Katka Koščová: Priemerný nový rok nám všetkým prajem. Presne to potrebujeme

Excentrické scenáre nech ostanú v Hollywoode.

31. dec 2020 o 0:00 KATKA KOŠČOVÁ

Tak teda šťastný nový rok,

alebo hoci len úplne priemerný. Aj taký by stačil. Čo stačil, totálne by mi vyhovoval.

Absolútne priemerný nový rok nám všetkým prajem. Presne toto potrebujeme. Obyčajnosť, vydýchnutie. Rok 2020 bol až príliš výnimočný, až príliš exotický. Také nám netreba.

Všetky excentrické scenáre nech si nechajú v Hollywoode.

A ešte zopár vecí nám všetkým prajem.

Dobrosrdečnosť, láskavosť, pokoj, silný pocit spolupatričnosti a zdravý rozum, lebo, môžem si priať obyčajnosť, ale pritom vieme, že to tak skoro nebude, no všetko ostatné si môžem vedome pestovať. Môžeme sa rozhodnúť, že k sebe budeme jednoducho dobrí, že k sebe budeme ohľaduplní, môžeme sa rozhodnúť, že nebudeme počúvať konšpirátorov s vysokou školou života, ale radšej erudovaných vedcov a odborníkov. Môžeme si povedať, že sa poučíme z histórie. Alebo, že sa k sebe len budeme jednoducho slušne správať. Slušne a s rešpektom.

Článok pokračuje pod video reklamou

Môžeme si povedať, že obmedzíme sociálne siete, aby sa nám trochu vyčistila hlava. To inak odporúčam naozaj všetkým. Možno sa tým vyrieši veľa našich problémov naraz.

Priznám sa, že som bojovala s rôznymi úzkostnými stavmi, s predstavami, že ľudstvo nemá šancu, že sa nikam neposúvame, že to celé nemá žiaden vyšší zmysel. Kamoška psychologička mi odporučila odbornú pomoc, že sú to známky depresie, že to trvá pridlho...

Pokúsila som sa teda ešte predtým, kým niekoho oslovím, zadefinovať si, čo mi robí zle. Jednoznačne mi vyšiel strach o budúcnosť. Des z toho, že ľuďom šibe natoľko, až z toho bude raz vojna. Veľmi zle mi bolo zo všetkých článkov o nespravodlivosti, zo všetkých nenávistných komentárov pod statusmi na sociálnych sieťach. V každom vlákne, ktorý prezentoval nejaký názor sa zakaždým objavil niekto, kto potreboval vypovedať názor opačný a väčšinou pohŕdavým, urážlivým, nechutným spôsobom.

Keď človek funguje v takejto neustálej názorovej vojne, odrazu ľahko nadobudne pocit, že svet je presne taký temný. Že je to priestor bez záchytných bodov. A z takéhoto pocitu neustálej vojny, konfrontácie a útočného polarizovania pomerne ľahko vznikne pocit, že tento svet vôbec nie je dobrým miestom na trávenie času. Že by sa celkom hodil nejaký paralelný bublinový vesmír.

A potom som pár dní strávila bez počítača, bez správ, bez komentárov, bez nekonečných debát plných nenávisti a pohŕdania a došlo mi, že v prvom rade sa musím vypnúť. Teda, že musím vypnúť ten svet za obrazovkou. A tak som prestala chodiť na facebook. Prestala som čítať správy (nebojte, základné informácie sa ku mne dostanú). Klasickú telku doma nemáme. Nechala som si instagram, ktorý zatiaľ nie je takým temným miestom, ako jeho kamoš facebook. Možno si poviete, že to je len pozlátková sociálna sieť, že neodráža realitu. Lenže tú neodráža ani facebook so svojím permanentným hejtom.

Viete, hnev unavuje, strach unavuje... a ja som už bola priveľmi unavená a priveľmi smutná. Vtedy treba niečo robiť. Tak som si povedala, že sa budem kŕmiť radšej peknými vecami. Že sa budem radšej inšpirovať ako kritizovať.

A to vám prajem, to stále prajem aj sebe. Aby sme konečne zabudli na žabomyšie vojny, aby sme venovali energiu ľuďom, ktorých ľúbime, aby sme vedeli rešpektovať to, že ľudia majú rôzne názory a my sa s nimi nemusíme vedieť ani chcieť stotožniť, ale rešpekt je cesta k tomu, aby sme tu spoločne vedeli v celej tej našej farebnosti fungovať, aby sme k sebe boli iba naozaj jednoducho slušní.

Toto bol nesmierne náročný a ťažký rok pre všetkých. A možno nám unikajú aj mnohé dobré veci, ktoré sa udiali. Ktoré sa dejú. Ozdravovanie justície je obrovská vec. Množstvo mafiánov skončilo za mrežami. Za toto sme chodili na námestia, to sme žiadali.

Nie je za nami len rok strát a izolácie. Ja skutočne verím, že pred nami je nádej, ktorá sa bude spoločnými silami zhmotňovať, lebo len spolu to zvládneme. To je heslo z prvej vlny. To by malo byť heslom všetkých vĺn.

Len spolu to zvládneme. Mantra všetkých rokov.

Prajem vám z celého srdca, aby ste tú nádej videli. Prajem nám, aby sme boli schopní odstrihnúť sa od vecí, ktoré nás ničia, aby sme z tohto nešťastného roka vyšli zocelenejší, ale najmä láskavejší... aspoň trochu lepší.

Šťastný nový, dobrý, dobrosrdečný a dobroprajný rok 2021, priatelia.