Počasie preverí odhodlanie ľudí čakajúcich na testy. Rozfúka sa severák

V sobotu treba počítať s vetrom a zrána aj s dažďom.

30. okt 2020 o 16:07 Michal Lendel

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Nasledujúci víkend, počas ktorého prebehne plošné testovanie obyvateľov Slovenska na koronavírus, je možné očakávať typické jesenné počasie.

Na pocit má byť chladnejšie hlavne v sobotu.

Rozfúka sa severák, ktorý do nedele ustane.

Sobota s vetrom a zrána aj s dažďom

Meteorológovia očakávajú na území Košického a Prešovského kraja počas soboty hlavne zrána hmlu, mrholenie a na niektorých miestach sa môže vyskytnúť dážď.

„V priebehu predpoludnia predpokladáme ubúdanie zrážok a neskôr aj zmenšovanie oblačnosti. V popoludňajších hodinách budú zrážky len výnimočne. Treba však počítať so severným až severozápadným vetrom, ktorý sa rozfúka v lokalitách Prešova, Popradu, Košíc, ale i Trebišova,“ uviedla Jana Čerbová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).

Veterno by malo byť počas väčšiny soboty hlavne v Košiciach a Trebišove.

V Prešove by mal vietor v priebehu obeda postupne slabnúť.

„Denná teplota bude pomerne vyrovnaná. Na celom východnom Slovensku bude 9 až 14 stupňov Celzia. Pre toto obdobie je to teplota okolo normálu. V súvislosti so spomínaným vetrom však treba počítať s tým, že pocitová teplota bude nižšia, najmä dopoludnia. So slabnúcim vetrom bude na niektorých miestach teplota príjemnejšia,“ povedala Čerbová.

Nedeľa bude bez zrážok a vetra

Nedeľa prinesie zrána polojasné počasie len so slabým vetrom.

Na niektorých miestach sa môže vyskytnúť hmla.

„Zrána však bude na východnom Slovensku sviežo. Teploty sa budú pohybovať od 0 do 5 stupňov. V priebehu dňa treba počítať s pribúdaním oblačnosti, no bez zrážok. Denná teplota bude od 9 do 14 stupňov. Nedeľa bude bez vetra,“ doplnila Čerbová.