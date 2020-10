Varíme s Korzárom: Kuracie prsia s chrenovou omáčkou, jelenie ragú, teľacie na hríboch

Mäsové špeciality s vôňou jesene.

25. okt 2020 o 0:00 Daniela Marcinová, Anna Novotná

Kuracie prsia s chrenovou omáčkou

Potrebujeme na mäso: 4 kuracie prsia bez kostí a kože, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie, sušený cesnak, sušenú cibuľu

Na chrenovú omáčku: 4 PL bieleho gréckeho jogurtu, 4 PL majonézy, 4 ČL horčice s celými semiačkami, 3 ČL strúhaného chrenu 1/4 ČL soli, mleté čierne korenie podľa chuti

Na zeleninové špízy: 2 papriky rôznych farieb, 1 cuketu, 1 stredne veľkú žltú cibuľu, olivový olej, soľ, mleté čierne korenie, sušený cesnak

Postup: Kuracie prsia ochutíme soľou a korením a pokvapkáme olivovým olejom. Zeleniny nakrájame na väčšie kúsky, ktoré rozlične ponapichujeme na špízové ihly (ak používame drevené ihly, namočíme ich predtým do vody). Pripravené mäso grilujeme najprv z jednej strany 7 minút, potom z druhej asi 6 minút. Odložíme bokom a na gril dáme pripravené špízy. Hotová zelenina by mala byť mierne chrumkavá a na okrajoch trocha opečená. Omáčku pripravíme zmiešaním všetkých surovín, ktorou polejeme hotové mäso. Podávame s grilovanou zeleninou.

Teľacie kotlety na hríboch

Potrebujeme: rezne z teľacieho karé (ideálne by malo byť s kosťou), olej, maslo, čerstvé hríby (v prípade núdze môžu byť aj sušené), 1 šalotku, 1 strúčik cesnaku. biele víno, soľ, mleté čierne korenie, tymian, hladkú múku, trochu dijonskej horčice a medu

Postup: Mäso naklepeme, trochu narežeme okraje, osolíme a okoreníme. Jednotlivé rezne jemne obalíme v hladkej múke a opečieme ich z oboch strán na horúcom oleji. Mäso poukladáme na plech a do výpeku pridáme najemno nasekanú šalotku a pretlačený cesnak. Orestujeme ich a potom pridáme huby, ktoré môžu byť pokojne nakrájané aj na väčšie kusy a opečieme ich. Pridáme malú lyžičku horčice, trošku medu, premiešame a podlejeme vínom. Osolíme, okoreníme a podusíme, kým sa omáčka trochu nezredukuje. Potom ju ešte v prípade potreby dosolíme či dokoreníme, pridáme tymian a huby navrstvíme na mäso pripravené na plechu. Vylejeme k nemu aj všetku omáčku, plech dáme na cca 7 minút do vyhriatej rúry a potom môžeme servírovať.

Jelenie ragú

Potrebujeme: 1 kg jelenieho mäsa zo stehna alebo pleca, kúsok údenej slaniny, bravčovú masť. 1 väčšiu cibuľu, 150 g koreňovej zeleniny – mrkva, petržlen, zeler, 250 ml kyslej smotany, hladkú múku, horčicu, cukor, ocot, bobkový list, čierne mleté korenie, celé nové korenie, soľ

Postup: Prípravu je najlepšie začať deň vopred. Do vody si dáme očistenú a pokrájanú zeleninu, zopár guľôčok nového korenia, bobkový list aj soľ necháme chvíľku povariť. Potom nálev odstavíme a keď vychladne, prilejeme asi deci octu a namočíme do neho celý kus mäsa.

Na druhý deň mäso vyberieme, osušíme a nakrájame na kocky.

V hrnci na troške masti opražíme na kocky nakrájanú slaninu, k nej pridáme cibuľu a zeleninu z nálevu. Napokon pridáme aj mäso a chvíľku ho restujeme, potom osolíme, okoreníme a podlejeme vodou. Dusíme, kým mäso nezmäkne. Potom ho vyberieme, na chvíľu odložíme bokom a omáčku rozmixujeme, nemusí však byť celkom dohladka, ak tam zostanú malé kúsky zeleniny, bude to len dobre. Do omáčky primiešame kyslú smotanu, lyžičku horčice aj cukru a vrátime do nej mäso. Všetko chvíľku necháme prevrieť, aby sa chute prepojili, v prípade potreby omáčku dochutíme a podávame napríklad s haluškami, cestovinami či knedľou.