Pelíšky i Smrtonosná pasca. K Vianociam patria dobré filmy, inšpirujte sa naším výberom

Od nesmrteľnej klasiky až po úplné novinky.

24. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Bez Pelíškov by sviatky neboli sviatkami. (Zdroj: archív)

Keď sa stromček ligoce, tácka s koláčmi je takmer prázdna, drez plný neumytého riadu a gombík od nohavíc začína nepríjemne omínať, nastala tá pravá chvíľa vyložiť si nohy na gauč a zapnúť si v televízii niečo, čo sviatočnú atmosféru ešte viac umocní. Ak sa medzi množstvom filmových titulov neviete rozhodnúť, inšpirujte sa naším výberom obľúbených vianočných príbehov.

1. Život je krásny (It’s a Wonderful Life, 1946)

Príjemný vianočný príbeh o tom, že nikto na svete nie je zbytočne, tu máme už bezmála tri štvrtiny storočia. Vznikol pod režisérskou taktovkou Franka Capru a bol to jeho prvý film, natočený po druhej svetovej vojne. Inšpirovala ho poviedka The Greatest Gift (Najväčší dar) od Philipa van Doren Sterna.

V hlavných úlohách sa objavili mená ako James Steward, Donna Reed či Lionel Barrymore, prastrýko súčasnej holywoodskej herečky Drew Barrymore. Snímka sleduje život Georgea Baileyho, ktorý sa na Štedrý deň rozhodne spáchať samovraždu. Modlitby jeho rodiny sa však dostanú do neba a anjel Clarence Odbody dostane za úlohu ho zachrániť. Po tom, čo George vysloví želanie, kiežby sa nikdy nebol narodil, mu Clarence ukáže, ako by svet bez neho vyzeral. Silný inšpiratívny príbeh bol nominovaný na Oscara v piatich kategóriách a režisér Frank Capra si zaň vyslúžil Zlatý glóbus.

2. Last Christmas, 2019

Milá romantická komédia z minuloročnej produkcie dokáže na sviatočnú náladu dokonale naladiť. Je plná snehu, svetielok, vianočných dekorácií, snov, lásky a boja o lepší život s bonusom totálnej hudobnej klasiky v podobe Last Christmas od Wham!

V hlavnej úlohe nie príliš šťastnej a spokojnej Kate zahviezdila Emilia Clarke, ktorá dlhé biele vlasy, draky a hrady tentoraz vymenila za elfský kostým a problémy súčasnej mladej ženy. Kate pracuje v obchode s vianočnými dekoráciami. Život jej dal druhú šancu po tom, čo pred rokom podstúpila náročnú operáciu, ale nevyzerá, že by si odvtedy užívala každý okamih. Všetko sa ale zmení po tom, čo stretne mladíka Toma (ktorého stvárnil Henry Golding). V úlohe Katinej matky sa k tomu navyše objaví uznávaná britská herečka Emma Thomson, ktorá zároveň pracovala na scenári.

3. Smrtonosná pasca (Die Hard, 1988)

Aj keď to ani názov, ani filmový žáner nenapovedá, akčný triler Smrtonosná pasca je skutočne vianočnou klasikou. Fanúšikovia dokonca tvrdia, že sa sviatky nezačnú, kým Hans Gruber nespadne z Nakatomi Plaza. Film plný nemeckých teroristov, strieľania a krvi možno nesadne k rolničkám každému, no milovníci Bruca Willisa a Alana Rickmana si ho jednoducho nemôžu nechať ujsť. Zaujímavosťou je, že predstaviteľ newyorského policajta bojujúceho proti nemeckým teroristom sa v Nemecku sám narodil a čiastočne má v tomto národe i korene.

Film bol v roku 1989 nominovaný na štyri Oscary - za strih, zvuky a efekty, no hoci ani v jednej kategórii nezvíťazil, slávnemu akčnému hercovi pomohla Smrtonosná pasca odštartovať hviezdu kariéru. Relatívne krátko po jej nakrútení sa film dočkal dvoch ďalších pokračovaní. Slávnu trilógiu, z ktorej je na filmových portáloch relatívne vysoko hodnotený každý diel, v roku 2007 ešte doplnila snímka Smrtonostná pasca 4.0 a v roku 2013 Smrtonostná pasca: Opäť v akcii.

4. Polárny expres (Polar Express, 2004)

Keď sa pred detskou izbou v noci z 24. na 25. decembra zjaví parný rušeň s vysvietenými vozňami a deťmi v pyžamách a županoch, treba urobiť iba jednu vec. Nastupovať!

Tak čo, ideš? Kam? Na severný pól, predsa. Veď toto je Polárny expres! A kto sa odváži doň vstúpiť, čaká ho nezabudnuteľná a magická cesta plná priateľstiev, záhadných stretnutí, horúcej čokolády a nebezpečných úsekov.

Dobrodružnou cestou bude všetkých sprevádzať Tom Hanks v úlohe vlakového sprievodcu. Objavil sa aj v podobe Santa Clausa, Scrooga či otca hlavného hrdinu. Manželka režiséra Roberta Zemeckisa (Návrat do budúcnosti, Forrest Gump), Leslie Zemeckis zasa prepožičala hlas i pohyby sestre a matke chlapca v modrom župane, ktorého meno po celých sto minút filmu ani raz neodznie. Hoci ide o rozprávku s detskými hrdinami, všetky pri natáčaní stvárnili dospelí herci, ktorých pohyby boli neskôr prevedené do digitálnej podoby.

5. Anjel Pána (2005)

Keď sa povie Ivan Trojan s blonďavými kučeravými vlasmi, asi každý si automatický vybaví anjela Petronela. I keď býva na nebesiach, ktoré sa usilovne pripravujú na oslavu Ježiškových narodenín, nespráva sa práve ako svätec. Zato ich pomoc vzýva zakaždým, keď sa pre vlastnú nešikovnosť i nerozvážnosť ocitne na zemi, aby za trest splnil úlohu, ktorú mu zadal Najvyšší.

Ako v každej správnej českej rozprávke, ani tu nechýba čert, konkrétne Uriáš, ktorý Petronelovi škodí a pomáha zároveň. K prvej snímke z roku 2005 sa o jedenásť rokov pripojil aj druhý diel, ktorý si nielen zachoval pôvodné kvality, ale dokonca ich ešte vylepšil. Režisér Jiří Strach a scenáristka Lucie Konášová oba príbehy naplnili vtipnými biblickými aj kresťanskými narážkami. Nikomu tu dokonca neprekáža, že sa Jiří Bartoška správa ako Pán Boh. Hoci bol Jiří Strach za Anjel Pána aj kritizovaný, medzi českými aj slovenskými divákmi sa každoročne teší veľkej obľube. Druhý diel bol dokonca šesťkrát nominovaný na Českého leva.

6. Posledná aristokratka (2019)

Minuloročná novinka Posledná aristokratka ukazuje, ako to asi vyzerá, keď americká rodina s modrou krvou odrazu zdedí dávne rodové sídlo kdesi uprostred strednej Európy. Rodený Newyorčan Frank so ženou Vivien a dcérou Máriou poznajú život na zámku len z rozprávania svojich blízkych. Odrazu sú však ich predstavy konfrontované s nefalšovanou českou realitou.

Zámok Kostka teda rozhodne nie je kráľovský apartmán hotela Plaza. Opatruje ho svojské služobníctvo, z ktorých údržbár trpí hypochondriou a gazdiná je mierne pod parou. Všade je hrozná zima a opravu sídla by si hodil na hlavu len úplný šialenec. Výsledok teda rozhodne nemôže byť iný než komický. Ale čo by to predsa boli za sviatky bez poriadnej dávky zábavy?

Vo sviežej, farebnej a neopozeranej komédii sa predstaví Hynek Čermák, Tatiana Dyková, Yvona Stolářová, Eliška Balzerová, Martin Pechlát, Vojtěch Kotek a ďalší. Titulnú pieseň k filmu naspievala kapela No Name.

7. Pelíšky (1999)

Nesmrteľná klasika s tvárami Miroslava Donutila, Jiřího Kodeta, Simony Stašovej, Bolka Polívku či Emílie Vášáryovej sa na zozname vianočných filmov rozhodne nedá vynechať. Československý svet rodín Šebkovcov a Krausovcov, odohrávajúci sa v pražskej vilovej štvrti Hanspaulka v druhej polovici 60. rokov vznikol vďaka dvojici režisér Jan Hřebejk a scenárista Petr Jarchovský. Príprave filmu venovali štyri roky a ako predloha im poslúžila kniha od Petra Šabacha.

Film žal úspechy už od začiatku. Zo siedmich nominácií na Českého leva v roku 1999 premenil na výhru tri, a to v kategóriách divácky najúspešnejší český film, najlepší plagát, ale aj ocenenie za najlepšieho herca v hlavnej úlohe, ktoré získal Jiří Kodet.

Pelíšky sú už dvadsaťjeden rokov nielen snímkou, ktorá sa na sviatky nedá obísť, ale taktiež studnicou legendárnych výrokov, ktoré i v bežnom živote používa ako český, tak aj slovenský svet.

8. Šťastný nový rok (2019)

Trocha lásky, trocha trápenia, hory, sneh a hviezdne herecké obsadenie prináša ľahká romantická komédia Šťastný nový rok. Minuloročná novinka sleduje príbeh viacerých žien i mužov, ktorí sa cez Vianoce odoberú dovolenkovať do Vysokých Tatier. Každá z postáv si však zo sebou prináša aj svoj vlastný život s jeho radosťami aj problémami – podvedená, rozvedená i vydatá, ale aj dávno stratený partner, manžel či šofér a majiteľ hotela, ktorí si medzi sebou akosi vymenia roly. Nevyhnutne sa na takom mieste musia prepletať osudy všetkých zúčastnených, a hoci nič nie je jednoduché, nakoniec aj tie najhoršie Vianoce môžu nabrať úplne nový rozmer.

Film vytvorila slovenská scenáristicko-režisérska dvojica Adriana Kronerová so synom Jakubom Kronerom. V hlavných úlohách sa predstavia Táňa Pauhofová, Gabriela Marcinková, Antónia Lišková, Emília Vášáryová, Zuzana Norrisová, Ján Koleník, Tomáš Maštalír, Jakub Prachař, Jiří Bartoška, Marek Majeský a ďalší.

