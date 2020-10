Varíme s Korzárom: Závitky s kapustou, polievka Couračka, tradičná moravská kapusta

Kapusta je ideálnym jesenným vitamínovým dopingom.

13. okt 2020 o 0:00 Anna Novotná

Polievka Couračka

Zvláštny názov tejto tradičnej polievky z Českého raja má jednoduché a úsmevné vysvetlenie. Podľa stránky czechspecials.cz tento názov vznikol v dobách, kedy celá rodina jedla spoločne z jednej misy. Z kapusty, nabratej na lyžici, cestou k ústam kvapkala polievka na stôl, teda sa po česky „courala“. Gazdinky ju rady pripravovali najmä v dňoch, kedy na varenie nemali veľa času, pretože je hotová raz-dva.

Potrebujeme: 300 g kyslej kapusty, 4 väčšie zemiaky, 250 ml kyslej smotany, 150 ml mlieka, hladkú múku, maslo, soľ, rascu, cukor

Postup: Zemiaky očistíme, dáme do osolenej vody a uvaríme. Do druhého hrnca dáme kapustu, ktorú môžeme predtým prekrojiť, zalejeme ju asi pollitrom vody, pridáme trochu rasce a necháme variť dovtedy, kým nebude polomäkká. Smotanu zmiešame s mliekom a asi lyžicou hladkej múky. Rozhabarkujeme, aby sme nemali hrudky a vlejeme ku kapuste. Napokon tam pridáme uvarené zemiaky a dochutíme podľa potreby štipkou cukru alebo šťavou z kapusty. Úplne na záver vmiešame do odstavenej polievky asi lyžicu masla.

Závitky s kyslou kapustou

Potrebujeme: ½ kg hovädzieho zadného, 200 g kyslej kapusty, 1 cibuľu, 2 zemiaky, olej, slaninu, hladkú múku, soľ, mleté čierne korenie mletú rascu (množstvo surovín treba prispôso

Postup: Údenú slaninu nakrájame na malé kocky a dáme ju do panvice vyškvariť. Potom k nej pridáme pokrájanú kapustu a na maličké kocky nakrájané zemiaky. Dobre premiešame a necháme podusiť. Ak kapusta nebude dosť ochutená osolíme ju a okoreníme. Potom náplň odstavíme a necháme trochu vychladnúť.

Mäso umyjeme, osušíme a nakrájame na plátky, ktoré rozklepeme a z oboch strán osolíme aj okoreníme.

Na plátky mäsa naložíme kapustovú plnku, zrolujeme a zafixujeme špáradlom, grilovacou ihlou alebo niťou.

Mäso zo všetkých strán opečieme na panvici a premiestnime do hrnca. Napokon vo výpeku osmažíme pokrájanú cibuľu, zalejeme ju vriacou vodou a pridáme k mäsu. Za priebežného podlievania závitky podusíme. Keď bude mäso mäkké vyberieme ho, šťavu poprášime trochou múky, dochutíme, necháme prevrieť a potom ju precedíme k mäsu.

Tradičné moravské „zelí“

Chuť moravskej kapusty je delikátna a hodí sa či už k pečenej krkovičke, moravskému vrabcovi, kačke aj husi, alebo len tak, ako pochúťka, navyše zdravá.

Potrebujeme: 1 kg bielej hlávkovej kapusty, 1 väčšia cibuľa, 1 PL hladkej múky, 1 surový zemiak, bravčovú masť, rascu, soľ, ocot, cukor

Postup: Kapustu očistíme, zbavíme ju hlúbov a nakrájame na rezance. Dáme ju do hrnca, prilejeme trochu vody a necháme dusiť asi pol hodiny. Dávame pozor, aby nám neprihorela a podľa potreby podlejeme trochu vody.

Zatiaľ si v druhom hrnci zohrejeme asi lyžicu bravčovej masti, pridáme nakrájanú cibuľu a necháme ju orestovať. Posypeme ju rascou, ktorá sa krásne rozvonia a potom posypeme hladkou múkou, ktorú krátko zarestujeme a odstavíme. Keď je kapusta hotová pridáme k nej cibuľovú zápražku, nastrúhame jeden zemiak, všetko spolu asi 5 minút podusíme a na záver chute doladíme cukrom a octom.