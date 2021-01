Konflikt Matoviča a Sulíka ich straníkov z východu neteší: Je to talianske manželstvo

Politológ: Premiér našiel univerzálneho vinníka.

15. jan 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Michal Frank

KOŠICE, PREŠOV. Konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽaNO) a podpredsedom vlády a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS) eskaluje. Obaja lídri si denne posielajú rôzne odkazy cez tlačovky a sociálne siete.

Čo ich najviac rozhádalo, je nákup testov a názor na plošné testovanie.

Zjednodušene povedané, kým Matovič chce dať opäť plošne otestovať celé Slovensko, podľa Sulíka by sa malo testovať len vo vybratých okresoch.

Konflikt sa vyostruje, vo štvrtok strana Sloboda a Solidarita vyhlásila, že stojí za svojím predsedom Sulíkom a že z vlády neodchádza.

Premiér Matovič ráno zrušil na štvrtok naplánované rokovanie vlády, kde sa malo riešiť celoplošné testovanie.

Zmier týchto dvoch kedysi blízkych politikov sa teda zdá byť v nedohľadne.

Podľa viacerých pozorovateľov je vládna koalícia paralyzovaná a hrozí, že nevydrží do konca volebného obdobia.

Čo hovoria na konflikt svojich lídrov matovičovci a sulíkovci z regiónu východného Slovenska?

A ako to vidí odborník?

Liba: Ak neobstojíme, vráti sa mafia

Poslanec Národnej rady (NR) SR a košický mestský poslanec Peter Liba (OĽaNO) nie je nadšený z pretrvávajúceho vnútorného konfliktu medzi členmi vlády.

„Mrzí ma, že voliči sú svedkami nekončiacich verejných výmen názorov. Tak ako v rodine by 'manželia' mali za zatvorenými dvermi diskutovať, riešiť problémy, dohodnúť sa a pred 'deťmi' ťahať za jeden povraz, rovnako by to malo fungovať aj v súčasnej koalícii. Konflikty sa majú riešiť za zatvorenými dverami, nie verejne.“

Zdôrazňuje však, že spolupráca na komunálnej úrovni medzi SaS a OĽaNO je pokojná a konštruktívna.