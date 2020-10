Varíme s Korzárom: Zemiakovo-kelová polievka, jeleň s černicovou omáčkou

Tipy na nedeľné menu.

18. okt 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Krémová zemiakovo-kelová polievka

Potrebujeme: 5 PL masla, 1 veľkú nahrubo nakrájanú žltú cibuľu, 3 veľké ošúpané a nahrubo nakrájané zemiaky, 8 š kuracieho alebo zeleninového vývaru, 2 až 3 š nasekaného kelu bez stoniek. 2 š mlieka, soľ a mleté čierne korenie podľa chuti

Postup: Vo veľkom hrnci roztopíme maslo, pridáme cibuľu a zemiaky a necháme ich zmäknúť. Osolíme a okoreníme. Pridáme šesť šálok vývaru a kel a necháme variť päť až desať minút, kým kel nezmäkne a nestmavne.

Polievku prelejeme do kuchynského robota a rozmixujeme do krémovej konzistencie. Opäť ju vrátime do hrnca, pridáme mlieko a zvyšný vývar. Zamiešame, dochutíme podľa potreby a podávame s opečeným chlebom alebo s krekrami, syrom a humusom.

Jelení chrbát s černicovou omáčkou

Potrebujeme: 1,3 kg mäsa z jelenieho chrbta, 3 ČL soli, 1 ČL mletého čierneho korenia, 1 ČL muškátového orieška, 170 g mrazených alebo čerstvých černíc, 3/4 š bieleho cukru, 1/2 š balzamikového octu, 1/4 š jablčného octu, šťavu a kôru z 1 citróna, 2 až 4 celé klinčeky, 1 až 2 celého anízu (voliteľné), tymianové vetvičky

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov. V malej miske zmiešame soľ, mleté čierne korenie a muškátový orech. Mäso osušíme papierovou utierkou a zmesou soli a korenín ho posypeme po vrchu.

Panvicu alebo hrniec vhodný aj do rúry veľmi dobre zahrejeme. Keď sa z neho začne pariť, vhodíme doň mäso a otáčame každú minútu tak, aby sa zatiahlo po celom obvode. Potom nádobu vložíme do rozohriatej rúry na sedem až desať minút. Po vybratí prekryjeme nádobu alobalom a necháme odpočívať asi 10 minút, až potom ho pokrájame na medailóniky.

Černice zmiešame s cukrom, octami, citrónovou kôrou a šťavou, klinčekmi a anízom a v hrnci privedieme k varu. Podľa chuti môžeme trocha posoliť. Po asi piatich minútach rozpučíme ovocie zadnou stranou varešky a necháme variť ešte päť až desať minút, alebo kým omáčka nezhustne. Polejeme ňou medailóniky mäsa a ozdobíme vetvičkou tymianu. Podávame s pečenými zemiakmi.

Jablká v cestíčku

Potrebujeme: 2 veľké jablká Granny Smith, 2 PL cukru, 1 ČL škorice, 1 š hladkej múky, štipka soli, 1 vajíčko, 1/3 š mlieka, 1/4 š vody, vanilkový cukor, prípadne 1 ČL vanilkového extraktu 1 ČL oleja na vyprážanie

Postup: Jablká ošúpeme, odstránime jadierka a nakrájame na hrubšie kolieska, ktoré posypeme cukrom a škoricou. V miske vymiešame spolu múku a soľ, pridáme vajíčko, mlieko, vodu a vanilkový cukor a vymiešame z toho cesto. Plech na pečenie vystelieme kuchynskými utierkami. Do panvice na vyprážanie vlejeme olej a zohrejeme. Každé koliesko jablka ponoríme do cesta, opatrne položíme do rozohriateho oleja a vypražíme dozlatista. Hotové osušíme na kuchynských utierkach a necháme vychladnúť na mriežke. Podávame teplé a posypané práškovým cukrom alebo škoricou.

