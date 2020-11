Starostovia: Percentá sú blud. Dvaja pozitívni nie sú epicentrum nákazy

Obciam čísla pokazili aj cezpoľní.

27. nov 2020 o 0:00 Jana Otriová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Výsledky 4. kola testovania sú už známe.

V štatistikách sa po prvý raz rozdelili domáci a cezpoľní, známe je aj to, koľkí z každej skupiny boli pozitívni.

Aj napriek tomu sú štatistiky so spoločným percentom pozitivity skresľujúce a pre prípadné ďalšie kolo testovania málo výpovedné. Účasť bola totiž dobrovoľná.

Tabuľku top obcí s najvyšším percentom pozitivity vedie dedina len s dvomi prípadmi nákazy.

Na vrchole s dvomi pozitívnymi

Tabuľku výsledkov 4. kola plošného testovania s pozitivitou 12,5 percenta vedie obec Pstriná vo Svidníckom okrese s 55 obyvateľmi.

V obci otestovali 16 ľudí, z toho sú dvaja pozitívni.

„Jedna je moja dcéra, ktorá je učiteľka a novým koronavírusom sa nakazila v škole. Druhá je žiačka školy, má u nás trvalý pobyt, ale býva vo Svidníku. To nám urobilo percentá,“ vysvetľuje starostka Anna Mihaliková (SaS).

„Vôbec to nie je také dramatické, ako to vyzerá. Rátať to na percentá je blud,“ zdôrazňuje.

Sama sa necíti dobre, je v domácej izolácii a pravdepodobne sa u nej ochorenie Covid-19 potvrdí. V piatok ide na PCR testy.

V druhom kole bola obec „čistá“, v treťom kole mali troch pozitívnych, všetci však pochádzali odinakiaľ.

„Boli to Stropkovčania, Svidníčania, Košičania, Prešovčania, chatári, tí nás posunuli do štvrtého kola,“ dodáva Mihaliková.

Starosta: Napíšte, že som naštvaný

„Slávny bol Karel Gott, nie my,“ reaguje Jaroslav Tokár (nezávislý), starosta obce Vrbnica v Michalovskom okrese, na poznámku, že sa obec s percentom pozitivity 9,09 v štatistikách zaradila na neslávne druhé miesto.

V obci s 939 obyvateľmi sa prišlo otestovať 110 ľudí, 10 boli pozitívni. Štatistiky uvádzajú, že s trvalým pobytom sú pozitívni dvaja.

„Len jeden je z našej obce, ostatní sú cezpoľní, pomiešali fazuľu s hrachom,“ netají rozhorčenie starosta.

„Som naštvaný a nespokojný, prízvukoval som kompetentným, že len jeden je z našej obce. Sľúbili mi, že sa to v štatistikách objaví. Bol by som rád, keby sa výsledky zreálnili,“ dodáva Tokár.

Problém s výplatami

Malá obec Zálesie v Kežmarskom okrese s 85 obyvateľmi vo východoslovenskom rebríčku obsadila tretiu priečku. Testovať sa prišlo 26 ľudí, pozitívni boli dvaja, čo percento pozitivity vyhnalo na 7,69.

„Neboli to naši obyvatelia, ale cudzí,“ zdôrazňuje starosta Martin Klimek (nezávislý).

Percentuálne výpočty podľa neho reálny stav skresľujú.

„V treťom kole boli 4 pozitívni zo 75 testovaných, percento vyšlo 5,33. Pritom len jeden bol zo Zálesia, traja boli chatári z iných miest. Pre malé obce to nie je objektívne a budú mať s tým stále väčšie a väčšie problémy. Treba zmeniť systém a nejsť na percentá, lebo to z obcí s dvoma pozitívnymi robí epicentrum nákazy,“ hovorí.

Zálesie má ročný rozpočet 25 000 eur, na tri kolá testovania minulo 1 300 eur.

„Pre nás sú to veľké peniaze. Ak ich štát nepreplatí, budeme mať problém s decembrovými výplatami,“ zdôrazňuje Klimek.

Domáci ani jeden

V obci Herľany v okrese Košice–okolie s 282 obyvateľmi sa prišlo otestovať 94 ľudí, z toho 58 domácich. Z celkového počtu boli siedmi pozitívni, čo znamená pozitivitu 7,45 percenta.

„Ani jeden z pozitívnych nie je náš, všetko sú to cudzí ľudia, ktorí k obci nemajú žiadny vzťah. Nemajú tu chatu ani chalupu, boli to zväčša Košičania, veľa ľudí k nám chodí za turistikou,“ hovorí starosta Slavomír Rusnák (nezávislý).

„Neviem to ovplyvniť. Keď príde na testovanie cudzí človek, nemôžem ho poslať preč. Chvalabohu, pri tomto testovaní sa už v štatistikách rozlišovalo, koľkí sú miestni a koľkí cudzí. Nemôžu nás dať medzi ohniská nákazy, keď nemáme žiadneho pozitívneho. Verím tomu,“ zdôrazňuje.

Testovali sa chatári

Pozitivitu 7,35 percenta zaznamenala v 4. kole testovania aj obec Fijaš vo Svidníckom okrese so 150 obyvateľmi. Testovať sa prišlo 68 ľudí, piatim vyšli pozitívne testy.

„Všetci pozitívni boli cezpoľní. Nám domácim vychádza 0,0 percenta pozitívnych. Keby sa do budúcna zvažovalo ďalšie kolo testovania podľa percenta pozitívnych, bolo by objektívne brať do úvahy, či to boli domáci alebo cezpoľní, a podľa toho by určovali, kde sa bude konať,“ hovorí starostka Jana Tchuriková (Smer-SD).

Cez obec podľa slov starostky prechádzajú ľudia smerom na Domašu a do Prešova.

„V druhom kole na prelome októbra a novembra bolo ešte pekné počasie, chatári išli na Domašu zazimovať chaty a cestou sa zastavili u nás na testovanie. Z celkového počtu testovaných bolo viac cezpoľných ako domácich,“ zdôrazňuje.

Tretie kolo testovania zachytilo pozitívnych aj z obce.

„Brala som to tak, že ich treba opäť otestovať, aby sme vedeli, či sa nákaza nešíri. Bola som spokojná s tým, že u nás bolo štvrté kolo. Ďalšie kolo by som už bojkotovala, keďže máme nula pozitívnych,“ dodáva.

Tri kolá testovania obec vyšli na 1 400 eur.

„Pri všetkej skromnosti som sa snažila hľadať najvýhodnejšie ceny, aby som nemusela preplácať. Rozpočet máme obmedzený,“ uzatvára Tchuriková.

Komplikované čísla

Ohradzany v Humenskom okrese testovali v 4. kole okrem svojich obyvateľov aj susedných Sopkovčanov. Zo 117 pozitívnych bolo 8 pozitívnych, čo znamená pozitivitu 6,84 percenta.

„Zo Sopkoviec sa k nám prišlo testovať 21 ľudí a ôsmi boli pozitívni. Z nich siedmi majú trvalý pobyt v obci, jedna osoba tam len býva. Z Ohradzian nie je pozitívny nikto,“ vysvetľuje starostka Andrea Kličová (nezávislá).

V treťom kole testovania mali „svojich“ pozitívnych, teraz vyšli „čistí“.

„Testovaním sa podarilo odchytiť pozitívnych, čo je dobré,“ zdôrazňuje.

Náklady na tri kolá testovania vyrátala obec na 2 100 eur.

„Chýbajú nám v rozpočte. Budujeme, máme rozostavané objekty, každé euro je dobré. Sme trpezliví, čakáme. Dúfam, že sa dočkáme,“ uzatvára Kličová.

Testovali cezpoľných

Nižný Kručov v okrese Vranov nad Topľou patrí medzi obce, kde 4. kolo testovania neodhalilo žiadneho pozitívneho obyvateľa. Aj napriek tomu bolo zo 166 testovaných 11 pozitívnych, čo je pozitivita 6,63 percenta. Všetci však boli cezpoľní.

„Nepovažujem to za veľkú nespravodlivosť, ale až 108 testovaných bolo cezpoľných. Cez víkend sa v okresnom meste netestovalo, tak prišli k nám,“ hovorí starosta Ján Čaraba (KDH, Spolu, OĽaNO).

„Berieme to ako službu občanovi. Veríme, že štatistiky budú správne vyhodnotené a naše nároky na testovanie uspokojené,“ dodáva.