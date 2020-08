Varíme s Korzárom: Plnené kura, dvojitý čokokoláč, melónové mojito

Sviatočný deň je ako stvorený na lahodné dobroty.

1. sep 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Pečené kura s tymianom a domácou plnkou

Potrebujeme: 1 celé kura bez drobkov, 1 ČL čerstvého tymianu (alebo inej bylinky podľa chuti), 1 ČL soli, 1/2 ČL mletého čierneho korenia, olivový olej

Na plnku: 1/2 š masla, 1/2 š nasekanej cibule, 1 nasekaný stopkový zeler, 1 najemno nakrájaný strúčik cesnaku, 4 plátky bieleho chleba, 1/4 ČL soli

Postup: Chlieb nakrájame na asi centimetrové kocky. V hrnci roztopíme maslo, pridáme cibuľu, zeler a štipku soli a restujeme asi päť minút do zmäknutia. Pridáme cesnak a restujeme ešte asi minútu, potom zmes odstavíme a preložíme do veľkej misky. Pripojíme k nej chlieb, posolíme a všetko premiešame, aby sa chlieb omastil.

Rúru zahrejeme na 200 stupňov a pripravíme si menší a hlbší plech. Kura naplníme plnkou. V malej mištičke zmiešame tymian (alebo inú bylinku) so soľou a mletým čiernym korením. Ak sa nám plnka zvýšila, pridáme ju na spodok plechu, ak sa nezvýšila, na dno plechu dáme mriežku. Nohy kuraťa zaviažeme niťou vhodnou aj do rúry a vložíme ho do plechu na plnku alebo mriežku. Celý povrch mäsa potrieme olivovým olejom a tymianovou zmesou, vrátane časti pod krídlami a stehnami. Takto nachystané kura pečieme v rúre 50 až 60 minút alebo kým vnútorná teplota nedosiahne 82 stupňov.

Dvojitý čokoládový koláč

Potrebujeme na cesto: 105 g hladkej múky, 35 g kakaa, 3/4 ČL prášku do pečiva, 1/2 ČL soli, 60 g plnotučného mlieka, 60 g šľahačkovej smotany, 90 g masla izbovej teploty, 150 g kryštálového cukru, 2 veľké vajíčka

Na čokoládový maslový krém: 90 g masla izbovej teploty, 1 a 1/4 š preosiateho práškového cukru, 1/4 š kakaa, 2 PL šľahačkovej smotany, štipka soli

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov.Dvadsaťcentimetrový okrúhly alebo štvorcový plech vymastíme, vysypeme a na jeho spodok položíme vystrihnutý papier na pečenie. V malej miske zmiešame múku, kakao, prášok do pečiva a soľ. Mlieko spojíme spolu so smotanou a dáme bokom. Maslo s cukrom vymiešame na nízkych otáčkach dohladka, kým sa maslo nezačne lepiť na strany misky. Pri stále zapnutom mixéri na nízkych otáčkach budeme pridávať na striedačku suché aj tekuté suroviny v troch dávkach. Potom otáčky trocha zvýšime a ešte krátko premiešame, aby sa vytvorilo pekné cesto. To následne prelejeme do pripravenej panvice, vrch zahladíme a pečieme v rúre 25 až 28 minút, alebo kým sa mierne stlačené cesto nevráti do pôvodnej polohy. Po upečení cesto vyberieme, počkáme 10 minút a preložíme ho na mriežku úplne vychladnúť.

Do misky pridáme všetky suroviny na plnku a šľaháme, kým nebude krém biely a nadýchaný. Potrieme ním vrch koláča a ak sme používali okrúhlu formu, tak aj jeho boky. Vrch môžeme posypať ľubovoľnou posýpkou. Pred podávaním necháme postáť aspoň 2 hodiny.

Melónové mojito

Potrebujeme: 8 veľkých kociek melóna bez kôstok alebo 340 až 450 g melónovej šťavy, šťava z 1 limetky, 1 ČL medu alebo agáve (voliteľné), 15 až 20 mätových lístkov, 90 až 130 ml bieleho rumu (dá sa nahradiť perlivou vodou pre nealkohlickú verziu), perlivá voda bez chuti alebo s limetkovou príchuťou, ľad

Postup: Kúsky melóna rozmixujeme dohladka. Ak v ňom zostávajú väčšie kúsky dužiny, precedíme ho cez jemné sitko do väčšieho pohára. Primiešame k nemu limetkovú šťavu a podľa chuti a potreby aj med alebo agáve. Mätové lístky rozdelíme do dvoch alebo troch vysokých pohárov a koncom drevenej varechy ich popučíme, aby pustili šťavu. Na uľahčenie tohto procesu môžeme pridať troška limetkovej šťavy. Poháre naplníme do troch štvrtín ľadom, pridáme do každého rozmixovaný melón a 45 ml bieleho rumu, prípadne perlivú vodu. Dolejeme doplna perlivou vodou, ideálne s limetkovou príchuťou, pomiešame a podávame.

Zdroj: chocolatemoosey.com, cloudykitchen.com, therealfoodrds.com