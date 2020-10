Varíme s Korzárom: Husacie drobky na zelenine, hus plnená kapustou, kapustové lokše

Jesenná hostina má voňať husacinou, kapustou a lokšami.

31. okt 2020

Pečená hus s plnkou z kyslej kapusty

Potrebujeme: približne 3-kilovú hus, 500 g kyslej kapusty, 3 cibule, 300 g jabĺk, 2 mrkvy, 2 zemiaky, maslo, med, kúsok čerstvého zázvoru, mleté biele korenie, soľ, hladkú múku, balzamikový ocot

Postup: Hus zvnútra aj zvonku dobre očistíme, umyjeme a osušíme. Potom ju zo všetkých strán osolíme a necháme postáť.

V hrnci roztopíme maslo a orestujeme na ňom nakrájané 2 cibule, ku ktorým pridáme vyžmýkanú a nahrubo prekrojenú kapustu. Orestujeme ju, pridáme lyžičku medu a za stáleho miešania dusíme asi 10 minút.

Potom do kapusty primiešam očistené a nastrúhané jablká, mrkvy a zemiaky. Ochutíme zázvorom a pridať môžeme aj za lyžičku jablkového džemu alebo pyré. Kapustovú plnku podľa potreby dochutíme a natlačíme ju do husi, ktorú zašijeme, alebo zaistíme ihlami, aby zmes nevyšla von, uložíme ju do pekáča. Pridáme k nej jednu cibuľu pokrájanú na mesiačiky, prilejeme asi pol litra vody a vložíme do rúry vyhriatej na 200 stupňov. Počas pečenia vodu priebežne dolievame a výpekom potierame hus.

Po dopečení hus naporciujeme a podávame s kapustou, ktorou bola naplnená.

Husacie drobky na zelenine

Potrebujeme: drobky z husi, 1 cibuľu, 200 g koreňovej zeleniny (mrkva, zeler, petržlen), maslo, hladkú múku, soľ, mleté čierne korenie, sladkú červenú papriku, biele víno, trochu tymianu

Postup: Očistené drobky dáme variť do osolenej a okorenenej vody. V druhom hrnci si na masle najskôr osmažíme cibuľu, potom k nej pridáme pokrájanú zeleninu a orestujeme ju. Predvarené drobky vyberieme z vody, pokrájame ich na menšie kusy, pridáme k zelenine a podlejeme asi 1,5 dl bieleho vína. Keď sa alkohol odparí, posypeme červenou paprikou, trochou hladkej múky, zarestujeme a potom podlejeme vodou, v ktorej sa drobky varili. Ochutíme tymianom, soľou a korením a necháme dovariť, kým nám nevznikne primerane hustá omáčka.

Kapustové lokše

Obľúbenou prílohou k pečeným husiam a kačkám sú zemiakové lokše. Zvyčajne sa pripravujú z varených zemiakov, hladkej múky a soli. Skúsiť však môžete aj kapustovú verziu.

Potrebujeme: 1 hlávkovú kapustu (cca 700 g), 450 g hladkej múky, soľ, mleté čierne korenie, husaciu masť

Postup: Kapustu zbavíme hlúbov a nasekáme nadrobno. Osolíme ju, okoreníme a keď pustí šťavu, zmiešame ju s múkou a rukami hnetieme, kým nezískame kompaktné cesto. To si potom rozdelíme na guľky, ktoré rozvaľkáme na placky a upečieme ich na suchej platni. Pred podávaním ich pokvapkáme roztopenou husacou masťou.