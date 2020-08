Tipy na dnes - pondelok 17. augusta

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

17. aug 2020 o 0:00 red.

Panslam 2020

KOŠICE. Štvrtý ročník najväčšej slamovej tour v strednej Európe. V tomto roku má špeciálnu úlohu priniesť trochu poézie do situácie po korona kríze. Košická zastávka Panslamu je zároveň aj finále slovenskej časti tour. Slam poetry nie je autorské čítanie ani recitačná súťaž. Autori-performeri sa zameriavajú na to, čo hovoria a ako to hovoria. Slam stojí na pomedzí poézie a divadla a do diania na javisku sú zapojení aj diváci, ktorí hodnotia jednotlivé vystúpenia a ich autentickosť bodmi. Účinkujú: Tomáš Straka, Mara, Barbara z Kraľovian, Danica a Vašek z Aše. V Tabačke od 20.00 hod.

Bažant kinematograf

KOŠICE. Českú komédiu Posledná aristokratka uvedie Bažant kinematograf 17. augusta 2020 o 21.00 hod. v kočovnom kine v areáli Kulturparku.

Expedícia: Beringov prieliv

BARDEJOV. Viete si predstaviť, že by ste sa vydali na zimnú expedíciu pri ktorej teplota klesne až na mínus 50 stupňov Celzia? Široko ďaleko žiadnej živej duše a vy chcete prejsť po zamrznutom oceáne z ruskej Čukotky na Aljašku. Príďte si do Bašty vypočuť mrazivé rozprávanie pri ktorom zamrzne aj vodka. Sprievodcom večera bude Martin Navrátil, začiatok o 19.00 hod.

