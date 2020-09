Gastronómka: Heslom jesene by mohlo byť cvikla aspoň raz týždenne

Zuzana Sabolová miluje huby a je veľká bojovníčka za kyslú kapustu a fazuľu.

20. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná

Ako dieťa síce vyrastala v horskom hoteli v Nízkych Tatrách, no kuchyňa nebola miestom, ktoré by ju v tom čase lákalo. Gastronómia si ju našla až neskôr, ale podmanila si ju úplne. ZUZANA SABOLOVÁ, známa aj ako porotkyňa z televíznej šou Moja mama varí lepšie, sa netají tým, že nie je profesionálny kuchár, veď vyštudovala marketing na Ekonomickej univerzite, no počas pobytu v zahraničí, ešte začiatkom milénia, dostala prvý impulz, že gastronómia sa dá robiť s ľahkosťou, poctivo, čerstvo a zaujímavo. A to sa potom snažila preniesť aj na Slovensko, do svojej reštaurácie, ktorú si tu otvorila a aj do svojej vlastnej kuchyne. A o jedle dokáže hovoriť tak chutne, až sa človeku slinky zbiehajú už pri samotnom rozhovore.

Keď sa povie "jeseň na tanieri", čím vám toto slovné spojenie zavonia?

- Pre mňa je jeseň najobľúbenejším ročným obdobím. Je to pre mňa vôňa vinohradu, pečených gaštanov a lesa plného húb. A ak sa povie jeseň na tanieri, tak mi zavonia divinový guláš so šípkovou omáčkou alebo mäso pečené s lesnými hubami.

Ktorú z typicky jesenných ingediencií či plodín máte vy najradšej a rada z nej varíte a, samozrejme, si aj doprajete?

- Som z hubárskej rodiny. Takže na jeseň u mňa vyhrávajú hríby. Či v raňajkovej praženici, alebo v polievke. Na manzardke u mojich rodičov sú sitá, na ktorých sušíme huby do vianočnej kapustnice pre celú našu rodinu. Ľúbim vyprážané bedle, aj plávky len tak upečené v pahrebe a poriadne posolené.

Chuť a vkus Slovákov sa už o čosi zmenili, veľkým sezónnym hitom je už aj v našich reštauráciách a domácnostiach napríklad tekvica hokkaido, o ktorej mnohí pred rokmi nechyrovali. Čo by ste vy pretlačili do nášho jedálnička, pretože to ešte celkom dobre nevyužívame, no rozhodne by sme mali?

- Myslím, že okrem tekvice sa za posledné roky začala pozornosť venovať aj červenej repe či kvake.

Cvikla je veľmi vhodná na dobrú náladu. Takže „cvikla raz týždenne“ by malo byť heslo jesene. Dá sa pripraviť na všakovaké spôsoby. Či ako párty jedlo, alebo do šalátov. Je z nej vynikajúca polievka a je to vďačná príloha k hlavným mäsovým jedlám. Dá sa použiť do koláčov. Je veľmi všestranná a zdravá.

Jeseň je aj časom jabĺk, hrušiek, hrozna... A tie sú skvelé nielen na sladké pečenie, ale aj v kombinácii s mäsom. Tu však existujú len dva tábory - buď túto kombináciu ľudia milujú, alebo neznášajú. Do ktorej skupiny patríte?