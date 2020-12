Varíme s Korzárom: Roštenka na bylinkách, svätoštefanská kačka, lieskovcové kuracie

Druhý sviatok vianočný sa odjakživa spája s pečeným mäskom.

26. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Na svätého Štefana, každý sa má za pána, takto sa vraj zvyklo hovorievať počas druhého vianočného sviatku vo viacerých regiónoch Slovenska. A na stoly sa vtedy dostali rôzne pečené mäská a iné dobroty.

Štefanská kačka na víne

Potrebujeme: kačku, 3 dcl červeného vína, zeleninový vývar, tymian, nové korenie, 4 strúčiky cesnaku, bobkový list, jablká, sušené slivky

Postup: Kačku očistíme, umyjeme a nasolíme zo všetkých strán, aj zvnútra. Jablká zbavíme jadierok, rozštvrtíme ich, dáme do misky a pridáme k nim sušené slivky. Týmto ovocím naplníme kačku, dáme ju na pekáč, podlejeme vývarom a červeným vínom, dodáme cesnak, guľôčky nového korenia a zvyšok sušených sliviek. Dáme piecť do rúry, spočiatku prikrytú, potom ju odkryjeme, aby sa upiekla dozlatista. Po celý čas pečenia odoberáme vypečený tuk a kačku prelievame výpekom. Na odobratom tuku na panvici opečieme niekoľko plátkov jabĺk a po upečení k nim pridáme slivky, ktoré sa piekli s kačkou a podávame ich ako prílohu.

Lieskovcové kuracie rezne

Potrebujeme: kuracie rezne, 1 vajce, rovnaký pomer strúhanky a pomletých lieskových orieškov, napríklad 50 g/50 g, hladkú múku, olej, soľ, korenie

Postup: Rezne umyjeme, osušíme, zľahka cez fóliu naklepeme, osolíme a okoreníme a obalíme. Najskôr ich dávame do múky, potom do osolených rozšľahaných vajec a napokon do strúhanky zmiešanej s lieskovými orieškami. Napokon rezne vysmažíme klasickým spôsobom.

Roštenka na bylinkách so smotanovými zemiakmi

Potrebujeme: cca kilo hovädzej roštenky, malé zemiaky, 1 šľahačkovú smotanu, 3 strúčiky cesnaku, dijonskú horčicu, soľ, mleté čierne korenie, muškátový oriešok, čerstvý rozmarín, tymian a petržlenovú vňať, olej

Postup: Celú roštenku rukami potrieme olejom a dáme ju upiecť na panvicu aby sa zatiahla. Potom ju vyberieme na dosku, dobre ju zo všetkých strán osolíme a okoreníme. V miske zmiešame trochu oleja s horčicou a nasekanými bylinkami. Touto zmesou potrieme pripravené hovädzie, dáme ho do pekáča a vložíme do rúry nastavenej na 150 stupňov asi na 50 minút. Zemiaky ošúpeme, nakrájame na kolieska a povaríme ich v sladkej smotane do polomäkka. Nezabúdame miešať, lebo smotana ľahko prihorí. Osolíme ich, okoreníme, nastrúhame trochu čerstvého muškátového orieška. Potom dáme zemiaky na plech a dáme do rúry zapiecť asi na pol hodiny.