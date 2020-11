Varíme s Korzárom: Šúľance so zeleninou, zemiakovo-zelerová polievka, párkové mafiny

Inšpirácie na rýchle jedlá.

1. dec 2020 o 0:00 Anna Novotná

Zemiakovo-zelerová polievka

Potrebujeme: cca pol kila zemiakov, jeden celý stopkový zeler, 1 cibuľu, 3 strúčiky cesnaku, zeleninový vývar, maslo, 250 ml sladkej smotany, mletú rascu, muškátový oriešok, soľ, mleté čierne korenie, plátky slaniny

Postup: V hrnci najskôr opečieme plátky slaniny. Vyberieme ich nabok a do výpeku pridáme maslo a orestujeme na ňom nakrájanú cibuľu.

Potom k nej pridáme očistené a na kocky nakrájané zemiaky, zeler zbavený tuhých častí a na plátky nakrájaný cesnak.

Všetko osolíme, okoreníme, posypeme rascou a zalejeme vývarom. Varíme, kým zelenina nezmäkne, potom ju rozmixujeme a zalejeme smotanou. Pridáme čerstvo nastrúhaný muškátový oriešok a v prípade potreby dochutíme. Servírujeme so slaninou, ktorú sme na začiatku opiekli.

Zeleninové šúľance

Potrebujeme: použiť môžeme hotové mrazené šúľance, alebo si vyrobíme vlastné z pol kila uverených zemiakov, 200 g hrubej múky, 1 vajíčka a štipky soli. Okrem toho potrebujeme cuketu, zväzok jarnej cibuľky, cherry paradajky (prípadne inú ľubovoľnú zeleninu ako je ružičkový kel, farebné papriky...) 2 strúčiky cesnaku, trošku oregena, slaninu, biele víno, bylinky, olivový olej, soľ, korenie, parmezán

Postup: Ak si pripravujeme vlastné šúľance, vymiesime pretlačené zemiaky s múkou, vajíčkom a štipkou soli. Z cesta sformujeme valčeky, ktoré nakrájame na šúľance. Dáme ich variť do osolenej vody a zatiaľ si nakrájame slaninu na kocky, očistíme a nakrájame zeleninu.

V panvici opečieme kúsky slaniny, vyberieme ich a do výpeku pridáme trochu oleja. Opečieme tam nakrájanú jarnú cibuľku a kúsky zeleniny. Ak použijeme cherry paradajky, pridáme ich tam až na konci. Podlejeme bielym vínom, pridáme bylinky a krátko podusíme. Uvarené šúľance preložíme deravou naberačkou priamo z hrnca k zelenine, všetko dobre premiešame, aby sa nám prepojili chute, v prípade potreby ich doladíme soľou či korením a chvíľku opekáme. Podávame s hoblinkami parmezánu.

Mafiny s prekvapením

Potrebujeme: 1 hrnček polohrubej múky, 1 hrnček kukuričnej múky, 1 hrnček acidofilného mlieka, 110 g masla, 2 PL kryštálového cukru, ½ ČL jedlej sódy, štipku soli, párky

Postup: Roztopené maslo zmiešame s vajíčkami a acidofilným mliekom v jednej miske. V druhej zmiešame múky, cukor, soľ a sódu. Suché suroviny potom za stáleho miešania prisypávame k mokrým a vyšľaháme cesto. Rozdelíme do mafinových košíčkov alebo do vmastenej formy. Najskôr ich plníme asi len do polovice a do prostriedku každého zapichneme dostatočne veľký kúsok párku. Dolejeme ešte trochu cesta a dáme upiecť do rúry pri teplote 190 stupňov.