Pečieme s Korzárom banánové dobroty: Bábovka s orieškami, chlebík so sušenými slivkami

Spríjemnite si jesenný víkend sladkosťami.

15. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Karamelizované banány

Potrebujeme: 4 zrelé banány, 1 PL hnedého cukru, maslo, štipku škorice, hrsť lieskových orieškov, vanilkovú zmrzlinu

Postup: Banány nakrájame šikmým rezom na hrubšie plátky. V miske ich posypeme cukrom a škoricou. V panvici zohrejeme maslo a ochutené banány na ňom opečieme. Po chvíľke pridáme nahrubo nasekané lieskovce a počas pečenia všetko prelievame maslom. Opražené banány naservírujeme na dezertné taniere a pridáme kôpku zmrzliny.

Banánový chlebík so sušenými slivkami

Potrebujeme: 100 g zmäknutého masla, 150 g trstinového cukru, 2 PL vanilkového cukru, 2 zrelé banány, 100 g sušených sliviek, kúsok horkej čokolády, 2 vajcia, 230 g hladkej múky, citrónovú kôru, štipku soli, 1 prášok do pečiva

Postup: Maslo vyšľaháme s hnedým aj vanilkovým cukrom na hladký krém. Potom k nemu pridáme vajcia, kúsky čokolády, nakrájané slivky a banány, ktoré predtým popučíme vidličkou. Napokon do cesta vmiešame múku, prášok do pečiva, soľ a trochu citrónovej kôry.

Podlhovastú formu vymažeme maslom, vysypeme múkou a nalejeme do nej cesto. Prvých 20 minút pečieme na teplote 180 stupňov, potom teplotu stiahneme asi na 160 a pečieme ešte asi pol hodiny alebo 40 minút.

Po vybratí z rúry chlebík najskôr necháme trochu vychladnúť a až potom ho krájame.

Banánovo-oriešková bábovka

Potrebujeme: 125 g masla, 175 g kryštálového cukru, 2 vajcia, 4 prezreté banány, 1 vanilkový cukor, 3 PL medu, 220 g hladkej múky, 1 prášok do pečiva, 1 lyžičku mletej škorice, 100 g lieskových orechov. Na polevu: 200 ml smotany na šľahanie, 100 g hnedého cukru, hrsť nasekaných lieskových orechov

Postup: Mixérom alebo robotom vymiešame zmäknuté maslo a cukor. Potom zašľaháme vajíčka a pridáme aj vanilku, med a popučené banány. Múku zmiešame s práškom do pečiva a škoricou a postupne primiešavame do cesta. Pridáme aj posekané orechy a cesto vylejeme do bábovkovej formy vymastenej maslom a vysypanej múkou.

Pečieme asi hodinu pri teplote 170 stupňov.

Kým bude upečená bábovka chladnúť, pripravíme si polevu. Do kastróla dáme smotanu s cukrom a za stáleho miešania ju varíme kým nehustne, čo by malo trvať minimálne 10 minút. Potom bábovku polejeme, posypeme orieškami a necháme stuhnúť.