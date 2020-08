Varíme s Korzárom: Jamajská krkovička, bylinkové rezne, kuracie pečienky na víne

Inšpirácie na nenáročné, no chutné mäsové špeciality

30. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Bylinkové rezne

Potrebujeme: kuracie prsia, soľ, mleté čierne korenie, 2 PL nasekanej petržlenovej vňate, 2 PL nasekanej čerstvej mäty, 1,5 PL tymianu, strúhanku, hladkú múku, vajíčka, olej

Postup: Kuracie prsia narežeme na rezne, umyjeme ich, osušíme papierovou utierkou a potom ich osolíme a okoreníme z oboch strán.

Vajíčka rozšľaháme s trochou soli a strúhanku zmiešame s petržlenovou vňaťou, mätou a tymianom.

Rezne obaľujeme tradičným spôsobom - najskôr v múke, potom vo vajíčkach a napokon v bylinkovej strúhanke. Olej si dáme do menšieho kastróla, aby sme mali vyššiu hladinu a postupne tam rezne vypražíme.

Jamajská krkovička

Potrebujeme: plátky bravčovej krkovičky, soľ a mleté čierne korenie. Na jamajskú marinádu: 3 dl piva, 100 ml tmavého kvalitného rumu, 1 PL javorového sirupu, 1 PL sójovej omáčky, 1 PL limetkovej šťavy, 3 pretlačené strúčiky cesnaku, 1 ČL nastrúhaného zázvoru, 1 nasekanú čili papričku, 1 ČL tymianu, 1 ČL mletej škorice

Postup: Najskôr si pripravíme marinádu. Do väčšej misy nalejeme pivo aj rum a postupne pridáme všetky ostatné ingrediencie. Marinádu dobre premiešame a naložíme do nej plátky mäsa tak, aby boli všetky ponorené. Misu zakryjeme napríklad potravinárskou fóliou a dáme na noc do chladničky.

Na druhý deň mäso priebežne vyberáme z misky, okoreníme ho aj osolíme a potom upečieme na vonkajšom grile alebo dnu na grilovacej panvici.

Pečienky na víne

Potrebujeme: 500 g kuracích pečienok, 2 biele cibule, 2 červené cibule, 1 červenú papriku, olej, 150 ml suchého bieleho vína, 1 PL balzamikového octu, soľ, mleté čierne korenie, štipku cukru, kurací vývar

Postup: Pečienky očistíme, opláchneme a v prípade potreby prekrojíme na menšie časti. Očistenú cibuľu aj papriku nakrájame na tenké pásiky.

Zohrejeme olej a najskôr na ňom sprudka orestujeme pečienky. Potom ich vyberieme a na chvíľu odložíme bokom. Do výpeku dáme cibuľu aj papriku, osolíme ich a okoreníme. Chvíľku ich restujeme a potom podlejeme vínom. Keď sa alkohol odparí, prilejeme trochu vývaru a napokon aj balzamikový ocot. Keď je cibuľa primerane mäkká a omáčka dostatočne hustá, vrátime k nej pečienky. Všetko dobre premiešame, v prípade potreby osolíme, okoreníme, chuť vyladíme štipkou cukru a podávame.