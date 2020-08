Po bleskových búrkach na východe majú plno práce aj vodohospodári

V teréne pomáhajú i hasiči.

19. aug 2020 o 9:09 (aktualizované 19. aug 2020 o 9:18) SITA, TASR

BRATISLAVA, VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Pre lokálne povodne v utorok podvečer v teréne zasahovalo 55 vodohospodárov, 35 kusov techniky a na stabilizáciu svahov sa použilo 300 ton lomového kameňa.

V stredu boli od rána vodohospodári opäť v teréne. Začali zabezpečovacie práce na miestach, kde to v utorok pre vysokú vodu možné nebolo a zároveň pokračujú v prácach v lokalitách, ktoré doteraz boli postihnuté povodňami.

Informoval o tom hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.

Lokálne povodne na východe

Vplyvom intenzívnych zrážok dochádzalo v utorok k lokálnym povodniam na východe Slovenska.

Tretí stupeň povodňovej aktivity bol vyhlásený v obciach Milpoš, Gruzovce a Pichne.

Druhý stupeň povodňovej aktivity vyhlásili vo Víťazovciach, Sopkovciach, Ohradzanoch, Brestov, Nižné Ladičkovce, Myslina, Závadka a v meste Humenné.

„Stupne povodňovej aktivity sa môžu počas dňa vzhľadom na aktuálnu hydrologickú situáciu alebo vykonané zabezpečovacie práce meniť,” dodáva Bocák.

V Chminianskych Jakubovanoch narobil problémy odpad

Naďalej sa vykonávajú aj zabezpečovacie práce po povodniach z predchádzajúcich dní v obci Chminianske Jakubovany, kde správca zároveň podáva podnet na okresný úrad vo veci zabezpečenia odstránenia komunálneho odpadu, ktorý spôsobil zátarás na vodnom toku Jakubovianka a spôsobil zaplavenie obydlí.

Práce prebiehajú aj v obci Babie, Radoma, Kurima, Lomné, Nechválova Polianka, Ňagov, Palota a v meste Trebišov a Medzilaborce.



Vodohospodári na stredu predpokladajú ustálenosť až mierny vzostup vodných hladín.

V lokalitách s výskytom búrok je možný prechodný výrazný vzostup hladín hlavne na malých tokoch.

Pomáhajú aj hasiči

Následky popoludňajších a podvečerných prívalových dažďov, ktoré v utorok zasiahli východné Slovensko, odstraňujú hasiči aj v stredu ráno.

Potvrdil to operačný dôstojník prešovského krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru.

"Pokračuje to čerpaním, máme toho dosť. Nie je to v takom rozsahu ako včera, ale volajú nám ľudia najmä z Humenného, že majú zatopené záhrady a pivnice," povedal.

Ako doplnil, hasiči boli k zásahom v utorok večer povolávaní od 17.00 h, z poslednej akcie sa vrátili o 22.30 h.

"Dobrovoľníci odčerpávali vodu do rána, do 4.00 h. Bolo to v Humennom, ale aj v okolitých obciach," uviedol s tým, že okrem obcí v Humenskom okrese pomáhali hasiči s odčerpávaním vody aj v obci Pichne v okrese Snina a v Milpoši v Sabinovskom okrese.

Búrky hrozia aj v stredu Búrky na mnohých miestach Slovenska hrozia aj v stredu až do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré platia pre celý Košický a Prešovský kraj. Tiež väčšinu Žilinského kraja a okresy Brezno, Revúca a Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji. Búrky tejto intenzity sú podľa meteorológov bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. "Predstavujú potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ. V okresoch Považská Bystrica a Púchov v Trenčianskom kraji a v ďalších okresoch Žilinského kraja meteorológovia varujú pred dažďom. Tieto výstrahy platia do 14.00 h. Na Považí, Liptove, Kysuciach či v povodí Bodrogu hrozia aj povodne. Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pre rieku Rajčanka v okrese Žilina a výstrahy prvého stupňa pre okresy Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, Sobrance a Trebišov.