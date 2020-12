Pozorovanie polárnej žiary, let balónom, skok padákom. Aj po tom túžia osobnosti východu

Hlavne chcú návrat do starých koľají.

5. dec 2020 o 0:00 Mária Šimoňáková, Daniela Marcinová, Patrik Fotta, Róbert Bejda, Kristián Sabo, Monika Almášiová, Jana Otriová, Michal Frank

Viki Olejárová by rada zbierala zážitky z celého sveta, chcela by prespať v baobabe aj si zaspievať so Stingom. (Zdroj: archív)

Nech už sme akokoľvek rozdielni, nech sa venujeme hocijakej profesii, nech už máme rôzne koníčky, v tomto predvianočnom čase nás všetkých čosi spája. Všetci máme niekoho, komu chceme aspoň malým darčekom urobiť radosť a dokázať mu, že na neho myslíme. A každý z nás sa poteší, keď na neho blízki myslia a zabalia mu pod vianočný stromček čosi, čo mu vyvolá úsmev na tvári. Zhodneme sa aj v tom, že na veľkosti darčeka nezáleží, hlavne, aby bol darovaný zo srdca. A že zážitkové darčeky sú niečo, čo v nás bude veľmi dlho doznievať.

Osobnostiam z východného Slovenska, ktorí pôsobia v rôznych oblastiach života, sme položili dve anketové otázky. Boli sme zvedaví, ako sú na tom oni s výberom darčekov pre svojich najbližších a aký zážitok by potešil ich.

1. Aký ste typ vianočného darcu? Máte všetko vopred premyslené a systematicky od jesene darčeky nakupujete či vyrábate a schovávate? Alebo dva dni pred sviatkami prepadáte panike a vyhecujete sa k nákupnému výkonu?

2. Papuče vs. spomienky - zážitkové darčeky sa tešia čoraz väčšej obľube. Ak by ste si mohli vybrať z neobmedzených možností, čo by ste chceli zažiť a skúsiť, aký zážitkový darček by vás potešil?

Alexandra Hovancová,

riaditeľka Domu Charitas sv. Jozefa, Spišská Nová Ves

1. Ja sa až hanbím priznať, ale ja som sa asi mala narodiť ako človek, čo môže iných len obdarovávať. Mám darčeky väčšinou v skoro ročnom predstihu a ja počúvam nenápadne, kto si čo praje a potom to už len dolaďujem. Milujem personalizované darčeky a dávam si na tom naozaj dosť záležať a robím to k dokonalosti skoro rok.

2. Ja už roky žijem zo zážitkových darčekov. Od ľudí, čo ma naozaj poznajú dostávam to, čo si najviac vážim. Chodím na koncerty. Najviac sa teším na to, keď bude možné chodiť na koncerty, čaká ma ich preložených asi 22. A možnosť slobody a bezpečia pri cestovaní, na to sa zo srdca teším.

František Majerský,

prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, Poprad

1. Ja som skôr praktický darca, darček, by mal byť využiteľný. S manželkou si už roky nedávame darčeky, ale kúpime si víkendový pobyt s rodinou a ideme všetci spoločne, to sú pre nás najväčšie dary - spoločný čas. Teraz máme maličké deti a veľmi sa tešíme kvôli nim na darčeky, ako ich rozbaľujú. Nekupujeme veľa darčekov, každému synovi jeden darček, aby si vážili Vianoce, lebo Vianoce sú o tom, že je rodina spolu a teší sa z toho.