Varíme s Korzárom: Zimná hríbovica, rezne s údeným syrom, maková rýchlovka

Inšpirácie nielen na sobotňajší obed.

9. jan 2021 o 0:00 Anna Novotná

Článok pokračuje pod video reklamou

Zimná hríbovica

Potrebujeme: 3-4 domáce údené klobásy, 750 g údeného mäsa, 50 g sušených hríbov, 5 strúčikov cesnaku, 1 cibuľu, 2 bobkové listy, mleté čierne korenie, 1 l mlieka, 0,5 l kyslej smotany, 1 PL hladkej múky. Zápražka - olej, hladká múka, červená paprika

Postup: Klobásu a celé údené mäso umyjeme, dáme do väčšieho hrnca a zalejeme vodou. Pridáme celé strúčiky cesnaku, celú ošúpanú cibuľu, korenie, bobkový list a nadrobno posekané huby. Varíme, kým nie sú údené mäso a klobásy mäkké. Potom oboje vyberieme (najprv klobásu, ktorá býva skôr uvarená) a prikryjeme.

Vyberieme aj cibuľu a bobkový list. Na oleji urobíme zápražku s paprikou a zalejeme ju vodou. Rozvaríme nahladko a vlejeme do hrnca. Polievku povaríme asi 10 minút, potom rozmiešame kyslú smotanu s mliekom a lyžicou hladkej múky a vlejeme do hrnca. Znova necháme dobre prevrieť a nakoniec chute dochutíme octom, a ak treba, dosolíme. Podávame s pokrájanou klobásou a údeným mäsom.

Rezne s údeným syrom

Potrebujeme: plátky bravčového karé, soľ, mleté čierne korenie, hladkú múku, údený syr, vajíčka, horčicu, mlieko, strúhanku, olej

Postup: Mäso nakrájame na rezne, narežeme blanku a z oboch strán ich naklepeme.

Osolíme, okoreníme a natrieme horčicou.

Takto nachystané mäso najskôr obalíme v hladkej múke. Potom si zmiešame vajíčka, mlieko, strúhaný údený syr so soľou a rezne v tom namočíme. Tak ich dáe do strúhanky a vypražíme.

Maková rýchlovka

Potrebujeme: 180 g polohrubej múky, 100 g mletého maku, štipku soli, 1 lyžičku prášku do pečiva, 160 g práškového cukru, 1 dl mlieka, čokoládovú polevu, 2 vajcia, 1 dl oleja. Plnka: 5 dl mlieka, 1 vanilkový puding v prášku, 30 g hladkej múky, 250 g masla, 180 g práškového cukru.

Postup: Múku premiešame so soľou, makom a kypriacim práškom. Vajcia vyšľaháme s práškovým cukrom do peny, za stáleho miešania prilievame mlieko a olej, po lyžiciach vmiešame sypkú zmes. Dobre to premiešame a potom cesto vylejeme na vymastený a múkou vysypaný plech a v stredne vyhriatej rúre upečieme. Na vychladený plát natrieme plnku, pofŕkame čokoládovou polevou a necháme stuhnúť. Plnka: v dvoch tretinách mlieka rozmiešame hladkú múku a za stáleho miešania povaríme. Vo zvyšnom mlieku rozmiešame vanilkový puding, vlejeme do mlieka a za stáleho miešania uvaríme hladký krém. Do vyhladeného krému všľaháme maslo vymiešané s práškovým cukrom.