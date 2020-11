Koronavírus na východe: Pozrite sa, ako dopadlo druhé testovanie v jednotlivých mestách

Odbery sa robili nielen v červených okresoch.

9. nov 2020 o 10:01 (aktualizované 9. nov 2020 o 12:04) red.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počas víkendu (7. a 8. novembra) sa na Slovensku uskutočnilo druhé kolo celoplošného testovania.

Týkalo sa len okresov, ktoré mali počas prvého kola testovania podiel pozitívnych prípadov rovný alebo vyšší ako 0,7 percenta.

Na východe sa nemuselo testovať v okresoch Rožňava, Košice, Košice-okolie a Trebišov.

Niektoré samosprávy však zriadili odberné miesta aj v týchto okresoch.

Bardejov - 0,72 %

V meste Bardejov záujem o testovanie počas tohto víkendu prekonal účasť z trojdňového pilotného testovania, keď prišlo na odbery 15 694 osôb, z toho bolo

113 pozitívnych. Predstavuje to 0,72 percenta pozitívnych testov. V sobotu 7. novembra otestovali 10 605 ľudí, z ktorých bolo 76 pozitívnych. V nedeľu odhalili testy z 5 089 testovaných 37 pozitívnych prípadov.

Pred týždňom sa na testovaní v Bardejove zúčastnilo 14 122 ľudí, z toho bolo

216 pozitívnych (1,53 percenta). Počas pilotného testovania od 23. do 25. októbra otestovali 15 149 ľudí, z toho bolo 438 pozitívnych. Podiel infekčných ľudí vtedy predstavoval 2,89 percenta.

Stropkov - 0,57 %

V meste Stropkov sa počas víkendu na testovaní zúčastnilo 4 537 ľudí, čo je o 384 viac ako pred týždňom. Pozitívnych prípadov bolo 26, teda o 21 menej ako pri prvom kole testovania.

Percento pozitívne testovaných predstavuje 0,57 percenta, minulý týždeň to bolo 1,13 percenta. V rámci druhého kola v sobotu absolvovalo test 3 384 ľudí, z toho bolo 20 pozitívnych. V nedeľu otestovali 1 153 osôb, pribudlo šesť pozitívnych výsledkov.

V okrese Stropkov bolo testovaných celkovo 10 729 ľudí, pred týždňom to bolo 10 494 ľudí. Pozitívnych prípadov zaznamenali zdravotníci 64, čo predstavuje 0,59 percenta zachytených infekčných prípadov. Pred týždňom zachytili 125 pozitívnych, čo predstavuje 1,19 percenta z vykonaných testov.

Svidník - 0,66 %

Vo Svidníku sa prišlo v druhom kole otestovať viac ľudí ako pred týždňom. Počas uplynulého víkendu absolvovalo testy 4 402 ľudí. Negatívnych bolo 4 373 testov, pozitívnych 29. Predstavuje to 0,66 percenta.

V sobotu vykonali 3 412 testov s 18 pozitívnymi výsledkami, v nedeľu zaznamenali pri 990 testoch 11 pozitívnych prípadov.

"To, že pozitívnych testov je 0,66 percenta je nielen výborné číslo, ale znamená to, že pristupujeme k celej situácii zodpovedne a so zdravým rozumom. Neznamená to však, že máme poľaviť. Veľmi ľahko sa všetky percentá a čísla nakazených môžu zhoršiť, buďme naďalej zodpovední," odkázala prostredníctvom sociálnej

siete Svidníčanom primátorka mesta Marcela Ivančová (nezávislá), ktorá je po pozitívnom PCR teste od piatka v domácej karanténe.

Pred týždňom vykonali vo Svidníku 4 172 testov, pozitívnych bolo 52 ľudí, čo predstavuje 1,25 percenta.

Veľký Šariš - 0,30 %

V meste Veľký Šariš počet testovaných mierne klesol oproti minulému víkendu. Výraznejšie sa však znížil počet pozitívnych výsledkov testov.

„Celkovo bolo v 2. kole otestovaných 3968 občanov (minulý týždeň 4241) a z toho 12 pozitívnych prípadov (minulý týždeň 35), t.j. 0,30 % (minulý týždeň 0,83 %),“ informuje primátor Viliam Kall (nezávislý).

V sobotu sa vo Veľkom Šariši otestovalo 2823 ľudí, z ktorých malo osem ľudí pozitívny výsledok.

Za nedeľu v meste otestovali 1145 ľudí z toho boli 4 pozitívne prípady.

Humenné – 0,53 %

V meste Humenné prišlo na druhé kolo plošného testovania o 951 ľudí viac ako v prvom kole. Podľa predbežných výsledkov v 24 odberných miestach zdravotníci otestovali 14 486 osôb. V sobotu 11 007, v nedeľu 3 479, z toho bolo 1050 cezpoľných.

Pozitívne testovaných bolo 77 osôb, čo je 0,53 %. V sobotu testy odhalili 53 pozitívnych prípadov, v nedeľu 24.

Minulý týždeň počas celoplošného testovania otestovali v meste 13 535 ľudí, cezpoľných prišlo 668. Pozitívne testovaných bolo spolu 219 ľudí, v prepočte na celkový počet otestovaných to znamenalo 1,62 percenta.

Priebeh oboch testovaní bol pokojný a bez narušení. Sobotňajší nápor na odberné miesta a vyššie čakacie doby vystriedal v nedeľu plynulý priebeh takmer bez čakania.

V druhom kole boli v sobotu najviac vyťažené odberné miesta ZŠ Dargovských hrdinov s vyše 600 testovanými, ZŠ Pugačevova a ZŠ Kudlovská s 550 až 600 ľuďmi.

Medzilaborce – 0,24 %

V meste v štyroch odberných miestach v druhom kole plošného testovania otestovali 2 802 ľudí, v sobotu 1 593, v nedeľu 1 209.

Testy odhalili 7 pozitívnych prípadov, čo v prepočte na celkový počet otestovaných znamená 0,24 percenta.

V prvom kole testovania bolo pozitívnych 18 prípadov.

Stará Ľubovňa - 1,34 %

V meste Stará Ľubovňa bolo počas prvého kola otestovaných 8 791 osôb, z toho bolo pozitívnych 193 (2,20 %) vrátane testovania v sociálnych zariadeniach, ktoré prebehlo v piatok. Mesto informovalo, že účasť predstavovala 71,6 percent.

Tento víkend počty pozitívne testovaných klesli.

„V 13 odberových miestach bolo za dva dni otestovaných 7583 osôb z toho 101 pozitívnych (1,34%). Celkovo aj s piatkovým testovaním v zariadeniach bolo otestovaných 8781 osôb z toho 122 pozitívnych(1,39%),“ informoval primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko (nezávislý).

Čirč - 5,98 %

Po prvom kole testovania odhalili antigénové testy až vyše 11 percent pozitívnych prípadov v obci Čirč pri poľských hraniciach. Predošlý víkend sa otestovalo 715 ľudí a 81 z nich malo pozitívny výsledok testu.

Po druhom kole testovania počet pozitívnych testov oproti predošlému víkendu klesol.

„Minulý týždeň sme mali veľmi zle čísla čo sa týka pozitívnych pri testovaní v našej obci. Tento víkend to bolo zlepšenie skoro o polovicu (5,98 %). Zle je ešte na tom naša miestna rómska osada. Naša samospráva bude opäť nápomocná pri zásobovaní potravín,“ informoval starosta obce Michal Didik (nezávislý).

Prešov - 0,42 %

V krajskom meste Prešov bolo počas prvého kola otestovaných spolu 41 406 ľudí v 66 odberných miestach. Z nich malo 418 test s pozitívnym výsledkom a infekčnosť tak zaznamenali 1,01 % z testovaných ľudí.

Počas druhého kola sa počet pozitívne testovaných znížil. Za uplynulý víkend bolo za dva dni otestovaných 44 309 ľudí a z nich malo pozitívny výsledok 188.

Podiel pozitívne testovaných je 0,42 %.

(Správu aktualizujeme.)

