Tipy na dnes - štvrtok 20. augusta

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

20. aug 2020 o 0:00 red., tasr

Pecha Kucha Night

KOŠICE. Prezentácia Pecha Kucha s umelcami a súbormi, ktoré sa zúčastnia festivalu Move Fest Košice. Pecha Kucha Night Košice #57 bude celá v angličtine.

Každý autor má k dispozícii 20 obrázkov, každý obrázok svieti na plátne 20 sekúnd. V Tabačke od 20.20 hod.

Kino Úsmev uvádza

KOŠICE. Kino Úsmev rozšíri ponuku letného premietania v Amfiteátri premiérou filmu Šarlatán, ktorú uvedie vo štvrtok po 20.30 hod.

Hevhetia ShowCase 2020

KOŠICE. Letný hudobný festival Hevhetia ShowCase 2020 sa v stredu začal v Košiciach. V poradí 9. ročník potrvá do nedele a ponúkne nielen hudbu, ale aj početné sprievodné podujatia, prezentácie výtvarného umenia či nových médií, workshopy a diskusie. Aktuálna epidemiologická situácia donútila organizátorov festivalu pozmeniť program. Hlavnou zmenou pre návštevníkov je presun programu, ktorý sa mal konať v Kunsthalle, do Kasární/Kulturparku. Návštevníkom sa na džezových koncertoch predstavia napríklad americká speváčka Chanda Rule so svojou kapelou Sweet Ema band, punk-jazzové trio The FLASH!, David Kollar, klavirista Ján Hajnal či AMC Trio. Premiéry bude mať deväť nových projektov a albumov.

