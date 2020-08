Varíme s Korzárom: Špagetový koláč, cuketovo-citrónové cestoviny, grilovaná broskyňa

Inšpirácie podľa Jamieho Olivera.

26. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Špagetový koláč

Potrebujeme: balenie špagiet, 500 ml šľahačkovej smotany 4 vajíčka, soľ, mleté čierne korenie, 60 g strúhaného syra čedar, 60 g strúhaného aromatického syra, napríklad hermelín alebo niva, 2 hrste nasekaných špenátových listov, 1 najemno nasekanú čili papričku, 140 g sušených paradajok, maslo

Postup: Rúru si predhrejeme na 180 stupňov a špagety uvaríme v osolenej vode. Môžeme použiť aj varené a nijako neochutené špagety z predchádzajúceho dňa, Vo väčšej miske vyšľaháme vajíčka so smotanou, potom pridáme nastrúhaný čedar, asi polovicu aromatického syra, špenát, čili a nakrájané sušené paradajky. Všetko dobre premiešame a potom zmes osolíme a okoreníme. Napokon pridáme varené špagety a všetko ešte raz jemne premiešame.

Okrúhlu formu na tortu potrieme maslom a vylejeme do nej špagetovú zmes. Pekne ju uhladíme a dáme piecť do rúry asi na pol hodiny. Keď už bude povrch chrumkavý a zlatistý, posypeme koláč zvyškom syra a formu vrátime na pár minút do rúry, aby sa syr zapiekol.

Cuketovo-citrónové cestoviny

Potrebujeme: balenie cestovín – najlepšie sa hodia linguine, 2 cukety – môže byť jedna zelená a jedna žltá, menší zväzok čerstvej mäty, parmezán, 1 citrón, soľ, mleté čierne korenie, olivový olej

Postup: Cestoviny uvaríme vo vriacej vode podľa návodu na obale, potom ich scedíme a hrnček vody z varenia si odložíme. Medzitým nakrájame cukety po dĺžke na plátky a potom ešte na dlhé „slíže“.

Do veľkej panvice dáme lyžicu oleja a keď a zohreje, za stáleho miešania na ňom osmažíme cuketu. Asi po štyroch minútach pridáme nasekané lístky mäty. Cestoviny scedíme a tiež ich dáme do panvice. Podlejeme ich trochou vody z varenia a pridáme asi 20 g strúhaného parmezánu. Následne do omáčky vytlačíme šťavu z celého citrónu a pridáme aj trošičku strúhanej kôry.

Dobre premiešame a chute doladíme soľou a korením. Cestoviny naservírujeme na taniere, kde ich ešte posypeme parmezánom a zakvapneme olivovým olejom.

Grilovaná broskyňa s prosciuttom

Potrebujeme: 4 zrelé broskyne, pár lístkov čerstvého rozmarínu, olivový olej, morskú soľ, čerstvo namleté čierne korenie, 1 PL červeného vínneho octu, olivový olej, 1 PL bieleho jogurtu, plátky prosciutta alebo sušenej šunky, 2 plné hrste rukoly, trochu estragónu a čerstvý nadrobený kozí syr

Postup: Rozpálime gril alebo grilovaciu panvicu. Broskyne rozdelíme na polovice, vyberieme kôstku a dáme ich do misky s nasekaným rozmarínom. Pokvapkáme ich olivovým olejom, posypeme trochou soli a korenia.

Potom dáme broskyne na panvicu alebo na gril a opekáme ich z každej strany pár minút. Nesmie sa spáliť.

Do misky dáme vínny ocot a olivový olej v pomere 1:3. Pridáme jogurt, štipku soli aj korenia a dôkladne prešľaháme.

Na taniere naaranžujeme plátky šunky, na to dáme grilované broskyne, k nim uložíme rukolu ochutenú jogurtovým dressingom a všetko posypeme kozím syrom a pokvapkáme olivovým olejom.