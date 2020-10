Varíme s Korzárom: Posilnite si imunitu zázvorovo-citrónovým sirupom či céčkovým drinkom

Nápoje plné zdravia sa oplatí namiešať.

29. okt 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Zázvorovo-citrónový sirup s medom

Potrebujeme: 350 - 470 ml medu, 2 - 3 kúsky zázvoru veľké asi ako palec, 1 citrón, 2 celé škorice, 1 ČL kajenskej papriky (voliteľné), fľaša so širokým hrdlom alebo uzatvárateľný pohár

Postup: Zázvor ošúpeme, jeden kúsok ostrúhame a zvyšok nakrájame na plátky. Citrón dobre umyjeme, osušíme a aj s kôrou prekrojíme na štvrtiny. Podľa potreby odstránime všetky kôstky a nakrájame na tenké plátky. Škoricu prelomíme na kúsky dostatočne malé, aby sa zmestili do fľaše. Trocha z nich môžeme nastrúhať a dáme bokom. Do fľašky naplnenej do polovice medom vhodíme celú škoricu, prisypeme vrstvu kúskov zázvoru a citróna, ktoré navzájom alternujeme, až kým nenaplníme fľašu. Na vrch pridáme strúhaný zázvor a zvyšnú škoricu. Všetko teraz premiešame, fľašu zatvoríme a dáme do chladničky. Sirup by mal vydržať do mesiaca. Na prípravu nápoja zalejeme 1 - 2 lyžičky sirupu asi 230 ml horúcej vody.

Vitamínom C nabitý nápoj

Potrebujeme: 1 mrazený banán, 1 olúpaný pomaranč, 2 olúpané kiwi, 1/2 š čerstvej pomarančovej šťavy, šťava z 1/2 citróna, 1 PL čerstvej petržlenovej vňate, 1 PL medu

Zabijak prechladnutia

Potrebujeme: 1 olúpaný a na mesiačiky podelený pomaranč, 1 š mrazeného manga, 1 nastrúhanú mrkvu 1 š čerstvej pomarančovej šťavy, nastrúhaný centimetrový kúsok zázvoru, 1/2 ČL kurkumy

Raňajky na krásu a imunitu

Potrebujeme: 2 malé ostrúhané červené repy, 2 ostrúhané mrkvy, 5-centimetrový kúsok zázvoru, 1 š mrazených čučoriedok, 2 - 3 odkôstkované datle, 1 a 1/2 š (mandľového) mlieka

Postup: Všetky suroviny rozmixujeme najemno a podávame.



