Varíme s Korzárom: Zbojnícke bravčové, pečené jablká s krémom, estónsky šalát

Inšpirácie nielen na nedeľné menu.

8. nov 2020 o 0:00 Anna Novotná

Estónsky rybací šalát

Potrebujeme: 2 solené filety zo sleďa, 2 vajíčka natvrdo, 1 cottage cheese, 250 ml kyslej, smotany, čerstvý, mrazený alebo sušený kôpor, mleté čierne korenie

Postup: Rybu nakrájame na malé kúsky a pridáme pokrájané vajíčka. Cottage cheese zmiešame s kyslou smotanou a touto zmesou polejeme pripravenú rybu s vajíčkami. Pridáme štedrú dávku kôpru, okoreníme a dobre premiešame. Ak je šalát málo slaný, až teraz, na záver ho dosolíme.

Zbojnícke bravčové

Potrebujeme: 500 g bravčového pliecka, 200 g bravčovej pečene, 2 údené klobásy, kúsok údenej slaniny, 2 cibule, hladkú múku, soľ, mleté čierne korenie, mletú rascu, sladkú červenú papriku

Postup: Umyté mäso nakrájame na kocky a dáme do misky. Pridáme k nemu na kolieska nakrájané klobásy, kúsky pečene aj slaniny. Všetko posypeme paprikou, mletým čiernym korením aj rascou a premiešame. Potom na ihly alebo špajdle striedavo napichujeme kúsky mäsa, pečene, klobásu aj slaninu a prekladáme to nakrájanými kolieskami cibule. Špízy poukladáme do pekáča, trochu podlejeme a dáme do rúry piecť. Počas pečenia ich priebežne podľa potreby podlievame a špízy prelievame výpekom. Keď je mäso mäkké, všetko vyberieme, osolíme a necháme v teple. Výpek poprášime trochou hladkej múky, omáčku dochutíme a necháme prevrieť, potom ju servírujeme k mäsu.

Jablká vo vanilkovom kréme

Potrebujeme: jablká, ľubovoľný džem, prípadne slivkový lekvár, 500 ml mlieka, 1 vanilkový puding, 1 žĺtok, trochu cukru, vanilkový struk

Postup: Jablká očistíme, prepolíme a vyberieme jaderníky tak, že v jablku zostane priehlbinka, do ktorej dáme asi lyžičku džemu. Jablká poukladáme na plech a dáme ich upiecť do mierne vyhriatej rúry.

Z mlieka, vanilky, cukru, žĺtka a pudingu uvaríme krém.

Upečené jablká naservírujeme do misiek a prelejeme ich vanilkovým krémom.