30 hod.

Prestávka 12.00 - 13.00 hod.

Kľ - Ly 13.00 - 14.00 hod.

M - Ph 14.00 - 15.00 hod.

Pi - Šč 15.00 - 16.00 hod.

Še - Ž 16.00 - 17.30 hod.

Okrem týchto miest je možné využiť aj existujúce mobilné miesta,

na ktorých je potrebné sa objednávať na stránke www.korona.gov.sk v sekcii

Požiadavka na vyšetrenie - Mám záujem o antigénové testovanie.

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves

Nachádza sa v priestoroch mobilného odberového miesta - PCR, vstup sprava od tenisových kurtov

Otváracie hodiny: pracovné dni 7.00 - 15.00

Budova Regionálneho úradu verejného zdravotníctva,

Ul. A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves

Otváracie hodiny:

Pondelok: 12.30 - 15.00

Streda: 12.30 - 15.00

Piatok: 12.30 - 15.00

Ul. Ing. Kožucha 12 - interiér - budova vedľa vchodu na Futbalový štadión

Otváracie hodiny: pracovné dni: 10.00 - 18.00

Pri OC Madaras - Mlynská 39/C, Spišská Nová Ves (vedľa predajne Autokelly) Testovanie:

Pondelok - piatok 10:00 - 13:30 a 14:00 – 17:30

Obedná prestávka: 13:30 – 14:00

Administratívna činnosť: 17:30 – 18:00

Stará Ľubovňa

V Starej Ľubovni prebieha testovanie už od štvrtka a pokračovať bude až do utorka 26. januára.

Testovanie bude prebiehať bez objednávania. Na obedňajšiu prestávku je vyčlenený čas od 12.00 do 13.00 hod., posledný odber pred obedom je o 11.45 hod. Posledný odber dňa je vždy 30 minút pred ukončením testovania na danom mieste. Obyvateľom mesto odporúča využiť odberové miesto najbližšie k ich bydlisku.

Zoznam odberových miest v Starej Ľubovni:

1. Ľubovnianska nemocnica 1 (Sobota a nedeľa od 7.00 do 19.00 hod.)

2. Ľubovnianska nemocnica 2 (štvrtok až utorok od 7.00 do 19.00 hod.)

3. Futbalový štadión (štvrtok až utorok od 8.00 do 20.00 hod.)

4. Športová hala (štvrtok až nedeľa od 7.00 do 19.00 hod.)

5. Komunitné centrum Podsadek (sobota od 7.00 do 19.00 hod.)

Stropkov

Aktualizovaný zoznam odberných miest:

1. Mobilné odberové miesto, ulica Nový riadok (pri Kultúrnom stredisku)

sobotu 23. januára od 8.00 do 12.00 a od 16.00 do 20.00 hod.

2. Mobilné odberové miesto, ulica Šarišská (penzión Pepino),

otvorené v sobotu a nedeľu od 8.00 do 22.00 hod.

cez víkend potrebná registrácia na stránke korona.gov.sk.

3. Novovytvorené odberové miesto v Mestskej športovej hale na ulici Matice slovenskej,

otvorené v sobotu a nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 do 13.00 hod. a od 17.00 do 18.00 hod. Testovanie bez registrácie.

4. Novovytvorené odberové miesto v Komunitnom centre na ulici Mlynskej, otvorené v sobotu a v nedeľu od 8.00 do 20.00 hod. Hygienické prestávky sú naplánované od 12.00 do 13.00 hod. a od 17.00 do 18.00 hod. Testovanie bez registrácie.

Svidník

K doterajším štyrom MOM vo Svidníku - SČK (pri hale), Nemocnica Svidník, RÚVZ Svidník, na amfiteátri pribudnú na víkend štyri mestské.

Odbery budú brať v sobotu v čase od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hod. V nedeľu od 8.00 do 12.00 hod.

Mestské odberové miesta:

Dom kultúry

ZŠ 8. mája

autobusová stanica

Gymnázium DH

Svit

Dohromady päť odberných miest bude počas víkendu fungovať v meste Svit.

Obedňajšia prestávka bude všade od 12.00 do 13.00 h.

V Spojenej škole na Mierovej ulici a v lokalite Pod Skalkou budú k dispozícii dve odberné miesta, z toho jedno bude pre online registrovaných záujemcov a druhé odberné miesto bude možné využiť bez online registrácie – to znamená pre ľudí prichádzajúcich podľa poradia.

Odberové miesta vo Svite:

1. Chemosvit – v priestoroch bývalej Slovenskej sporiteľne bude možné absolvovať test:

V piatok, 22. januára, v čase od 5.00 do 22.00 h. V sobotu a nedeľu, 23. a 24. januára v čase od 8.00 do 20.00 h. Do tohto odberného miesta nie je potrebné sa online registrovať.

2. Spojená škola na Mierovej ulici – hlavný vchod.

K dispozícii budú dve odberné miesta, pre obe je potrebné vojsť hlavným vchodom. Testovanie bude prebiehať v sobotu a v nedeľu, 23. a 24. januára, v čase od 8.00 do 18.00 h.

3. Pod Skalkou - Dom kultúry

K dispozícii taktiež dve odberné miesta, v oboch prípadoch je potrebné vojsť bočným vchodom. Testovanie bude prebiehať v sobotu a v nedeľu, 23. a 24. januára, v čase od 8.00 do 18.00 h.

Trebišov

Trebišov zriadi počas víkendu (23. - 24. 1.) šesť odberných miest, ktoré budú fungovať bez objednania: Základné školy na Pribinovej ulici a Ivana Krasku, Gymnázium na Komenského ulici, Mestské kultúrne stredisko či Centrum voľného času na Ulici T. G. Masaryka.

V sobotu bude v prevádzke päť odberných miest v čase od 8.00 do 17.00, v nedeľu popoludní pribudne šieste v Spoločenskom centre v Milhostove.

V piatok i počas víkendu však môžu Trebišovčania ako doposiaľ využívať aj mobilné testovacie miesta zriadené Nemocnicou s poliklinikou v Trebišove, trebišovským vojenským útvarom a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove.

Veľký Šariš

Cez víkend sa v meste Veľký Šariš (okres Prešov) bude testovať na štyroch miestach v čase od 8.00 do 19.30 hod.

Odberné miesta budú:

Na hlavnom Námestí sv. Jakuba, za mestským úradom, kde je aj teraz mobilné odberné miesto.

V telocvični na ZŠ Školská budú až dve odberné miesta.

Ďalšie dve odberné miesta budú v priestoroch pohostinstiev.

A to Alas na M. R. Štefánika a na Základni Kanaš na Šarišskej ulici v časti Kanaš.

Vranov nad Topľou

Vo Vranove bude celoplošný víkendový skríning od 8.00 h do 20.00 hod. (posledný ster je vždy urobený pol hodinu pred plánovanou prestávkou alebo pred ukončením testovania), s prestávkou od 12.00 do 12.45 hod.

V rámci testovania mesto Vranov nad Topľou zriadilo 12 odberných miest v desiatich objektoch. Na testovanie na Mestskej tržnici a na Základnej škole Juh 1054, je potrebné sa elektronicky vopred objednať na vybraný čas. Zároveň upozorňujeme, že na Mestskej tržnici je Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zriadené ďalšie odberné miesto, ktoré je v prevádzke od 8.00 h do 12.00 h a funguje bez rezervácie.

Zoznam odberných miest:

Základná škola, Lomnická ulica 620 - budova základnej školy

Základná škola Kukučínova ulica 106 - budova základnej školy

Komunitné centrum, Cintorínska 333 - areál komunitného centra

Základná škola, Sídlisko II 1336 - budova telocvične

Základná škola, Sídlisko II 1336 - budova telocvične

Mestská športová hala, Dr. C. Daxnera 86 - vstup do MŠH

Mestská tržnica, Bernolákova ulica 1008 - on line rezervácia: https://services.bookio.com/mestska-trznica/widget?lang=sk Len formou rezervácie!

Základná škola, Juh 1054 - on line rezervácia: https://services.bookio.com/zakladna-skola-juh.../widget... Len formou rezervácie!

Základná škola, Bernolákova ulica 1061 - budova základnej školy

Základná škola, Lúčna 827 - vstup cez hlavný vchod do budovy základnej školy,

Základná škola, Lúčna 827 - vstup cez futbalové ihrisko základnej školy

Futbalové ihrisko RO, Školská 666 - budova futbalového ihriska



Obyvateľom mesta Vranov nad Topľou radnica odporúča, aby využili najbližšie odberné miesto pri svojom bydlisku a dávali sa testovať podľa možnosti v abecednom poradí.

Sobota :



A, B - 8.00 h - 10.00 h

C, D, E - 10.00 h - 11.30 h

prestávka -12.00 h - 13.00 h

F, G - 13.00 h - 15.00 h

H, CH - 15:00 h -17:00 h

I, J - 17:00 h - 19:30 h



Nedeľa



K - 8.00 h - 10.00 h

L, M - 10.00 h - 11.30 h

prestávka - 12.00 h - 13.00 h

N, O, P - 13.00 h - 15.00 h

R, S - 15:00 h -17:00 h

T, U, V, X, Y, Z - 17:00 h - 19:30 h



Zároveň mesto Vranov nad Topľou počas testovacích dní sprístupní sledovanie aktuálneho počtu čakajúcich na testovanie.