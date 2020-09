Na Slovensku pribudlo 161 nakazených, pätina je z východu

Zomrela 16-ročná tínedžerka.

9. sep 2020 o 10:36 Daniela Marcinová

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Počet nakazených novým koronavírusom na Slovensku aj naďalej stúpa rapídnym tempom.

Za uplynulý deň pribudlo v krajine 161 pozitívne testovaných ľudí, laboratóriá vyšetrili 5 309 vzoriek.

Od začiatku testovania tak bolo infikovaných celkovo 4 888 ľudí, z nich je 1 904 aktívnych.

Najviac nových nakazených bolo podľa Ministerstva zdravotníctva SR testovaných v okresoch Bratislava (44) a Tvrdošín (17).

Za nimi nasleduje Prešov (9), Nitra (8), Stará Ľubovňa (7), Žilina (7), Malacky (5), Michalovce (5), Senec (5), Trenčín (5), Komárno (4), Pezinok (4), Trnava (4), Galanta (3), Košice (3), Nové Zámky (3), Prievidza (3), Snina (3), Dunajská Streda (2), Poprad (2) či Šaľa (2).

Po jednom novom prípade zistili v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Detva, Gelnica, Hlohovec, Ilava, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Sabinov, Skalica, Sobrance a Svidník.

Je medzi nimi 78 žien a 83 mužov, sú vo veku od 2 do 89 rokov.

Na východnom Slovensku bolo teda odhalených 33 nových pozitívnych pacientov.

Takmer sto pacientov je v nemocniciach

Štatistiky hlásia celkovo 2 947 vyliečených, z nich pribudlo za uplynulý deň 34 ľudí.

V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 98 pozitívnych pacientov, z nich 17 sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti a sedem je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu.

Zomrela pozitívne testovaná tínedžerka

Počet potvrdených úmrtí na Covid-19 sa nezmenil, ostáva na hodnote 37.

V štatistikách sa totiž ešte neobjavilo úmrtie, ktoré v stredu už potvrdil aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Vo fakultnej nemocnici v Nitre zomrelo v utorok 16-ročné dievča, ktoré malo respiračné problémy a zistila sa u neho prítomnosť nového koronavírusu.

Pre portál My Nitra to uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec s tým, že polymorbídnu pacientku so závažnými chronickými ochoreniami prijali cez víkend.

Presná príčina úmrtia bude určená až po pitve.