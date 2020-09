Varíme s Korzárom: Jablková nátierka s ciderom, korenený jablkový džem s hruškami

Chutné sezónne dobroty pre každého.

27. sep 2020 o 0:00 Anna Novotná, Daniela Marcinová

Jablková nátierka s ciderom

Potrebujeme: 1,8 kg olúpaných jabĺk bez jadierok, 1 š jablkového cideru, 3/4 š hnedého cukru, 2 ČL mletej škorice, 1/4 ČL mletých klinčekov, 1/4 ČL soli, šťava z polovice citróna

Postup: Všetky suroviny vložíme do veľkého hrnca a varíme na miernom ohni nezakryté asi jednu hodinu, alebo kým jablká nebudú mäkké. Občas počas varenia premiešame. Ručným mixérom zmes rozmixujeme dohladka a pokračujeme vo varení za občasného miešania ďalšiu hodinu, kým nedosiahneme tmavohnedú hustú zamatovú konzistenciu. Nakoniec vmiešame citrónovú šťavu, preložíme do menších pohárov a skladujeme v chladničke.

Korenený jablkovo-hruškový džem

Potrebujeme: 680 g olúpaných a nakrájaných jabĺk, 680 g nakrájaných hrušiek, 3 š bieleho cukru, kôra a šťava z jedného stredne veľkého citróna, 1/2 ČL škorice, 1/2 ČL kardamómu, 1/2 ČL muškátového orieška, 1/2 ČL klinčekov

Postup: Nakrájané ovocie dáme do väčšieho hrnca, napríklad liatinového, posypeme cukrom a korením, pridáme citrónovú kôru aj šťavu a varíme na miernom ohni, kým sa cukor nezačne rozpúšťať. Ovocie premiešame, zvýšime plameň a zmes privedieme k varu. Medzitým si pripravíme fľašky sterilizovaním vo vriacej vode. Odkedy začne zmes vrieť, necháme ju za občasného miešania variť 30 minút. Počas tohto času môžeme niektoré väčšie kúsky ovocia popučiť. Po polhodine by mala byť zmes dostatočne hustá, v opačnom prípade ju necháme variť ešte zopár minút dlhšie. Hotový džem prelejeme do uzatvárateľných nádob a zasterilizujeme ich.

Makovo-jablčné kocky

Potrebujeme: 150 g hrubej múky, 150 g kryštálového cukru, 125 g masla, 150 g mletého maku, 250 g bieleho plnotučného jogurtu, 500 g postrúhaných kyslých jabĺk (aj so šupkou), 2 vajcia, 1 prášok do pečiva, 1 vanilkový cukor.

Postup: Najskôr zmiešame vajcia, múku, cukor a maslo, potom pridáme mak, jablká a jogurt. Vylejeme na plech potretý maslom a vysypaný hrubou múkou. Pečieme pri 200 °C asi 30 minút.

