Pečieme s Korzárom mafiny: Klasické, zdravé cuketové aj mäsové s batatmi

Obľúbený koláč sa dá pripraviť na množstvo spôsobov.

31. aug 2020 o 0:00 Daniela Marcinová

Klasické vanilkové mafiny

Potrebujeme: 1/2 š roztopeného a vychladnutého masla, 1 a 1/2 š hladkej múky, 1/2 ČL prášku do pečiva, 1/4 ČL jedlej sódy, 1/4 ČL soli, 1 š kryštálového cukru, 2 veľké vajíčka, 1 balenie vanilkového cukru (alebo 1 a 1/2 ČL vanilkového extraktu), 1/2 š mlieka, 1/4 š kyslej smotany

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech na mafiny s 12 jamkami vystelieme papierovými košíčkami. Vo veľkej miske vymiešame spolu hladkú múku, prášok do pečiva, jedlu sódu a soľ. Do menšej misky dáme kryštálový a vanilkový cukor, vajíčka, mlieko a smotanu. Všetko spolu vymiešame dohladka, potom pridáme maslo. Múčnu zmes pridáme k tekutým surovinám a všetko spolu prepojíme - s miešaním to však netreba preháňať. Cestom naplníme pripravené košíčky do dvoch tretín a pečieme v rozohriatej rúre 16 až 20 minút, alebo kým z cesta nevytiahneme čisté špáradlo. Upečené mafiny necháme vychladnúť a podľa chuti môžeme na záver ozdobiť obľúbenou polevou.

Zdravé cuketové mufiny s čokoládou

Potrebujeme: 3 vajíčka, 1 a 1/4 š cukru, 1/3 š repkového oleja, 1/3 š vanilkového jogurtu, 2 a 1/2 š strúhanej cuketu, 1 balenie vanilkového cukru, 60 g nesladenej čokolády na varenie, 1/4 š kakaa, 1 š celozrnnej múky, 3/4 š bielej hladkej múky, 1/4 š ľanovej múky alebo najemno pomletých ľanových semiačok, 1 ČL jedlej sódy, 1 ČL soli, 1 ČL škorice, 3/4 š nadrobno posekanej horkej čokolády

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a dva plechy na 12 mafinov vyložíme papierovými košíčkami. V jednej miske zmiešame vajíčka, cukor, vanilkový cukor, jogurt a prebytočnej vody zbavenú cuketu. Čokoládu na varenie roztopíme a pridáme do zmesi. V druhej miske skombinujeme zvyšné suché suroviny a prisypeme ich k zmesi s cuketou. Nakoniec zľahka primiešame nasekanú horkú čokoládu. Hotové cesto rozdelíme do pripravených košíčkov tak, aby boli plné približne do dvoch tretín. Vložíme ich do rozohriatej rúry a pečieme asi 25 až 30 minút, alebo kým nezostane špáradlo čisté

Mäsové barbecue mafiny s batatovým krémom

Potrebujeme na muffiny: 680 g mletého hovädzieho mäsa, 2 ČL olivového alebo kokosového oleja, 1 malá najemno nasekaná cibuľa, 3 olúpané a najemno nasekané strúčiky cesnaku, 1/2 š barbecue omáčky, 1 ČL sušeného tymianu, 1/2 ČL soli, 1/2 ČL mletého čierneho korenia

Na batatový krém: 2 stredne veľké, olúpané a na kocky nakrájané bataty, 1 PL masla alebo kokosového oleja, 1/4 ČL soli

Postup: Rúru predhrejeme na 180 stupňov a plech na mafiny dobre vymastíme. Mleté mäso dáme do stredne veľkej misky. V malej rajnici zahrejme olej, pridáme cibuľu a restujeme, kým nezačne mäknúť, potom pridáme cesnak, taktiež orestujeme a po polminúte vypneme. Zmes premiestnime z rajnice k mäsu, pripojíme k nemu aj barbecue omáčku, soľ, mleté čierne korenie a sušený tymian a pomocou rúk alebo varechy dobre premiešame. Mäsovú zmes rozdelíme rovnomerne do pripravených jamiek plechu. Pečieme vo vyhriatej rúre si 20 minút, kým sa mäso neprepečie.

Medzitým bataty olúpeme, nakrájame na kocky a uvaríme na pare do zmäknutia, trvať by to malo 10 až 12 minút. Zemiaky potom rozmixujeme spolu s maslom alebo kokosovým olejom a soľou na pyré, prípadne ich veľmi dobre popučíme vidličkou alebo pučidlom. Takto pripraveným pyré naplníme cukrárenské vrecko a ozdobíme vrch mäsových mafinov. Podľa chuti môžeme vrch pokvapkať ešte zvyšnou barbecue omáčkou.

