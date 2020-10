Tipy na dnes - štvrtok 8. októbra

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

8. okt 2020 o 0:00 red.

Filmový festival Pocity prichádza do Prešova. Potrvá do 13. októbra. (Zdroj: Pocity Film Festival/Dávid Doroš)

Vplyv myslenia na zdravie

KOŠICE. Vplyv psychiky na zdravie je témou štvrtkovej prednášky v Štátnej knižnici v Košiciach. Návštevníkom viac o tejto téme porozpráva psychosomatička Antonie Krzemieňová, vlastníčka patentovaného prístupu Funkčná psychosomatika. Začiatok je o 17.00 hod.

Online koncert

KOŠICE. Štátna filharmónia Košice (ŠfK) vzhľadom na sprísnené opatrenia proti pandémii ochorenia Covid-19 ponúkne vo štvrtok o 19.00 hod plánovaný koncert ŠfK Strings na sociálnej sieti. Ide o koncert z cyklu Hráme komorne s vybranými piatimi skladbami pre sláčikový orchester.Program koncertu pozostáva z diel skladateľov, medzi ktorými sú Lars-Erik Larsson, Paul Hindemith, Josef Suk, Edvard Grieg a Samuel Barber.

Pocity film festival

PREŠOV. Výber svetovej a domácej kinematografie, stretnutia s filmovými osobnosťami, ale aj ďalšími formami umenia, prinesie do Prešova po 11. raz Pocity film festival. Program sa bude odohrávať v kine Scala a Cinemaxe. Filmy budú usporiadané do viacerých sekcií, a to Naše pocity, Pocity susedov, Pocity zo sveta, Pocity deťom či Ozveny Febiofestu. Milovníci audiovizuálneho umenia sa môžu hneď v prvý deň tešiť na snímky, ako Ďaleko od Reykjavíku o 17.00 hod. v kine Scala, po ktorej budú nasledovať Služobníci za osobnej účasti tvorcov. Záverečnou snímkou večera budú Králi videa o 20.30 hod.

Rodinná záhrada a Svet à la Daniel Meluzin

PREŠOV. Očarenie farebnosťou sveta, nech už je to príroda, mestské zákutie, žánrový výjav, ženské telo, more či kone v trysku, je niečo, čo charakterizuje otca a dcéru, dvoch maliarov Štefana a Zuzanu Roskoványiovcov. Výstava ich obrazov Rodinná záhrada bude prístupná vo Veľkej výstavnej sieni Šarišskej galérie do 6. decembra. Na medziposchodí galérie môžu jej návštevníci od štvrtka spoznať Svet à la Daniel Meluzin. Autor sa sústreďuje najmä na médiá a reklamu ako pascu hlavne na ženského konzumenta. Svoje umenie prezentuje v štýle pop-artu, no nebráni sa ani zátišiam stvárnených rukopisom starých holandských majstrov. Kurátorom oboch výstav je PhDr. Miro Procházka.v

