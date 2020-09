Korzár sa stále drží medzi víťazmi novinárskej súťaže

Porota ocenila texty z rôznych oblastí života východniarov.

14. sep 2020 o 16:53 red

KOŠICE. Dve ceny si z jedinej slovenskej regionálnej novinárskej súťaže odnieslo duo redaktorov Denníka Korzár, z výhry sa tešil i dopisovateľ.

Zlato v kategórii beletristické žánre vyhral Robo Bejda. O kvalite jeho žurnalistickej tvorby svedčí fakt, že porotcov presvedčila jediná reportáž, ktorú Robo do súťaže poslal.

Múza prišla do kancelárie sudkyne

Porota u neho vyzdvihla, že už v uplynulých ročníkoch dokázal, že má takpovediac dobrý nos na nevšedný tip a netradičnú tému, ktorá neleží každý deň na stole.

„V jedinom prihlásenom súťažnom príspevku nazvanom ´Sudkyňa košického súdu má netradičného koníčka. Píše ikony´ sa mu tak podarilo predstaviť vskutku osobitý koníček jednej košickej sudkyne,“ zhodli sa porotcovia.

"Keď som raz vlani v lete sedel v kancelárii sudkyne Daniely Blažovskej, všimol som si obraz na parapete okna. Opýtal som sa jej, že čo je to za obraz. Opravila ma, že to nie je obraz, ale ikona. A podala mi nielen stručný výklad toho, čo to ikony sú, ale aj čo a odkedy pre ňu znamenajú. A keď dodala, že ich sama píše, teda nie maľuje, okamžite mi napadlo, že toto všetko, čo mi povedala, si nemôžem nechať iba pre seba. Predpokladal som, že to čitateľov zaujme a som rád, že aj porotu novinárskej súťaže," teší sa Robo, ktorý má medzi výhercami regionálnej súťaže svoje stabilné miesto.

Kvalita na východe

Druhé miesto v kategórii spravodajské žánre získala zástupkyňa šéfredaktora Katarína Gecziová.

Porota ocenila jej tematické série publikované v týždenníku Košický večer, ktorý patrí do portfólia denníka Korzár.

Porotcovia vyzdvihli príspevok „Mozaiková lady v Košiciach žila, pre Košice vo veľkom tvorila“, ktorý je príbehom umelkyne Herty Ondrušovej- Victorinovej.

„Jej meno síce veľa Košičanov nepozná, hoci určite niekoľkokrát prešli okolo jej mozaikových diel v interiéroch košických budov,“ posúdila odborná porota.

Pozdával sa jej tiež príspevok „Z dvetisíc hrobov zostalo 200“ - o zdevastovanom židovskom cintoríne v širšom centre Košíc, ktorý doslova zlynčovala socialistická výstavba, no ani za posledné desaťročia sa vedeniu mesta nepodarilo zlepšiť jeho stav a ochrániť ho.

"Prihlásené príspevky vznikli ešte v čase, keď som bola s dcérkou na materskej. O to viac ma teší, že moja práca porotcov zaujala. Verím, že redakcia Korzár, ktorá obsahovo tvorí a vydáva týždenník Košický večer, bude úspešná aj v ďalších ročníkoch tejto výnimočnej novinárskej súťaže, ktorá potvrdzuje, že na východnom Slovensku je mnoho kvalitných novinárov,“ teší sa Katarína, ktorá už naplno zarezáva v práci.

Majstrovské pero

Už tradične sa na víťazné pozície prebojuje dlhoročný novinár Vladimír Mezencev, ktorý zásobuje denník Korzár a Košický večer kvalitnými príspevkami.

„U tohto skúseného autora si označenie majstrovské pero zaslúžia najmä príspevky o osobnostiach Košíc Jozefovi Plachom - ´Žiaľ, tradícia zostala porušená: Doma sa Prorokom nestal´ a o fotografovi Róbertovi Berenhautovi – ´Kolekcia jeho archívnych snímkov má už dnes cenu zlata´. Rovnaké konštatovanie si zaslúžia aj ďalšie súťažné príspevky: ´Po rokoch hladu a útrap pokojná staroba jubilantky Illony Gregorovej´, ´Kľakol si pred ním aj slávny olympijský víťaz´ a ´Sľubovali, že sa vrátia všetci desiati´,“ zhodla sa porota.

A čo na to novinár, ktorý píše a tvorí už vyše polstoročie?

„Vážim si moju spoluprácu s Korzárom i Košickým večerom. Písanie ma baví a asi nikdy baviť neprestane. Už to ide pomalšie ako kedysi, ale to ma neodradí,“ povedal Vladimír Mezencev krátko po slávnostnom oceňovaní.

Oslavuje štvrťstoročie

Už 25.ročník autorskej súťaže novinárov východoslovenského regiónu za rok 2019 sa konal v priestoroch Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23 v Košiciach.

Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo 38 autorov so 103 príspevkami a piati fotografi so 14 fotografiami.

Súťaž organizuje Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov v Košiciach a Literárny fond – sekcia pre žurnalistiku a novinársku fotografiu v Bratislave.