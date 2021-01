Prešovská primátorka prekonala covid, Blaškovičová pre ochorenie havarovala

Osobnosti z východu v ankete o očkovaní.

13. jan 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková, Jana Otriová, Michal Frank

Situácia s koronavírusom je napriek začiatku očkovania veľmi vážna. Korzár zisťoval názory známych ľudí z východného Slovenska na očkovanie i nerešpektovanie očkovacieho kalendára známymi osobnosťami. Tie sa v posledných dňoch ukazujú nielen na Slovensku, ale aj v susedných štátoch.

Odpovedali na otázky:

1. Dáte sa zaočkovať? Prečo?

2. Kedy predpokladáte, že vás zaočkujú, prípadne ste už zaočkovaný?

3. Ako vnímate prípad predbiehania sa v očkovaní na úkor kritickej infraštuktúry, napríklad Dominiky Cibulkovej s manželom?

V ankete odpovedali Jaroslav Polaček

Andrea Turčanová

Rastislav Trnka

Richard Raši

Ján Galik

Peter Kalmus

Jozef Kozák

Pavol Čekan

Veronika Husovská

Jana Bernátová

Peter Mihoč

Ľuba Blaškovičová

Milan Kolcun

Martin Seman

Katarína Koščová

Bernard Bober

Jaroslav Polaček (nezávislý), primátor Košíc

1. Áno, pretože očkovanie je v súčasnosti najlepší spôsob na to, ako stabilizovať situáciu a vrátiť do normálu život v našom meste a celej krajine. Vnímam aj obavy niektorých ľudí z očkovania a nedostatok informácií. Osobne dôverujem vysvetleniam odborníkom, ktorí to považujú za najlepšiu cestu, ako ochrániť nielen seba, ale aj svojich blízkych či spolupracovníkov.

2. Keď sa dostanem na rad, veľmi rád sa prídem zaočkovať.

3. Mám na to svoj názor. Vnímam ťažkú situáciu zdravotníkov a zraniteľných skupín, preto by som ja osobne ponuku na uprednostnenie odmietol. Viem si však predstaviť, že by sa na odbornej úrovni mohla otvoriť diskusia k tomu, či by niektorí zamestnanci mesta, ako sú vodiči DPMK, pracovníci sociálnych a opatrovateľských služieb, alebo príslušníci mestskej polície, nemohli byť uprednostnení.

Andrea Turčanová (KDH), primátorka Prešova

1. Ja sama som počas vianočného obdobia prekonala ochorenie Covid-19 a na základe lekárskeho potvrdenia nie je vhodné, aby som sa v období do konca marca dala testovať alebo očkovať. Keďže som si však prešla týmto veľmi nepríjemným ochorením, rozhodne mám záujem dať sa zaočkovať a odporúčam to aj všetkým ostatným.

2. V mojom prípade to bude možné najskôr v druhom kvartáli roka 2021.