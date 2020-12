Štyridsiatnik búra v štedrovečernej rozprávke mýtus starého kráľa

Marián Mitaš si pre rolu nechal narásť bradu.

24. dec 2020 o 0:00 Monika Almášiová

Toho zlého vie zahrať tak bravúrne až je ťažké uveriť, že taký naozaj nie je. Herec MARIÁN MITAŠ sa so škatuľkou sviniarov, do ktorej ho tvorcovia začali škatuľkovať, rozhodol popasovať netradične. Prijal ponuku účinkovať v novej štedrovečernej rozprávke O liečivej vode. Mladý, vysoký a chudý fešák nie je práve prototypom kráľa, na akého sme v rozprávkach zvyknutí. No s bradou je z neho šarmantný pán kráľ, ktorý bude v rozprávke na strane dobra.

Účinkovanie v tohtoročnej štedrovečernej rozprávke O liečivej vode bolo vaše premiérové v takomto žánri?

- Áno, vo filmovej rozprávke som hral prvýkrát. No hral som už vo veľa rozprávkach v Dezorzovom lútkovom divadle (bábkové divadlo pre dospelých, pozn. red.). V repertoári tohto divadla je veľa romantických rozprávok, aj dobro so zlom tam bojuje, no väčšinou spôsobmi, ktoré sú neprezentovateľné deťom.

Dlho ste zvažovali, či roku kráľa Juraja vezmete?

- Prvýkrát som zažil, že ma niekto oslovil už pol roka dopredu, ako išiel točiť. Nezvažoval som vôbec. S prácou pre RTVS už mám skúsenosť, to prostredie mám rád a tešil som sa, že sa opäť stretnem s ľuďmi, ktorých poznám.

Vôbec vám neprebehlo hlavou, že hrať v štyridsiatke kráľa nie je práve rozprávkovým štandardom?

- Nad tým som samozrejme rozmýšľal a hneď som sa pýtal, že kto teda bude hrať princa... Faktom je, že som tých princov akosi preskočil a evidentne sa vrhám rovno na kráľov. Jano Sebechlebský, ktorý mal na starosti réžiu, rád hovorí, že to nie je rozprávka, ale rozprávkový film. On sa už aj pri výbere postáv rozhodol, že nepôjde podľa klasickej rozprávkovej mustry, ale bude sa snažiť byť v rámci žánru čo najvernejší tej dobe a historickým súvislostiam. Vtedy mal štyridsaťročný muž dvadsaťročné deti.

No a my sme zvyknutí, že kráľ má byť starý, sivý s nadváhou a na smrteľnej posteli.

- A má prekrásnu osemnásťročnú dcéru, ktorá sa práve ide vydávať... Skôr by sme sa mali zamyslieť ako mohol mať osemdesiatročný kráľ osemnásťročnú dcéru, hoci asi ani toto nebolo v tej dobe výnimočné, ale štyridsiatnik tam sedí lepšie.

Hral sa vám kráľ kráľovsky?

- Hral sa mi veľmi dobre. Boli tam super herci, s Ďurom Hrčkom (brat kráľa Juraja, pozn. red.) si veľmi dobre rozumiem. Pred filmovačkou sme spolu trénovali šerm aj jazdu na koni. Točilo sa v historických interiéroch a exteriéroch, krásne sa to celé dopĺňalo. Jediné starosti mi robila veľká brada, ktorú mi lepili.

Ale nakrúcať ste začali so svojou a skončili s falošnou filmovou.