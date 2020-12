Michal Domonkoš: Český dabing bol považovaný za lepší, no s novou krvou sa to mení

Režíroval aj slovenské znenie vianočných rozprávok.

23. dec 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Herec, moderátor a režisér zvukového znenia MICHAL DOMONKOŠ mal možnosť okúsiť dabing po prvý raz ešte ako dieťa. Odvtedy jeho ústami prehovárali k divákom desiatky filmových aj seriálových postáv. Svoj hlas prepožičal napríklad Brianovi zo seriálu Alf, rytierovi rádu Jedi Lukovi Skywalkerovi, zebre Martymu z Madagaskaru či Dracovi Malfoyovi, školskému nepriateľovi Chlapca, ktorý prežil. Pod jeho dohľadom ako režiséra zvukového znenia tiež vznikol slovenský preklad mnohých snímok, od animovaných seriálov až po veľké kinofilmy. Jeho dabing Avatara bol dokonca označený jeho tvorcami ako jeden z najlepších v Európe. Prostredníctvom rozhovoru nám otvoril dvere do dabingového štúdia.

Teraz v predvianočnom čase trávite veľa času v štúdiu. Na čom aktuálne pracujete?

- Niektoré tituly sa nemôžu prezrádzať, pretože ešte nie sú nasadené. Ale viem ich zovšeobecniť. Robil som zhruba 12 alebo 14 filmov s vianočnou tematikou a diváci sa môžu tešiť na celkom zaujímavé akčné filmy.

Pre verejnoprávnu televíziu aktuálne vyrábam, alebo som vyrábal vynikajúce rozprávky, ktoré pôjdu na Vianoce: Galoše šťastia, Hore kotvy, to je o lodičkách, veľmi vtipnú detektívnu rozprávku Svet mačky márny a Ďaleko vysoko, ktorá sa odohráva niekde v Oriente. V jednej som dokonca daboval jednu z hlavných postáv – zebru alebo somárika. Aktuálne som donahrával aj jeden kinofilm, no stále čakáme, či sa kiná budú otvárať, sami nevieme, kedy bude nasadený. Ale mám avízo, že sa do kín nasadzuje rozprávka Stopercentný vlk, ktorú som režíroval a aj daboval hlavnú postavu. A robíme aj niečo ako Making of, teda zostrihové videá, ako sa nám dabovalo, v rámci upútavky, ktorú si ľudia budú môcť pozrieť. Účinkovali tam herci ako Zuzka Kronerová, Dušan Szabó, Martin Kaprálik, Natália Kóšová, Zuzka Porubjaková. Je to naozaj príjemná rozprávka so super efektami a animáciou, žiadna akčná strieľačka.

Je bežné, že pred Vianocami je vždy toľko práce s dabingom, alebo je toto skôr výnimočný stav?

- Vždy sú nejaké návalové týždne alebo mesiace. Záleží ale aj od toho, ako ste vyťažený vy osobne. Ja som na voľnej nohe, to znamená, že nie som fixne zamestnaný pre žiadnu televíziu, kde by som robil všetky zákazky, ktoré prídu.

Tieto mesiace zvyknú byť vždy silné. Ale taktiež týždne pred prázdninami. Horšie sú prázdniny, ale teraz je možno a našťastie extrém pre mnohých hercov, ktorí nie sú na televíznych obrazovkách, pretože asi nemusím prezrádzať, že tí, ktorí sú na televíznych obrazovkách sa majú vždy najlepšie. Ale našťastie sa stále točí a vyrába, aj keď v obmedzenom režime. Teraz to funguje ako na bežiacom páse, že čo deň, to musíme vyrobiť nejaký film.

Dokážete jeden celý film nadabovať za jeden deň?

- Áno, musíme, aj keď sú kolegovia, ktorí s tým majú problém, Nehovorím, že to súvisí s vekom, ale možno ich pedantnou prácou alebo nastaveným rytmom, kedy boli zvyknutí na pomalšie tempo. Potom sa to pre istotu dáva do rezervy aj na dva dni. Ale u mňa je to zatiaľ pravidlom, pokiaľ to nie je komplikovaná sólovka, ktorá má sto - stodesať minút. No niekedy aj stodvadsaťminútový film zvládneme nahrať za jeden deň so všetkými postavami, od hlavných až po najmenšie. Úlohou asistentky je potom dobre ich naplánovať. Nemôžeme čakať na herca, ktorý nám dá termín o 18 dní. Musíme vychádzať z toho, čo je k dispozícii. Samozrejme, keď ide o film casting, vieme to v predstihu a stále sa snažíme daného človeka osloviť. Ale keď vám herec, ktorý stále točí a je vyťažený, povie, že o to nemá záujem, stále musíte hľadať nejakú inú alternatívu a možnosť nahrať to v tom čase, kedy je k dispozícii štúdio, aby sa to stihlo zmixovať do termínu. Aj my máme nejaké časové obmedzenia. Ale ako režisér sa snažím, aby boli všetci spokojní.

Mnohí hollywoodski herci majú na Slovensku svojich takzvaných dvorných dabérov. Čiže keď tí práve nemôžu, hľadá sa alternatíva aj medzi menej známymi menami? Podľa akých kritérií sa potom obsadzujú?