Pečieme s Korzárom: Šišky s tvarohom, horehronské grapne, kváskové šišky

Sú tu fašiangy a čas sladkých dobrôt.

17. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Kváskové šišky

Potrebujeme: 200 g pšeničného kvásku, 250 g hladkej múky, 50 g masla, 100 ml mlieka, 100 g kyslej smotany, vanilkový cukor, soľ, olej, džem, práškový cukor

Postup: Kvások si pripravíme vopred večer. Zmiešame 100 g hladkej múky, 100 ml vlažnej vody a štartér - 1 lyžica. Po vymiešaní zakryjeme a necháme do rána kvasiť.

Ráno vymiesime spolu všetky suroviny tak, aby sme získali hladké, pružné a nelepivé cesto. Necháme kysnúť prikryté aspoň 3 hodiny, potom dáme cesto na pomúčenú dosku, vyvaľkáme plát hrubý asi centimeter a pohárom vykrojíme šišky. Môžeme ich nechať ešte chvíľu kysnúť a potom ich vypražíme v oleji. Po upečení odsajeme prebytočný tuk, na každú dáme lyžičku džemu a posypeme cukrom.

Horehronské grapne

Potrebujeme: 1 liter mlieka, 3 vajcia, 20 g droždia, 500 g hrubej múky, práškový cukor na posypanie, masť

Postup: Z mlieka a droždia urobíme kvások. Keď vykysne, zmiešame ho v mise s múkou, mliekom a vajíčkami.

Cesto necháme vykysnúť.

V hrnci rozpálime bravčovú masť. Z cesta odoberáme kúsky, v rukách ich roztiahneme a vypražíme ich v masti,

Po upečení posypeme práškovým cukrom.

Šišky s tvarohom

Suroviny na 20 – 30 kusov: 500 g tvarohu, 400 g hladkej múky, 3 vajíčka, 3 PL kryštálového cukru, 2 PL rumu, 1 ČL jedlej sódy, 1/2 balíčka prášku do pečiva, olej

Postup: Celé vajíčka s cukrom vyšľaháme do peny. Do misky nasypeme múku, primiešame jedlú sódu a prášok do pečiva. Na vrch namrvíme tvaroh a premiešame. Vlejeme vyšľahané vajíčka, rum a rukami vypracujeme cesto, potom ho na pomúčenej doske vyvaľkáme asi na 4 mm a vykrajujeme kolieska. Vyprážame ich v rozpálenom oleji z obidvoch strán.