Meteorológovia vydali výstrahu pred poľadovicou

Pre východ platí najdlhšie, až do pondelkového popoludnia.

22. nov 2020 o 13:46 Róbert Bejda

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Zima a jej sprievodné javy sa čoraz viac prejavujú aj na počasí.

Napríklad v noci zo soboty na nedeľu bol takmer na celom území mráz.

Na východe najsilnejší vo Vernári, až mínus 10,1 stupňa C.

Ďalšia noc bude už miernejšia, no Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) aj tak vyhlásil prvý stupeň varovania pred poľadovicou.

„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity

(doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," uvádza SHMÚ na svojej internetovej stránke.

Výstraha zatiaľ platí pre celé Slovensko do pondelka do 9. hodiny, len pre Prešovský a Košický kraj až do 16. hodiny.

SHMÚ: Prvý raz na jeseň -10 °C Uplynulú noc mrzlo takmer všade (len ojedinele bolo slabou nad nulou, najmä na krajnom východe). Mráz bol aj silnejší a prvý raz v túto jeseň klesla v noci na dnes teplota pod -10 °C. Okrem vysokých polôh sme túto hodnotu zaznamenali na stanici Vyšná Boca (-10,7 °C) a Vernár (-10,1 °C). Chladná bude aj nastávajúca noc, pod -10 °C teplota ojedinele klesne už v najbližších desiatkach minút (na stanici Vernár chýbajú už len desatiny) a väčšinou bude noc chladnejšia ako minulá. Noc na pondelok už tak mrazivá nebude.

(zdroj: SHMU)

