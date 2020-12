Čo dýchame, ako pomôže obchvat a kde je na východe najhorší vzduch. Vysvetľujú experti

Čo robiť pri smogovej situácii.

27. dec 2020 o 0:00 Lenka Haniková

Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) nedávno predstavilo webovú aplikáciu dnesdycham.sk. Ľudia si tak môžu každý deň na interaktívnej mape pozrieť, aké je ovzdušie v ich meste. Na najčastejšie otázky ohľadom kvality ovzdušia odpovedali Jana Pavlíková, Imrich Fekete, Ján Rudy, Dominik Lejko, František Luterančík a Radovan Virgovič zo Slovenskej agentúry životného prostredia z projektu LIFE IP. Fekete a Rudy pôsobia v Košickom kraji, Lejko a Luterančík pôsobia na území Prešovského kraja.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo dýchame na Slovensku?

- Dýchame vzduch, ktorý sa skladá z dusíka, kyslíka, oxidu uhličitého a ďalších plynov. Tento vzduch obsahuje aj znečisťujúce látky, ktoré majú negatívny vplyv na ľudské zdravie. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odhaduje, že každý rok predčasne umrie vo svete v dôsledku znečistenia ovzdušia sedem miliónov ľudí.

Na Slovensku je to približne päťtisíc úmrtí ročne. Mnohí z nás ani netušia, že v mieste, kde žijeme, je kvalita ovzdušia zhoršená. Povedomie o tom je veľmi nízke. Faktom je, že Slovensko patrí medzi krajiny, ktorým hrozí žaloba zo strany Európskej komisie za nesplnenie požiadaviek na kvalitu ovzdušia.

Ako môžu ľudia zistiť, čo dýchajú?

- Doteraz to fungovalo tak, že ľudia mohli nájsť informácie na stránkach SHMÚ. Toto zobrazenie však bolo pomerne zložité a z jednotlivých koncentrácií znečisťujúcich látok bolo pre širokú verejnosť pomerne náročné vyhodnotiť kvalitu ovzdušia ako takú.

Pre zrozumiteľnosť by mohla slúžiť stránka dnesdycham.sk, kde je zobrazená kvalita ovzdušia vo forme farebnej škály. Podľa najhoršej hodnoty sa určí celková kvalita ovzdušia. Ľuďom oznamuje smogovú situáciu naďalej aj obec na základe informácií od SHMÚ. Obyvatelia sa to dozvedia spravidla z mestského rozhlasu alebo webových stránok obce. Informácie o smogových situáciách by sa mali objaviť aj v médiách.

Kedy nastáva smogová situácia?

- Keď sú koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší také vysoké, že aj ich krátkodobé pôsobenie na organizmus môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie.

Väčšinou vzniku smogových situácií napomáha počasie. Keď nastane inverzia, vzduch sa nehýbe. Nahromadia sa v ňom znečisťujúce látky, napríklad z dopravy alebo vykurovania. Smogové situácie sa u nás vyskytujú najčastejšie v zime.

Ako sa môžeme chrániť? Pomáhajú napríklad rúška, ktoré teraz nosíme?

- Možno ste zachytili fotky z ázijských krajín, kde sa ľudia bránia pred znečistením ovzdušia aj nosením rúšok. Skôr však môžu pomôcť respirátory, ktoré obsahujú filtre a chránia nás tak najmä pred škodlivými prachovými časticami.

Keď sa ale vážne zhorší kvalita ovzdušia, mali by sme zvážiť pobyt von a obmedziť vetranie. Nemali by sme jazdiť autom, najmä pokiaľ máme starší diesel a zvoliť radšej verejnú dopravu. Ďalej by sme sa mali pokúsiť znížiť znečistenie ovzdušia vykurovaním. Napríklad ak máme krb ako doplnkový zdroj tepla, radšej by sme ho v prípade smogovej situácie nemali používať.

Kde je situácia s kvalitou ovzdušia na východnom Slovensku najhoršia?

- Najhoršie je to v regiónoch, ktoré zápasia s fenoménom energetickej chudoby, kde obyvatelia často kúria nekvalitným palivom, mokrým drevom alebo aj odpadom – starým nábytkom, alebo spaľujú aj plastové fľaše.

Na Slovensku máme vyhlásených 11 oblastí, kde je podľa sledovaných koncentrácií znečisťujúcich látok situácia natoľko zhoršená, že boli vyhlásené za oblasti riadenia kvality ovzdušia.

Sú to aj Košice spolu s obcami Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida, ďalej Krompachy a tiež Prešov spolu s Ľuboticami. V rámci Prešovského kraja tam spadajú Kežmarok, Spišské Podhradie, Veľký Šariš, Zámutov, Snina, Spišská Belá, Plaveč, Lendak, Malcov, Hranovnica, Brezovica a Ubľa.

Majú vplyv na kvalitu ovzdušia obchvaty mesta?

- Určite to na lokálnej úrovni môže pomôcť. Doprava je takisto zdrojom prachových častíc, ale hlavne oxidov dusíka. V letnom období sa v blízkosti frekventovaných ciest často tvorí prízemný ozón. Vyšlo napríklad niekoľko článkov o tom, ako sa v prvej vlne pandemických opatrení vyčistilo ovzdušie, keď ľudia prestali dochádzať autami do práce.

Má pandémia dlhodobý efekt na zlepšenú kvalitu ovzdušia?

- Nie až tak, ako by sme možno čakali. Mnohí ľudia, ktorí predtým bežne dochádzali do práce hromadnou dopravou, presadli z obavy pred nakazením do áut. Sú o tom štatistiky napríklad z Bratislavy. Máme informácie, že aj verejným dopravcom výrazne klesli príjmy, čo je veľmi vážny fakt.

Čo môžeme robiť na lokálnej úrovni na zlepšenie kvality ovzdušia?

- Riešením je napríklad vytváranie zelených pásov či výsadba stromov pozdĺž ciest. Z krátkodobého hľadiska, najmä v suchých mesiacoch, môže mať pozitívny efekt napríklad aj kropenie a čistenie ciest.

Často je problém v tom, čo ľudia hádžu do pece. Ľudia, ktorí si dokážu urobiť zásobu dreva na dva alebo tri roky a kúria suchým drevom, produkujú do ovzdušia omnoho menej znečisťujúcich látok a vystačí im aj menej paliva.

Surové, čerstvé drevo, obsahuje približne 50 percent vody. Po prvom roku sušenia jej obsah klesá na cca 30 percent a po druhom roku na 20 percent, pričom výhrevnosť je dvojnásobná – teda vám stačí polovičné množstvo paliva. Lepšou alternatívou sú napríklad aj drevené brikety alebo pelety.

Ak je to možné, je lepšie pripojiť sa k centrálnemu zásobovaniu teplom. V niektorých priemyselných oblastiach sa vykuruje takzvaným odpadovým teplom z priemyselnej činnosti. Napríklad U. S. Steel v Košiciach takto vykuruje mestskú časť Košice-Šaca.

Kde by ste odporúčali na Slovensku žiť z hľadiska kvality ovzdušia?

- Kvalita ovzdušia sa počas roka mení. V lete by to boli horské doliny. Situácia v zime je však iná. Vtedy je lepšie byť niekde, kde sú dobré rozptylové podmienky. V tomto období sú na tom dobre napríklad Trnava alebo aj Nitra, mestá, kde fúka vietor a nie je tam problém ani s lokálnym kúrením. Navyše obe samosprávy podporujú mestskú cyklistiku.

Je najlepšie ovzdušie v okolí Popradu, alebo obciach v okolí Tatier?

- Poprad nebýva až tak problematický. Ale, napríklad, paradoxne v Starej Lesnej máme teraz zhoršenú kvalitu ovzdušia. Keby sme si pozreli Európsky index kvality ovzdušia, veľmi zle vyzerá napríklad Zakopané. Aj keď je to v horách, paradoxne je to dolina, kde sa znečisťujúce látky držia dole a neprúdi tam vzduch. V zimnom období to nie je najlepšie miesto na život. Príčina je vykurovanie nekvalitnými tuhými palivami.