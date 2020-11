Meteorológovia varujú pred hmlou i poľadovicou

SHMÚ vydal výstrahy prvého stupňa, trvajú rôzne.

24. nov 2020 o 14:13 Róbert Bejda

SLOVENSKO. Aktuálne počasie nahráva vzniku hmiel a poľadovice.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) už niekoľko dní vydáva varovania a inak to nie je ani pre tie najbližšie.

Aktuálne vydali meteorológovia výstrahu prvého stupňa pred hmlou a poľadovicou aj na stredu.

A to pre celé územie Slovenska.

Zatiaľ sa líši iba trvanie výstrah.

Kým varovanie pred poľadovicou je zatiaľ do stredy 20. hodiny, pozor na hmly by sme si mali na východe dávať až do polnoci na štvrtok.

A nie je vylúčené, že potrvá aj dlhšie. To SHMÚ spresní v stredu v priebehu dňa.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo hrozí pri hmle a poľadovici?

Výskyt hmiel je sprevádzaný dohľadnosťou 50 - 200 m.

Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity

(doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia).

Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Počasie na stredu

V stredu má byť zamračené a hmlisto. Očakáva sa ojedinele mrholenie, aj mrznúce.

Na horách a výnimočne aj v nižších polohách by malo vyť jasno až polojasno. Nočná teplota +1 až -7 st.

Denná teplota 0 až 5, pri slnečnom počasí do 10 st. Slabý až mierny vietor.

(zdroj: SHMÚ)