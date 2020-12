Mikuláš na koči, fotokútik či advent na kruháči. Mestá hľadajú náhradu za vianočné stánky

Väčšina z nich zrušila program v exteriéri.

3. dec 2020 o 0:00 Lenka Haniková

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Samosprávy už majú približnú predstavu o tom, ako bude vyzerať organizácia tohtoročných vianočných sviatkov.

Zmapovali sme, čo majú čakať počas vianočných sviatkov ľudia v Prešove, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trebišove, Humennom a Snine.

Väčšinou bez programu a koncertov

V Košiciach bude predvianočné obdobie bez trhov a programu na pódiu po prvýkrát. V tichosti má prebehnúť aj tradičné rozžiarenie výzdoby a stromčeka na Mikuláša.

Košičania budú tento rok aj bez vyrezávania ľadových sôch, varenia Anjelskej kapustnice či koncertov.

„Keby sa ešte opatrenia uvoľnili, vieme čiastočne prejsť na pôvodný plán,“ uviedol košický magistrát.

Tesne pred Štedrým večerom však podľa magistrátu už nemá zmysel nosiť štyridsať stánkov na Hlavnú ulicu. Mohlo by sa však uskutočniť množstvo vystúpení.

V Prešove chystajú pre ľudí niekoľko vizuálno-akustických prekvapení, takisto však externé podujatia zrušili.

V prípade, že by sa uvoľňovali opatrenia a bude možné organizovať podujatia aj vonku, mesto by chcelo zareagovať.

V spolupráci s PKO by oslovili umelcov, ktorí sa budú môcť flexibilne prispôsobiť danej situácii a vystúpiť na námestí. Ak to opatrenia umožnia, radnica by chcela zopakovať aj minuloročnú akciu aleja vianočných stromčekov.

V Spišskej budú vianočné koledy

V Spišskej Novej Vsi chystajú na dotvorenie vianočnej atmosféry na terase Reduty a jedného z meštianskych domov na Letnej ulici živé prezentácie vianočných kolied.

Vystúpiť má Ľudová hudba Stana Baláža a spevácka skupina Krasotky.

Na námestí bude počas dvoch večerov svetelná inštalácia Braňa Barnára, ktorú v minulosti ľudia mohli vidieť počas festivalu Biela noc.

V Trebišove sú vianočné sviatky tradične bez sprievodného programu, no tento rok sa bude konať aj rozsvietenie hlavného vianočného stromčeka kvôli protipandemickým opatreniam bez ľudí a bez tradičného mikulášskeho programu.

Kultúrne podujatia nebudú ani v Humennom. Samospráva však pripravila 1 030 mikulášskych balíčkov pre všetky deti, ktoré navštevujú materské školy na území mesta.

„Väčšina z nich už bola distribuovaná do materských škôl, termín rozdávania balíčkov je v kompetencii riaditeľov,“ povedala hovorkyňa primátora Veronika Lattová.

3D vianočná guľa

V Košiciach stavili na rozšírenie vianočnej výzdoby. Na Poštovej pribudne svetelná brána, na Dolnej bráne bude 5,5-metrová 3D vianočná guľa.

V Prešove bude hlavnou atrakciou aj tento rok vianočný strom pri Konkatedrále sv. Mikuláša.

V Spišskej Novej Vsi nebola klasická vianočná výzdoba tento rok rozširovaná. „Ako tradične je inštalovaný veľký adventný veniec pred Provinčným domom, pribudne ešte drevený betlehem,“ vysvetľuje vedúca kancelárie primátora Andrea Jančíková.

Deti z materskej školy tento týždeň v Spišskej Novej Vsi ozdobili vianočné stromčeky pri radnici. Harmonogram ich zdobenia spravili tak, aby sa deti z jednotlivých materských škôl nestretávali.

Adventný veniec na kruháči

S prípravou sviatočnej nálady v Trebišove začali už v novembri. Početné vianočné prvky výzdoby namontovali na viacerých uliciach v meste.

Svetelné vianočné gule skrášľujú napríklad budovu Mestského kultúrneho strediska a prichádzajúci adventný čas pripomína aj dekorácia v podobe anjela s trúbkou, ktorá bude zdobiť priestor na Mariánskom námestí medzi farským Rímskokatolíckym kostolom Návštevy Panny Márie a budovou základnej umeleckej školy.

Svietiaca postava druhého anjela a rovnako aj vyzdobený vianočný stromček bude vytvárať vianočné čaro obyvateľom v časti mesta Milhostov.

Najvýraznejšou ozdobou v Trebišove je adventný veniec umiestnený na kruhovej križovatke na Ulici M. R. Štefánika s priemerom 3,5 metra.

Vyzdobili ho smrekovými vetvičkami, LED žiarovkami a červenými stuhami. Každou adventnou nedeľou sa na venci zažne jedna svieca.

Do ozdôb investovalo mesto prevažne minulý rok, finálna čiastka vtedy vyšla na 12-tisíc eur.

„Tento rok sme nedokupovali žiadne ďalšie farebné dekorácie s vianočnou tematikou aj z dôvodu nepriaznivých ekonomických dopadov ochorenia Covid-19 na rozpočet mesta,“ potvrdila hovorkyňa Trebišova Martina Mištaničová.

V Humennom bude fotokútik

V Humennom poskytla priestor pre adventný veniec Fontána lásky.

Vyzdobené sú aj čerešne na Južnom námestí, ktoré skrášľuje aj snehuliak Olaf.

Na Sídlisku pod Sokolejom je umelý vianočný stromček.

S výzdobou sa ešte bude pokračovať aj po jednotlivých sídliskách v meste.

Na pešej zóne bude pripravený vianočný fotokútik, kde môžu deti vhodiť aj list do schránky Ježiškovi. Aj pri vianočnom stromčeku bude od tohto piatka k dispozícii vyzdobená fotostena.

Vianočná výzdoba bude stáť približne 4 500 eur.

V Snine sa objaví Mikuláš

V Snine rozsvietili vianočnú výzdobu už prvú adventnú nedeľu. „Jedličku na námestí príde slávnostne rozsvietiť až svätý Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorí na svojej ceste po svete zavítajú aj do Sniny, a to tento piatok,“ potvrdila primátorka Daniela Galandová (nezávislá).

Pre deti pripravili stretnutie s Mikulášom a jeho pomocníkmi, ktorí budú tento rok netradične putovať v Snine na koči ťahanom koňmi.

Záprah vyrazí v piatok o 15.30 a od Domu kultúry sa presunie mestom.

Svoju trasu ukončí o 16.00 na námestí, kde bude rozsvietený mestský vianočný stromček. Mikulášsky program bude pokračovať v kinosále v Dome kultúry o 17.00 hudobno-divadelným predstavením Arthurova kapela.

Zrušili ohňostroj

V Snine bol adventný veniec, ktorý po minulé roky zdobil fontánu na námestí, presunutý pred zariadenie pre seniorov, aby aj táto časť mesta mala vianočnú atmosféru.

Do betlehemu, ktorý je na námestí novinkou od minulého roka, pribudli nové zvieratká a anjel, ktoré vyrobili žiaci a učitelia Spojenej školy internátnej v spolupráci s mestom, ktoré im zabezpečilo materiál.

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa v Snine rozhodli zrušiť okrem vianočných trhov aj novoročné oslavy. Snina tento rok nebude mať ani ohňostroj.

„Ak by v priebehu decembra došlo k zmierneniu opatrení, sme pripravení pre obyvateľov prichystať aj oslavy nového roka,“ informovali z mesta.