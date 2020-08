Varíme s Korzárom na chate: Hubové zemiaky, Kamilin nákyp, nežná fazuľovica

V kotlíku či starej peci chutia jedlá výborne.

14. aug 2020 o 0:00 Anna Novotná

Chalupársky nákyp Kamily Magálovej

Potrebujeme: 500 g kyslej kapusty, 300 g zemiakov, 2 údené klobásky, 4 vajcia, 250 ml hustej kyslej smotany, 50 g údeného tvrdého syra, olej, soľ, mleté čierne korenie, celú rascu, mletú údenú červenú papriku, lístky tymianu

Postup: V šupke uvarené zemiaky po vychladnutí očistíme a pokrájame na kolieska. Kyslú kapustu 5 až 7 minút podusíme v panvici na oleji. Odstavíme a necháme vychladnúť. Údenú klobásku nakrájame na kolieska. Celé vajcia rozšľaháme, zmiešame s kyslou smotanou, osolíme a okoreníme mletým čiernym korením.

Polovicu vychladnutej kapusty rozložíme do olejom vymastenej zapekacej misy a polejeme niekoľkými lyžicami vaječnej zmesi. Dochutíme tymianom, rascou, mletým čiernym korením a mletou údenou červenou paprikou. Uložíme kolieska zemiakov, ktoré posolíme, posypeme rascou a polejeme niekoľkými lyžicami vaječnej zmesi. Pridáme kolieska údenej klobásky, na ktoré dáme zvyšnú kapustu a povrch prelejeme zvyšnou vaječnou zmesou. Môžeme ešte dochutiť červenou údenou paprikou, soľou, čiernym korením. Posypeme nahrubo nastrúhaným syrom, dáme do rúry vyhriatej na 180° C a zapekáme asi 30 minút. Hotové pokrájame a dozdobíme lístkami tymianu.

Hubové zemiaky

Potrebujeme: 1 kg surových zemiakov, 2 veľké cibule, 250 g čerstvých šampiňónov, hrsť lesných sušených húb, 200 g syra gouda, vetvičku tymianu, olej, petržlenovú vňať, soľ, mleté čierne korenie

Postup: Pripravíme si veľký pekáč, potrieme ho olejom a postupne doň čistíme a krájame suroviny. Ošúpané zemiaky nakrájame na kolieska, šampiňóny na plátky alebo na štvrtinky, cibuľu na polkolieska. Pridáme vopred namočené a vyžmýkané sušené huby a všetko osolíme a okoreníme. Rukami dobre premiešame pridáme tymian a dáme piecť do poriadne vyhriatej rúry. Keď zemiaky zmäknú, jedlo oriadne posypeme syrom a dáme ešte na chvíľu zapiecť

Mikulíkova nežná fazuľovica

Potrebujeme: údené koleno, fazuľu, 50 g sušených húb, 3 zemiaky, 2 gombasecké alebo maďarské klobásy, 4 mrkvy, 50 g sušených sliviek, 2 cibule, 8 klinčekov, 1 šľahačkovú smotanu, trochu koňaku, hladkú múku, 2 kocky slepačieho bujónu, feferónku, soľ

Postup: Do veľkého hrnca alebo kotlíka dáme variť údené koleno. Keď bude mäkké, vyberieme ho a pokrájame na kúsky, ktoré zatiaľ odložíme bokom.

Fazuľu, ktorú sme si deň vopred namočili, dáme do vývaru z kolena, pridáme namočené huby, slepačí bujón, korenie, klobásy, celé cibule, do ktorých sme napichali klinčeky, mrkvu pokrájanú na kocky, zemiaky pokrájané na kocky, slivky pokrájané na štvrtiny.

Po desiatich minútach klobásu vyberieme, nakrájame na kocky a vrátime späť. Pridáme aj údené mäso. Keď je fazuľa mäkká, smotanu zamiešame s múkou a zahustíme ňou polievku. Pri podávaní dáme na tanier lyžicu koňaku a potom fazuľovú polievku.