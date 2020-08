Tipy na dnes - štvrtok 13. augusta

Naše tipy na zaujímavé kultúrne, spoločenské a športové podujatia.

13. aug 2020 o 0:00 red.

Kino Úsmev uvádza

KOŠICE. Dokument Pavla Barabáša Salto je kráľ je o partii priateľov, ktorí sa rozhodli zlaniť najvyššie vodopády sveta. Film bude kraľovať filmovému plátnu v Amfiku 13. augusta 2020 po 20.30 hod.

Koncerty na dvore - Papyllon

KOŠICE. Pochádzajú z Prešova, vznikli v roku 2010 a na konte majú singel What About Tonight. Nedávno k nemu skupina Papyllon pridala ďalšiu novinku All The Time. Zvukovo zaznamenáva vplyv tzv. britského indie rocku a iných rôznorodejších vrstiev, medzi ktoré patrí rock, pop, elektronika či jazz. Ich koncert začína na dvore Tabačky o 20.00 hod.

Loli Paradička

BARDEJOV. Romantická komédia o láske dvoch „nešťastníkov“ z východného Slovenska začína o 19.00 hod. v Bašte. Po premietaní sa uskutoční beseda s režisérom filmu Richardom Staviarskym.

