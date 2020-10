Tipy na dnes - piatok 9. októbra

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

9. okt 2020 o 0:00 red.

Veže do neba

KOŠICE. Človek odjakživa túžil nájsť si miesto, odkiaľ by videl vzdialenejší svet ako ten, ktorý pozná. Vždy chcel mať pocit, že je nad všetkým a ovláda svet, ktorý vidí. Najprv mu poslúžil vysoký strom, neskôr si z dostupného materiálu postavil vežu. Prečo ich ľudia stavajú, načo im slúžili a ako ich stavali, aby nespadli, sa dozviete na veľkej interaktívnej výstave plnej kreativity Veže do neba, ktorú pripravil bratislavský Medzinárodný dom umenia pre deti Bibiana. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť v Steelparku od 9. októbra do 31. decembra 2020.

Kurz kresby zátišia

KOŠICE. Na kurze kresby zátišia sa naučíte základnému porozumeniu kreslenia a skicovania objektov z každodenného okolia, ale hlavne pochopeniu svojho námetu. v Múzeu Vojtecha Löfflera od 15.00 do 17.00 hod.

Drawing cart

KOŠICE. Nepriaznivá pandemická situácia nedovolila v tomto roku zorganizovať festival súčasného umenia Biela noc v Košiciach a v Bratislave. Organizátori sa preto rozhodli urobiť aspoň symbolickú „pandemickú“ verziu. Divákom sprostredkuje niekoľko plánovaných projektov vo verejnom priestore. V Kulturparku sa v Galérii Alfa predstaví 9. – 11. októbra 2020 s performatívnou inštaláciou Drawing cart dvojica umelcov Juraj Horňák a Nora Jongen.

Nikola Šuhaj

PREŠOV. Druhá derniéra pôvodného slovenského muzikálu Nikola Šuhaj si návštevníci Divadla Jonáša Záborského môžu pozrieť na Veľkej scéne o 18.30 hod.

Pocity Film

PREŠOV. Filmový festival pokračuje aj v piatok. V kine Scala uvidíte o 16.30 hod. film Zlatá zem, ktorý prídu predstaviť aj tvorcovia. O 18.00 hod. začína premietanie českého filmu Modelár a večer zakončí film Corpus Christi od 20.30 hod.

