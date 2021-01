Väzenský psychológ: Nemám pochybnosť o tom, že Lučanský spáchal samovraždu

S odsúdenými pracuje už 13 rokov.

15. jan 2021 o 0:00 Lenka Haniková

Väzenský psychológ Juraj Zajac (40) odpovedal na otázky, týkajúce sa života za mrežami, ale aj o nedávnej samovražde policajného exprezidenta Milana Lučanského. Je vedúcim oddelenia psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti bratislavského Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody.

Článok pokračuje pod video reklamou

S akými väzňami pracujete najčastejšie?

- Ide o celú plejádu trestnej činnosti, od banálnych krádeží až po tú najzávažnejšiu trestnú činnosť násilného či organizovaného charakteru.

S akým väzňom ste sa rozprávali naposledy?

- Naposledy som sa rozprával s obvinenou ženou, ktorá je vo výkone väzby za drogovú trestnú činnosť.

Ako dlho takýto „vstupný pohovor“ s väzňom trvá?

Súvisiaci článok Komisia mieri na miesto nešťastia, Lučanského smrť preverí v prešovskej väznici Čítajte

- Psychologické vyšetrenie absolvuje každý odsúdený pri nástupe do výkonu trestu odňatia slobody. So psychológom sa rozpráva približne hodinu, nasledujú psychodiagnostické testy. K celému procesu je nutné, samozrejme, pripočítať štúdium spisového materiálu, vyhodnocovanie testov a spísanie samotného vyšetrenia. Závisí to však aj od zdieľnosti a komunikatívnosti konkrétneho človeka. Niekto hovorí rád, chce sa porozprávať, iný to vníma len ako nutnosť, respektíve nemusí mať náladu.

Čo najčastejšie prežívajú väzni krátko po zatknutí? Chcú sa vôbec s vami o ich situácii rozprávať?

- Záleží na tom, či je pre konkrétnu osobu ocitnutie sa vo väzení očakávané, alebo nie. Ak má človek priestor sa na to „pripraviť“, je to vždy ľahšie. Ak je jeho uväznenie menej očakávané, adaptácia je ťažšia, je to šok. Postupne sa môžu objaviť emócie ako strach, hnev, beznádej, ale aj pocity viny, hanby, ktoré je človek schopný viac alebo menej úspešne regulovať. Tieto emócie sa väzni často snažia nevyjadrovať, ale skrývať, čo samotné problémy ešte zintenzívňuje. Vedie to k veľkému vnútornému napätiu, vyčerpanosti, problémom so spánkom, k úzkosti a depresii.

Čo všetko o väzňovi zisťujete? Čo je pre vás kľúčové pri určení jeho psychického stavu?

Súvisiaci článok V Štrbe pochovali Lučanského, prišiel aj exminister Kaliňák Čítajte

- Niekedy je užitočné nechať človeka len rozprávať. Sám nás upriami na kľúčové aspekty jeho života, slabé i silné miesta. Je, samozrejme, rovnako potrebné oddeliť balast od dôležitých vecí nielen pre nás, ale aj pre konkrétneho človeka. Dôležité sú informácie o jeho vzdelaní, pracovných skúsenostiach, informácie o rodine, charaktere vzťahov, jeho sebahodnotenie, jeho rezervy, vzťah k závislostiam, ale aj mnohé ďalšie veci, napríklad ako vníma to, že je vo väzení, ako sa k tomu stavia, čoho sa bojí, či niekedy uvažoval o samovražde...

Aké sú pre vás prípadné poznávacie znamenia, že väzeň klame alebo zatajuje nejaké skutočnosti?

- Niekedy je zrejmé, že klient klame, čo vyplýva jednoznačne zo spisového materiálu, u odsúdeného napríklad z rozsudku. Niekedy tieto tvrdenia konfrontujeme, inokedy ich len berieme na vedomie, že tento človek zavádza. Stáva sa pomerne často, že odsúdení pri opakovaných psychologických vyšetreniach uvádzajú značne odlišné údaje o osobnej a rodinnej anamnéze. Častý býva nesúlad vyjadrení v priebehu dlhšieho obdobia, ale aj nesúlad v rámci jedného vyšetrenia. Jednoducho povedané, informácie nedávajú zmysel, nesedia. Klamať nie je jednoduché, ľudia vypadávajú z roly.

Stáva sa vám pri rozhovoroch s väzňami často, že odhalíte, že zavádzajú?

- Stáva sa to často. Nie vždy však ide len o vedomé klamstvá. Sme ovplyvňovaní obrannými mechanizmami, ktoré nám pomáhajú udržiavať si lepší obraz seba, ten je však skreslený. Ďalšou otázkou je manipulácia. Väznené osoby svoje požiadavky niekedy nepovedia priamo, hľadajú alternatívne riešenia. V tomto pomáha aj intuícia, dlhodobá skúsenosť, ale zároveň je nutné nepodľahnúť rutine, že toto som už ikskrát počul.

Aké majú na zavádzanie psychológa prípadné dôvody?

- Človek sa snaží spravidla zlepšiť si svoje väzenské podmienky. Môže sa snažiť ovplyvniť aj svoj obraz navonok, ak je pre neho dôležité, čo si o ňom druhí myslia. Niekedy sú to však banálne dôvody, ako je napríklad snaha byť presťahovaný z cely na celu, za čím môže byť potreba dostať sa napríklad k jednoduchým zdrojom, ako je káva či tabak. Väzeň však bude hovoriť o úplne iných dôvodoch, ako sú napríklad konflikty so spoluodsúdenými, psychické problémy v menšej cele a podobne.

Akým spôsobom vlastne zisťujete, či má pacient samovražedné sklony? Zisťuje sa to nejako cielene?