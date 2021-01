Varíme s Korzárom: Krémová zeleninová polievka, pikantné karé, škoricové fánky

Inšpirácie na fašiangové menu.

20. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Krémová zeleninová polievka

Potrebujeme: 3 mrkvy, 2 petržleny, 1 menší pór, polovicu kalerábu, 3 stonky zeleru, 1 červenú cibuľu, 1 strúčik cesnaku, soľ, mleté čierne korenie, dva bobkové listy, nové korenie, olivový olej, štipku tymianu, biely jogurt

Postup: Koreňovú zeleninu očistíme a nakrájame na kocky. Očistenú cibuľu nasekáme najemno a stopkový zeler s pórom na kolieska.

V hrnci zohrejeme olej a necháme na ňom speniť cibuľu. Potom k nej pridáme pretlačený cesnak, nové korenie, mleté čierne korenie aj bobkový list a necháme koreniny zavoňať.

Potom dáme do hrnca všetku zeleninu a krátko ju zarestujeme. Podlejeme vodou a necháme variť, kým zelenina nezmäkne. Potom polievku rozmixujeme, podľa potreby dochutíme a na záver zjemníme jogurtom.

Pikantné bravčové karé

Potrebujeme: 1 kg bravčového karé bez kosti, soľ, 3 dl zeleninového vývaru, 3 ČL drvenej rasce, olej, 4 PL hladkej múky, 3 cibule, mleté čierne korenie, 5 strúčikov cesnaku, 3 PL štipľavej feferónovej alebo paprikovej pasty, napríklad harissa

Postup: Bravčové karé opláchneme, osušíme a celé opekáme na oleji zo všetkých strán. Postupne pridáme cibuľu nakrájanú na plátky, korenie, roztlačený cesnak, soľ, rascu, zeleninový vývar a pečieme. Počas pečenia môžeme mäso na pekáči viackrát otočiť. Aby bolo šťavnaté, podlievame ho výpekom. Keď už je mäso skoro upečené, vyberieme ho a pridáme do výpeku harissu, či inú podobnú pikantnú pastu, trochu vriacej vody a ešte trochu necháme v rúre. Pred podávaním pikantné karé nakrájame na plátky.

Škoricové fánky

Potrebujeme: 250 g hladkej múky, 50 g masla, 50 g kryštálového cukru, 2 žĺtky, 5 PL kyslej smotany, 2 PL rumu, 1 balíček škoricového cukru, 1 ČL prášku do pečiva, mletá škorica, práškový cukor, olej

Postup: Zmiešajte žĺtky, zmäknuté maslo, cukor, škoricový cukor, rum, kyslú smotanu, pridajte múku zmiešanú s práškom do pečiva a vypracujte cesto. Nechajte odstáť približne pol hodiny na chladnom mieste. Cesto vyvaľkajte na obdĺžnik s hrúbkou približne 4 mm a narežte na požadované tvary. V rozpálenom oleji smažte fánky do zlatista z obidvoch strán, nechajte do papierových utierok vsiaknuť prebytočný olej a obaľujte v zmesi práškového cukru s mletou škoricou.