Tipy na víkend - 12. a 13. septembra

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

11. sep 2020 o 13:30 red.

Sobota 12. septembra

Maratónsky vlak

KOŠICE. Už tento víkend sa spolu s Detskou železnicou Košice a Maratónskym klubom môžete vydať po stopách najstaršieho európskeho maratónu do Turne nad Bodvou, kde si pri symbolickom pamätníku na okraji obce môžete pripomenúť prvý štart športového podujatia svetového významu. Turistiky chtiví cestujúci sa môžu vydať na nenáročnú prechádzku na Turniansky hrad, k Hájskym vodopádom či do Zádielskej doliny. Maratónsky vlak na trase Košice – Zádielske Dvorníky a Turňa n. Bodvou štartuje v sobotu 12. septembra z hlavnej železničnej stanice o 8.15 hod.

Strongman

KOŠICE. Súťaž silákov sa v Košiciach predstaví už po 10. raz. Súťaž bude rozdelená do 2 hlavných kategórií – profesionáli a amatéri. Svalovcov čaká dokopy 12 silových a vytrvalostných disciplín (po 6 disciplín v každej kategórii) ako napr. tlačenie 4-tonového auta, prenášanie 150 kg kufrov, prenášanie 350 kg super-yoke, mŕtvy ťah s automobilom, prehadzovanie kamenných gúľ či prehadzovanie 400 kg pneumatiky. Nebude chýbať ani špeciálna disciplína, ktorou sú práve košická Terasa a námestie pred OC Galéria známe – preteky vo fontáne, v ktorej budú na čas prenášať ťažké bremená cez vodnú hladinu. Podujatie potrvá od 14.00 do 18.00 hod.

Gemerské sakrálne tajomstvá

KOŠICE. Vyberte sa po gotickej ceste Gemera, na ktorej pod šedým nánosom nezastaviteľného času objavíte skutočné poklady gemerských kostolíkov. V nenápadných dedinkách Košického kraja, za hrubými kostolnými múrmi, objavíte gotické fresky, poetické nástenné maľby so silným akcentom talianskych majstrov. Autobus odchádza o 8.00 hod. z parkoviska pred Jumbo Centrom.

Tri jaskyne za jeden deň

KOŠICE. Rozhodli ste sa lepšie spoznať krásy Slovenska? Preskúmať miesta, ktoré v cestovateľských bedekroch nie sú povinne na prvých stranách? Nasadnite na turistický vlak a odvezte sa za zážitkami. V sobotu spoznáte počas jedného výletu tri jaskyne. Vlak odchádza z Košíc o 7.50 hod.

Koncerty na dvore

PREŠOV. Koncerty Brass Avenue sú o hudbe a veľkej pódiovej šou. Na dvore Wave si ich vypočujete od 20.00 hod.

Gloom - krst albumu

PREŠOV. Tretí album Awaken predstaví skupina Gloom v sobotu v Stromoradí. Ako hostia sa predstavia dve prešovské kapely: Alter Ego a Temple. Koncert začína o 19.00 hod.

Prešov HalfMarathon

PREŠOV. Podujatie sa tento rok uskutoční na cyklochodníku Prešov-Veľký Šariš. Prevádzka cyklochodníka tak bude v sobotu v čase od 8.00 do 18.30 hod. v oboch smeroch obmedzená len na bežcov a účastníkov podujatia. Z bezpečnostných dôvodov a v rámci hygienických opatrení je maratón rozdelený na tri menšie podujatia. Od 09.00 do 12.00 hod. to bude disciplína polmaratón, od 14.00 do 16.00 hod. to bude desaťkilometrová disciplína a od 17.00 do 18.00 hod. to bude disciplína Prešovská univerzita (UNIPO) päť kilometrov. Štartovať budú môcť iba

súťažiaci po odmeraní teploty, s prekrytím horných dýchacích ciest a po dezinfekcii rúk.

Cyklovýjazd

PEČOVSKÁ NOVÁ VES. Priaznivci cyklistiky sa môžu zapojiť do propagačného cykolovýjazdu na vznikajúcej cyklotrase Eurovelo 11. Akcia sa uskutoční 12. septembra so štartom v športovom areáli v Pečovskej Novej Vsi. Okrem pretekov čaká na cyklistov aj kultúrny program či atrakcie.

Dni židovskej kultúry

KEŽMAROK. V sobotu sa v rámci podujatia Dni židovskej kultúry uskutoční tretí ročník Memoriálu Eduarda Laufera. Peší pochod povedie z Kežmarku na neďaleký Jeruzalemský vrch na trase z centra mesta od Kežmarskej informačnej agentúry cez sídlisko Sever. Zraz účastníkov je naplánovaný na 9.00 hod. Odborný výklad v meste podá Mikuláš Lipták, sprievod povedie Stanislav Pavlarčík.

Nedeľa 13. septembra

Veľký festival maskotov

KOŠICE. Tešiť sa môžete nielen na viac ako 30 maskotov, ale aj na bohatý moderovaný program, animácie, súťaže a mnoho ďalšieho. Od 14.30 hod. v košickej zoo.

Ako išlo vajce do sveta

BARDEJOV. Prešovské divadlo Babadlo prináša do Bašty hru pre deti Ako išlo vajce do sveta.

Článok pokračuje pod video reklamou