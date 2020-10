Minúta po minúte: Na východe prší tretí deň, na viacerých miestach sú povodne

Zlá situácia je najmä v povodí Hornádu.

14. okt 2020 o 7:33 (aktualizované 14. okt 2020 o 8:45) Monika Almášiová, Martin Belej, sita, tasr

Povodne na východnom Slovensku - minúta po minúte Aj v stredu bude na väčšine územia východného Slovenska pršať, aj keď zrejme menej výdatne ako v utorok.

Viaceré rieky a potoky sa vyliali, na najvyšších stupňoch povodňovej aktivity je hlavne povodie Hornádu. Na horných tokoch hladiny klesajú, povodňové vlna sa posúva na nižšie časti.

8.35 - V Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie pomáhali hasiči v noci s evakuáciou. Ľudia nemohli zostať v chate a nedokázali sa dostať preč, prístupová cesta bola zaliata metrom vody.

Ako spresnil starosta obce Anton Medvec, išlo o chatovú oblasť v južnej časti katastra. V dedine podľa neho zatiaľ nie je vážna situácia. "Môže sa to zmeniť, ak vodohospodári zvýšia odtok z Ružínskej priehrady. Ak by sa zopakoval scenár z roku 2010, mohlo by to zasiahnuť tri bytovky a zopár rodinných domov," dodal.

8:34 - Spolu 20 výjazdov v súvislosti s povodňami evidujú hasiči za uplynulú noc v Košickom kraji. V stredu ráno v Kostoľanoch nad Hornádom v okrese Košice-okolie pomáhali aj s evakuáciou obyvateľov. Povedal to operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a Záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.

Väčšinu výjazdov tvorilo odčerpávanie vody, a to prevažne v Košiciach a okolí či na Spiši. Niektoré zásahy realizovali aj dobrovoľní hasiči. Päť výjazdov bolo priamo v Jasove, ďalšie v Spišských Tomášovciach, v Jaklovciach, Betlanovciach, Krompachoch či Veľkom Folkmare.

8.29 - Polícia vyzýva vodičov na opatrnosť najmä na cestách Spiša, Gemera a v okolí Košíc. Viaceré úseky ciest sú zaliate vodou, môžu byť aj podmyté. Na cestách môžu byť aj popadané stromy.

8:20 - Rieka Hornád na hornom toku pomaly začína klesať. V Hranovnici a Hrabušiciach už klesla pod tretí stupeň povodňovej aktivity.

Na treťom stupni PA sú o 8. hodine ráno stále Hornád v Spišských Vlachoch (392 cm, ustálený), Margecanoch (669 cm, ustálený), Kysaku (442 cm, stúpa) a v Ždani (607 cm, stúpa).

Okrem toho aj Levočský potok v Markušovciach (218 cm, klesá), Hnilec v Jaklovciach (393 cm, klesá), Svinka v Obišovciach (210 cm, klesá).

Druhý stupeň PA platí na Hornáde (Hranovnica, Hrabušice, Košice), Poprade (Nižné Ružbachy), Hnilci (Stratená, Švedlár), Toryse (Košické Oľšany) a Bodve (Nižný Medzev).

8.15 - Na východnom Slovensku bude dnes zamračené a na mnohých miestach dážď. Od stredných polôh sa môže vyskytnúť aj sneženie a ojedinele výdatné zrážky. Najvyššia denná teplota bude päť až desať stupňov, na Spiši jeden až päť stupňov. Informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

7.54 - "Vzhľadom na predpokladanú meteorologickú situáciu očakávame v dolných častiach tokov ešte vzostup, na ostatných tokoch východného Slovenska ustálenosť až mierny pokles vodných hladín," povedala v stredu ráno pre agentúru SITA Martina Holubecká z Odboru Hydrologického monitorovania, predpovede a výstrahy SHMÚ Košice.

7.53 - Výdatnosť zrážok na východe sa počas noci o niečo znížila, povodia riek sú však do značnej miery nasýtené.

K 7. hodine v stredu ráno za posledných 24 hodín najviac zrážok spadlo v Štóse – Kúpeľoch (69,3 mm) Košickej Belej (69,2 mm), na Kojšovskej holi (67,4 mm), v Smolníku (63,8 mm), Medzeve (59,2 mm), Dobšinskej Ľadovej Jaskyni (51,9 mm) a vo Vyšnej Slanej (51,7 mm).

7.44 - Pre celé východné Slovensko platí až do stredajšej polnoci výstraha pred dažďom, uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav.

Tretí stupeň platí až Spišská Nová Ves, Gelnica a Košice okolie (až 80 mm zrážok), druhý stupeň Rožňava, Poprad, Kežmarok, Levoča a Prešov (až 60 mm zrážok), pre ostatné okresy platí prvý stupeň výstrahy.

7.25 - V stredu ráno o 7.15 hodine boli na najvyššom, treťom stupni povodňovej aktivity (PA) viaceré rieky na východnom Slovensku.

Hnilec vo Švedlári (324 cm) a v Jaklovciach (394 cm), rieka zatiaľ dosiahla maximá výšky hladiny v stredu nadránom.

Hornád v Kysaku (441 cm), kde kulminoval tesne pred siedmou ráno. Na tej istej rieke platí tretí stupeň PA aj v Spišských Vlachoch (395 cm), Margecanoch (66 cm) a v Ždani (603 cm).

Na treťom stupni sú aj Levočský potok v Markušovciach (223 cm) a Svinka v Obišovciach (216 cm), oba toky už začali pomaly klesať.

7.20 - Povodňovú situáciu na východnom Slovensku počas stredy sledujeme minútu po minúte.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Výdatné zrážky, ktoré zasiahli východné Slovensko prakticky nepretržite od pondelka, priniesli vyliatie viacerých riek a potokov.

Už v utorok bola situácia na mnohých miestach kritická, zrážky však neustali ani večer a v noci.

Podľa predpovedí meteorológov má pršať ešte celú stredu.

