Tipy na víkend - 15. a 16. augusta

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

14. aug 2020 o 13:30 red.

Sobota 15. augusta

Na lodi bez hraníc

KOŠICE. Voda pretekajúca korytom rieky Bodrog nepozná hranice nakreslené do mapy. Výletníkov bude prúd pokojne unášať zo slovenských Viničiek až do maďarského Sárospataku. Ten je síce v lete vyhľadávaný najmä kvôli kúpalisku, no počas výletu na vás čaká prehliadka Rákocziho hradu aj prevezenie sa vláčikom. Odchod autobusu je z parkoviska pred Jumbo Centrom o 7.30 hod.

Tom a Elo

KOŠICE. V sobotu o 15.00 hod. odohrá dvojica Tom a Elo predstavenie Výlet na Aničke.

Gemerský expres

KOŠICE. Prechádzkou cez obec sa dostanete k luxusnému sídlu „Železného grófa“ – kaštieľu Betliar. Na začiatok vás čaká trochu teórie o severskej chôdzi a krátka rozcvička. Chodníkmi historického parku, kde nie sú iba vzácne druhy stromov, ale i romantické vodné plochy a historické stavby, spolu s kaštieľom vytvárajúce ladný celok, si precvičíte samotnú techniku chôdze. Priestor bude aj na individuálnu návštevu expozícii kaštieľa Betliar a občerstvenie. To všetko zažijete, keď nasadnete na stanici v Košiciach o 7.50 hod. do Gemerského expresu.

Hmota pána Newtona

KOŠICE. Máte poňatia, ako sa po nociach pri svojom premýšľaní a skúmaní rôznych fyzikálnych javov zabával dnes už slávny vedec Isaac Newton? I keď netancoval, ale vedátoroval, prišiel na veľmi zaujímavé veci. Aktivita je zameraná na vysvetlenie jedného z Newtonových zákonov - Zákona viskozity. Jednoduchým spôsobom si na workshope môžu návštevníci zhotoviť newtonovskú aj nenewtonovskú zmes a to za pomoci dostupných pomôcok, ktoré bežne nájdeme doma v špajze. Workshopy v Steelparku začínajú o 11.30 a 14.30 hod.

Letné kino v Amfiku

KOŠICE. Amfik uvedie 15. augusta 2020 novinku režiséra a producenta Miloslava Šmídmajera Prípad mŕtveho nebožtíka. Česká komédia je paródiou na kriminálky, ktorých sú dnes plné televízne obrazovky. Začiatok premietania o 20.30 hod.

Bažant Kinematograf

KOŠICE. Bažant kinematograf pozýva divákov do areálu Kulturparku, kde 15. augusta 2020 o 21.00 hod. premietne letný východniarsky kinohit Loli paradička.

Dni mesta Gelnica

GELNICA. Podujatie dni mesta bude počas najbližšieho víkendu náhradou za 29. ročník Gelnického jarmoku, ktorý pre pandémiu nového koronavírusu zrušili. .

Sobotný (15. 8.) program sa začne o 15.00 hod. v amfiteátri. Okrem atrakcií pre deti budú k dispozícii aj stánky s občerstvením. O 18.00 hod. vystúpi skupina Starmania, ktorá predstaví známe slovenské a české hity. O 19.30 hod. sa uskutoční slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta. O 20.00 hod. sa už návštevníci môžu tešiť na vystúpenie populárnej skupiny Heľenine oči.

Stredovek na tanieri

ČIŽATICE, CHRASTNÉ. Vyhliadková veža Čerešenka bude druhú augustovú sobotu svedkom opätovného návratu do čias minulých, kedy rytieri ovládali umenie meča, varilo sa úplne inak ako dnes, lukostreľba a hrnčiarstvo bolo bežnou súčasťou života. Budete si môcť vyskúšať strieľať z luku, vyrobiť si niečo z hliny, obdivovať zručnosť majstra drevorezbára, skupín historického šermu i sokoliarov aj ich dravcov. Poprechádzate sa v historickom táborisku, uvidíte ukážky stredovekých bojov a ochutnáte stredovekú i súčasnú kuchyňu. Trošku adrenalínu dneška do celej stredovekej atmosféry prinesie akrobatická i ohňová šou. Pre deti sú pripravené ďalšie aktivity ako maľovanie na tvár či možnosť zajazdiť si na poníkoch. Podujatie trvá od 15.00 do 20.00 hod.

Trebišov inline

TREBIŠOV. V areáli mestského parku sa v sobotu bude konať športovo-spoločenské podujatie Trebišov inline 2020, ktoré organizuje Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz v spolupráci s mestom Trebišov. Účasť prisľúbili aj pretekári z registrovaných klubov zo Slovenska. Podujatie začína o 10.15 hod. Otvorené je aj pre korčuliarsku verejnosť.

Nedeľa 16. augusta

Letné koncerty

KOŠICE. Botanická záhrada bude hostiť sláčikový orchester pri ZUŠ Márie Hemerkovej. Koncert Musica Iuvenalis začína o 18.30 hod. Diriguje Igor Dohovič.

Blšák pred kinom Úsmev

KOŠICE. Mali ste počas karantény veľa času na upratovanie? Našli ste veci, ktoré vám už netreba, ale, mysliac na životné prostredie, ich nechcete vyhodiť? Príďte na blšák a vaše staré veci môžu dostať novú šancu. Pred kinom budú pripravené stoly, predávať však môžete aj na vlastných stolíkoch či dekách. Predaj/výmena sa začína o 15.00 hod.

Bažant kinematograf

KOŠICE. S českým filmom Vlastníci, ktorý je komédiou pre tých, čo to nezažili a drámou pre tých, ktorí tým žijú, príde Bažant kinematograf do Kulturparku 16. augusta 2020. Premietať sa začne o 21.00 hod.

Múzy v parku

KOŠICE. Interaktívne divadelné predstavenie Oživený oltár- obrazy zo života sv. Alžbety v podaní divadla Haliganda štartuje o 17.00 hod. v Mestskom parku.

Dni mesta Gelnica

GELNICA. Dni mesta vyvrcholia v nedeľu slávnostnou svätou omšou, ktorá sa uskutoční o 10.00 hod. v rímskokatolíckom Kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Život v divadle, divadlo v živote

TREBIŠOV. Storočnicu založenia Slovenského národného divadla si Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove pripomenie výstavou Život v divadle, divadlo v živote. Venovaná bude a 190. výročiu prvého ochotníckeho predstavenia na území našej krajiny. Jej súčasťou budú historické fotografie divadelných súborov od počiatkov ochotníckeho divadelníctva v okolí Trebišova a ich kostýmy zo známych divadelných predstavení. Vernisáž ktorej súčasťou budú aj vystúpenia divadelných súborov Divadlo G a DS Janka Borodáča z Plechotíc, sa uskutoční 16. augusta o 14.30 hod.

Africké trhy

BARDEJOV. Exotické ovocie, aké ste možno ešte ani neochutnali, môžete objavovať na afrických trhoch v Bardejove. Budú v Bašte od 9.00 hod.

